Avenir de Griezmann: Barcelone poursuivra l’Atletico pour 40 millions d’euros de frais de transfert pour l’attaquant

Barcelone prévoit de déposer une plainte exigeant que l’Atletico Madrid leur paie 40 millions d’euros pour Antoine Griezmann, ont déclaré des sources à ESPN.

Griezmann, 31 ans, a rejoint l’Atletico avec un prêt de deux ans en 2021 et les deux clubs se disputent une clause qui rendrait l’accord permanent.

Des sources proches du club catalan ont déclaré à ESPN que le Barça pense que le fait que Griezmann ait joué plus de 45 minutes lors de 30 des 37 matchs pour lesquels il était disponible la saison dernière signifie que l’Atletico est désormais obligé de le signer pour 40 millions d’euros.

L’Atletico, quant à lui, affirme que Griezmann doit jouer plus de 45 minutes dans 50% des matchs qu’il est sélectionnable pendant plus de deux saisons, pas une seule, pour que la clause prenne effet.

Par conséquent, Griezmann n’a été utilisé comme remplaçant que dans la seconde moitié des matchs cette saison, à la 62e, 62e, 64e, 63e et 61e minute de leurs cinq matches.

Antoine Griezmann n’a pas encore joué avant l’heure de jeu pour l’Atletico Madrid cette saison. Photo par Angel Martinez/Getty Images

Des sources affirment que l’équipe juridique du Barça a revu le contrat et est convaincue qu’elle a raison, mais l’interprétation de la clause par l’Atletico diffère.

“C’est ce que c’est”, a déclaré Griezmann aux journalistes après avoir marqué le vainqueur du match de l’Atletico en Ligue des champions contre Porto mercredi.

“Ce n’est pas entre mes mains. Je veux [play] plus, mais je donnerai tout dans les minutes qui me sont données. Je suis content d’être ici, la seule chose que je veux, c’est tout donner pour ce club, pour Cholo [coach Diego Simeone] et les supporters.”

Des sources ont déclaré à ESPN le mois dernier que les deux clubs avaient tenu une série de réunions au cours desquelles l’Atletico tentait de persuader le Barça d’accepter des frais moins élevés.

Simeone pense toujours que Griezmann peut contribuer au-delà de ce terme, mais l’Atletico se méfie de payer 40 millions d’euros pour un joueur qui aura 32 ans avant la fin de la saison.

Le Barça ne souhaite pas non plus reprendre Griezmann, car son salaire de plus de 20 millions d’euros occuperait une grande partie de leur limite de dépenses en Liga. Griezmann a rejoint le Barça depuis l’Atletico dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 100 millions d’euros en 2019.

Il a marqué 35 buts en deux saisons au Camp Nou avant de revenir à l’Atletico, qu’il a initialement rejoint de la Real Sociedad en 2014.