Avenir de Marcus Rashford: le PSG en pourparlers pour signer l’attaquant de Man United

Le Paris Saint-Germain a contacté Marcus Rashford sur la possibilité de signer l’attaquant de Manchester United pour renforcer son équipe cet été, ont confirmé des sources à ESPN.

La nouvelle de l’intérêt du PSG a été rapportée pour la première fois par L’Équipe.

Rashford, 24 ans, a encore un an sur son contrat à United avec une option pour une autre saison que le club seul peut déclencher, ce qui signifie qu’il lui reste en fait deux ans.

Le PSG n’a pas encore entamé de discussions avec Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN. Et United pourrait demander des frais élevés s’ils acceptaient de le laisser partir. Cependant, le camp de Rashford a été réceptif à l’approche des Parisiens jusqu’à présent.

Le nouveau manager Christophe Galtier a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi qu’il avait besoin d’un autre attaquant, à ajouter à Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar, Hugo Ekitike et Pablo Sarabia et que le club travaillait sur un joueur qui pourrait jouer large ou en tant que No. 9.

Marcus Rashford a passé toute sa carrière à Manchester United. Photo de Michael Regan/Getty Images

“Nous souhaitons l’arrivée d’un nouvel attaquant”, a déclaré Galtier. “Avec un calendrier très chargé jusqu’au 13 novembre, plus la Coupe du monde, nous souhaitons évidemment cette arrivée. Le club travaille très dur.

“Je suis en contact direct avec [sporting director] Luis Campos à ce sujet et il est en contact direct avec la direction et notre président. Il ne faut pas se tromper, il ne faut rien faire, et puis il y a des choses qu’on peut faire et des choses qu’on ne peut pas faire. Ce joueur s’en sortira-t-il ? Nous n’avons aucune garantie là-dessus. Je sais que le club ne va pas prendre et entasser un joueur, ça doit être une vraie valeur ajoutée, et le club travaille dans ce sens mais si d’ici la fin du mercato un joueur offensif arrivera je ne peux pas le confirmer mais le le club travaille dur sur cette position.”

Ce joueur est Rashford. Mauricio Pochettino tenait à faire venir Rashford à Paris lorsqu’il était en charge du Parc des Princes avant d’être limogé plus tôt cet été. Le nouveau directeur sportif Campos est également un admirateur de l’international anglais.

Pour Rashford, en difficulté à Old Trafford depuis 18 mois, le PSG représente la possibilité d’un nouveau défi intrigant. Il n’a marqué que quatre buts en 25 apparitions (13 titularisations) en Premier League et un match sur cinq en Ligue des champions la saison dernière.

Il a également perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre et trois mois avant la Coupe du monde, il fait face à une bataille difficile pour retrouver sa place dans les plans de Gareth Southgate.