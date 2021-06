Avengers Campus est maintenant ouvert à Disneyland Resort – jetez un œil à l’intérieur

Le parc Avengers Campus atterrit dans Disney California Adventure à Anaheim, en Californie. Disney

Réunion de justiciers! Le nouveau campus Avengers de Disney est ouvert. La nouvelle zone, située dans le parc à thème California Adventure de Disneyland, a remplacé A Bug’s Land. Il comprend les Gardiens de la Galaxie préexistants: Mission: Breakout ride au bord de Hollywood Land. Le campus Avengers, qui a ouvert ses portes vendredi, propose une nouvelle attraction Spider-Man, un restaurant appelé Pym Test Kitchen et un portail vers le sanctuaire du docteur Strange. En son centre se trouve l’enceinte des Avengers, la maison des héros les plus puissants de Marvel. Sur la rampe de lancement sur le toit se trouve un quinjet à l’échelle qui allume et fait tourner ses moteurs pour les invités. Cette nouvelle zone de California Adventure devait initialement ouvrir en juillet 2020, mais le lancement a été reporté car les parcs à thème de Californie ont été fermés en raison de la pandémie de coronavirus. En avril, les deux parcs Disney ont pu rouvrir. « Nous avons le terrain de jeu ultime pour Marvel », a déclaré à CNBC début avril Josh D’Amaro, président des parcs Disney, des expériences et des produits. » Aussi vite que Kevin [Feige] et que l’équipe Marvel puisse créer des personnages et créer des histoires, nous pouvons les intégrer. » Voici un aperçu du nouveau campus Avengers de Disney :

Lancer des toiles avec Spider-Man

En plus du manège Guardians of the Galaxy – Mission: Breakout, le campus Avengers propose également un manège Spider-Man appelé Web Slingers. L’attraction a lieu à Worldwide Engineering Brigade, alias le siège de WEB, une entreprise qui aide à donner des super pouvoirs aux gens ordinaires. L’attraction donne aux invités la chance de tester un nouveau véhicule que ses jeunes scientifiques ont conçu. Pendant la conduite du véhicule, de petits robots araignées sont lâchés et les cavaliers doivent les attraper avec leurs nouveaux pouvoirs de sangle.

Web Slingers: A Spider-Man Adventure, est un nouveau manège à Disneyland qui donne aux recrues de super-héros les mêmes capacités de lanceur de toile que Peter Parker. Disneyland Resort

Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent apercevoir leur « Friendly Neighbourhood Spider-Man » qui traîne dans le bâtiment WEB. Les Imagineers de Disney ont conçu un robot qui peut se balancer et se retourner dans les airs en faisant des cascades. Enfilant un costume de Spider-Man, ce personnage peut être vu en train de faire des acrobaties à 60 pieds dans les airs au-dessus du toit du bâtiment WEB. Après ces exploits, un acteur de Spider-Man descendra du bâtiment pour rencontrer les invités.

Les invités du campus Avengers peuvent rencontrer Spider-Man à l’extérieur du siège de WEB. Disneyland Resort

Les visiteurs pourront repérer des œufs de Pâques cachés de l’univers cinématographique Marvel autour du bâtiment WEB ainsi que des robots araignées cachés. Cette zone propose également des marchandises exclusives qui ne peuvent être achetées que dans les parcs.

Le campus Avengers du parc Disney California Adventure à Anaheim, en Californie, propose des produits exclusifs aux recrues de super-héros. Christian Thompson | Disneyland Resort

Régalez-vous comme des héros

La salle à manger principale du campus Avengers s’appelle Pym’s Test Kitchen. Ici, les scientifiques travaillant avec Ant-Man et la Guêpe utilisent leur technologie de croissance et de rétrécissement pour créer des aliments innovants. Les clients peuvent déguster des sandwichs au poulet avec d’énormes galettes de poulet, des spaghettis et des boulettes de viande avec une grosse boulette de viande et des bretzels mous de la taille d’une tête.

À Pym Test Kitchen sur le campus Avengers à l’intérieur du parc Disney California Adventure, Ant-Man et The Wasp utilisent une technologie de réduction et de croissance pour des aliments innovants. Disneyland Resort

À côté se trouve le Pym’s Tasting Lab, un endroit où les adultes peuvent déguster des bières artisanales et des cocktails exclusifs. Les mixologues jouent avec les saveurs, offrant une variété d’ingrédients allant du habanero et de la mangue au citron et à la vanille.

Pym Tasting Lab, adjacent à la Pym Test Kitchen sur le campus Avengers du parc Disney California Adventure, propose des boissons alcoolisées pour adultes, notamment : X-Periment, Molecular Meltdown, Honey Buzz et Particle Fizz. David Nguyen | Disneyland Resort

Il y a deux chariots de nourriture. Le premier est Shawarma Palace, un clin d’œil à la scène emblématique des génériques de « The Avengers ». L’autre s’appelle Terrien Treats. Ce stand est situé près du manège des Gardiens de la Galaxie et propose des objets qui jouent sur les aliments humains traditionnels. Les churros arc-en-ciel circulaires et les choux à la crème violet vif ne sont que quelques-uns des délices disponibles.

Simu Liu pose devant le Shawarma Palace, l’un des restaurants du campus Avengers de Disneyland Resort. (Richard Harbaugh | Disneyland Resort

réunion de justiciers

Les rencontres avec les personnages sont une autre grande partie du campus Avengers. Thor, Black Panther, Black Widow et bien d’autres se promèneront dans le pays. Les visiteurs peuvent également apercevoir le filou Loki.

Les invités peuvent rencontrer le maître des arts mystiques lui-même alors qu’ils s’aventurent dans les profondeurs du campus Avengers. De temps en temps, le docteur Strange franchit un portail interdimensionnel pour engager les invités avec des illusions, de la sorcellerie et des contes à étonner de sa collection de reliques mystérieuses. Disneyland Resort