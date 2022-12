Avenatti condamné à 14 ans de prison dans une affaire de fraude en Californie

SANTA ANA, Californie (AP) – L’avocat incarcéré Michael Avenatti a été condamné lundi dans le sud de la Californie à 14 ans de prison et condamné à payer 7 millions de dollars en dédommagement après avoir admis avoir trompé quatre de ses clients sur des millions de dollars.

La peine devrait être consécutive à la peine de cinq ans de prison qu’il purge actuellement pour des condamnations distinctes à New York, a déclaré le juge de district américain James V. Selna lors d’une audience à Santa Ana, en Californie.

Avenatti a plaidé coupable plus tôt cette année à quatre chefs d’accusation de fraude électronique et à une accusation liée à la fiscalité sans parvenir à un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, affirmant qu’il voulait être responsable et épargner davantage d’embarras à sa famille. Il a été accusé d’avoir négocié et perçu des paiements de règlement au nom de ses clients et d’avoir plutôt acheminé l’argent vers des comptes qu’il contrôlait.

Avant la condamnation, Avenatti a présenté ses excuses aux quatre victimes de l’affaire, dont trois étaient dans la salle d’audience.

“Je suis profondément plein de remords et contrit”, a déclaré Avenatti. “Il ne fait aucun doute qu’ils méritent tous beaucoup mieux, et j’espère qu’un jour ils accepteront mes excuses et trouveront dans leur cœur le courage de me pardonner.”

Le procureur Brett Sagel a déclaré au tribunal que la conduite criminelle d’Avenatti “résultait de choix calculés et de violations flagrantes de la confiance” que ses clients plaçaient en lui.

“Il ne s’est pas tourné vers ses actions criminelles par désespoir, par besoin, par incapacité à faire autre chose”, a déclaré Sagel. “Malgré les avantages significatifs que cet accusé avait – une éducation de premier ordre, une carrière juridique florissante – il a choisi de commettre les actes déplorables dans cette affaire à maintes reprises.”

Le gouvernement a abandonné toutes les autres charges restantes contre Avenatti résultant d’un acte d’accusation de 36 chefs d’accusation.

Avenatti purge actuellement une peine dans une prison du sud de la Californie dans deux affaires distinctes. Il a été reconnu coupable d’avoir volé le produit du livre de Stormy Daniels, l’acteur porno qui l’a catapulté à la gloire en la représentant lors de ses batailles juridiques avec le président de l’époque, Donald Trump, et d’avoir tenté d’extorquer Nike si le cordonnier ne le payait pas. 25 millions de dollars.

Avenatti a représenté Daniels dans son procès pour rompre un accord de confidentialité avec Trump afin de rester muette sur une affaire qu’elle a dit avoir eue et est devenue l’un des principaux adversaires de Trump, l’attaquant sur les programmes d’information par câble et sur Twitter.

En Californie, les procureurs ont déclaré qu’Avenatti avait collecté 4 millions de dollars du comté de Los Angeles pour un homme qui avait subi des blessures en détention et était devenu paraplégique après une tentative de suicide, mais a nié que le règlement ait été reçu et ait versé à l’homme des montants inférieurs allant de 1 000 à 1 900 dollars. appelés avances sur le règlement plus large. Dans un autre cas, les procureurs ont déclaré qu’Avenatti avait perçu un paiement de règlement de 2,75 millions de dollars pour un client et avait utilisé une grande partie de l’argent pour acheter un avion privé.

Les procureurs avaient demandé qu’Avenatti soit condamné à 17,5 ans de prison supplémentaires en plus des cinq qu’il purge déjà.

Avenatti, qui s’est représenté dans la procédure, a demandé qu’il soit condamné à une peine d’au plus six ans qui courrait en même temps que la peine qu’il purge.

Amy Taxin, Associated Press