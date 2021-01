Le nouvel accord commercial signifie de grands changements pour le secteur lucratif des services financiers de Grande-Bretagne. Le secteur n’a plus un accès complet au marché unique européen.

Au lieu de cela, il doit compter sur l’approbation de Bruxelles pour maintenir ses liens avec le continent.

Emma Reynolds est directrice générale des affaires publiques, des politiques et de la recherche chez TheCityUK, un organisme industriel qui représente le secteur financier britannique. Elle dit que la plupart des entreprises ont eu le temps de se préparer au changement:

« Nous perdons le droit au passeport [but] nos cabinets membres savaient déjà que cela allait arriver et ont donc déjà créé des filiales dans d’autres centres financiers de l’UE et ont transféré leurs actifs et leur personnel avant aujourd’hui. «

