Avenir de Cristiano Ronaldo: Man United se prépare à un départ en janvier

Manchester United se prépare à ce que Cristiano Ronaldo tente à nouveau de quitter le club en janvier si l’attaquant ne peut pas regagner sa place dans l’équipe d’Erik ten Hag, ont déclaré des sources à ESPN.

Ronaldo était un remplaçant inutilisé pour la défaite 6-3 à Manchester City et n’a pas commencé un match de Premier League depuis la défaite 4-0 contre Brentford en août.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le joueur de 37 ans souhaitait quitter Old Trafford cet été et United est conscient qu’il pourrait envisager de déménager en janvier dans le but de trouver un football régulier en équipe première.

Les règles de l’UEFA permettraient à Ronaldo de signer pour une équipe en Ligue des champions en janvier et de disputer les huitièmes de finale de la nouvelle année malgré ses deux apparitions pour United en Ligue Europa cette saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’attitude de Ronaldo envers l’entraînement et les matchs a été exemplaire depuis qu’il est devenu clair qu’il devrait rester au-delà de la date limite de transfert, mais il cherche désespérément à tirer le meilleur parti de ses dernières années au sommet.

Il a marqué un but en huit matchs cette saison et a pris du retard sur Marcus Rashford et Anthony Martial dans l’ordre hiérarchique.

– Marcotti: Man United dans la tourmente après la raclée du derby

– Dawson: les joueurs de Man Utd pour dégager l’air après la déroute du derby

Rashford est revenu d’une blessure pour commencer en tant qu’attaquant central dans le système de Ten Hag contre City avant d’être remplacé en seconde période par Martial, qui a marqué deux buts de consolation tardive.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag comprend la situation de Ronaldo mais serait toujours réticent à le laisser partir en janvier.

Le Néerlandais a déjà été informé qu’il était très peu probable qu’il y ait de l’argent à dépenser avant l’été prochain, ce qui réduirait la possibilité qu’un remplaçant puisse être trouvé pour l’attaquant portugais.

Rashford et Martial ont déjà raté des matchs en raison d’une blessure cette saison et Ten Hag craint de se laisser à court d’options pendant une saison encombrée.

Ronaldo a un contrat à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison, plus une option de prolongation jusqu’à l’été 2024.