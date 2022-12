Avenatti condamné à 14 ans de prison dans une affaire de fraude en Californie

L’avocat Michael Avenatti, devenu célèbre en représentant la star du porno Stormy Daniels contre Donald Trump, a été condamné lundi en Californie à 14 ans de prison pour avoir escroqué des millions de dollars à des clients.

Avenatti a également été condamné à une amende de 10 millions de dollars américains par le juge de district américain James V. Selna. Le juge a déclaré que la peine d’Avenatti dans le sud de la Californie sera purgée après avoir terminé une peine de cinq ans pour des condamnations distinctes à New York.

Il s’agissait de la dernière des trois grandes affaires pénales fédérales à conclure contre le Californien de 51 ans. Avenatti purge actuellement une peine de prison pour avoir volé le produit d’un livre à Daniels – qui a intenté une action en justice pour rompre un accord de confidentialité avec Trump pour rester maman sur une affaire qu’elle a dit avoir eue – et pour avoir tenté d’extorquer Nike si le cordonnier ne le payait pas à 25 millions de dollars américains.

Avenatti a plaidé coupable plus tôt cette année à quatre chefs d’accusation de fraude électronique et à une accusation liée à la fiscalité malgré l’absence d’un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux, affirmant qu’il voulait être responsable et épargner à sa famille davantage d’embarras. Il a été accusé d’avoir négocié et perçu des paiements de règlement au nom de ses clients et d’avoir acheminé l’argent vers des comptes qu’il contrôlait et de l’avoir dépensé pour son propre style de vie somptueux, y compris un jet privé.

“Malgré les avantages significatifs que cet accusé avait – une éducation de premier ordre, une carrière juridique florissante – il a choisi de commettre les actes déplorables dans cette affaire à maintes reprises”, a déclaré le procureur Brett Sagel au tribunal de Santa Ana. “L’accusé n’est qu’un autre criminel qui pense que la loi s’applique à d’autres personnes.”

Sa voix se brisant, Avenatti s’est excusé auprès des clients qu’il a escroqués, dont deux qui ont raconté au tribunal comment la perte de l’argent et leur confiance en quelqu’un qu’ils pensaient avoir bouleversé leur vie.

“Je suis profondément plein de remords et contrit”, a déclaré Avenatti. “Il ne fait aucun doute qu’ils méritent tous beaucoup mieux, et j’espère qu’un jour ils accepteront mes excuses et trouveront dans leur cœur le courage de me pardonner.”

Les autorités californiennes ont déclaré qu’Avenatti avait mené ce qui équivalait à un “schéma de Ponzi sophistiqué” en collectant des paiements de règlement au nom de clients vulnérables et en utilisant l’argent pour financer son style de vie exorbitant.

Dans un cas, les procureurs ont déclaré qu’Avenatti avait perçu un paiement de règlement de 2,75 millions de dollars pour un client et avait utilisé une grande partie de l’argent pour acheter un avion privé.

Dans un autre, il a recueilli un règlement de 4 millions de dollars américains du comté de Los Angeles pour un homme qui a subi des blessures en détention et est devenu paraplégique après une tentative de suicide, mais ne lui a jamais dit que l’argent avait été reçu. Au lieu de cela, les autorités ont déclaré qu’Avenatti avait utilisé les fonds pour financer son entreprise de café et payer ses dépenses personnelles, et avait donné à l’homme de plus petites sommes allant de 1 000 à 1 900 dollars qu’il a appelées des avances sur le règlement plus large.

L’homme, Geoffrey Johnson, a déclaré au tribunal que la tromperie était plus qu’une question d’argent.

“Je ne suis pas sûr de pouvoir à nouveau faire confiance à quelqu’un d’autre”, a déclaré Johnson. “Je continue à faire des cauchemars que les gens cherchent à m’avoir. Ma vision de l’humanité a certainement changé, et pas pour le mieux.”

En plus de la peine de prison, Avenatti a été condamné à verser plus de 7 millions de dollars américains en dédommagement à ses clients et plus de 3 millions de dollars américains à l’Internal Revenue Service. Le gouvernement a abandonné toutes les autres charges restantes contre Avenatti résultant d’un acte d’accusation de 36 chefs d’accusation.

Les autorités ont déclaré que l’affaire contre Avenatti avait commencé comme une question fiscale civile, mais s’était élargie en une enquête criminelle de grande envergure.

Avenatti, qui s’est représenté dans la procédure, a demandé au tribunal de considérer le bien qu’il a fait en tant qu’avocat avant et en dehors de ses crimes. Il a fait référence à l’aide à la réunion d’enfants immigrés séparés de leurs parents par l’administration Trump et à la représentation d’une victime de viol alors qu’elle était en liberté sous caution dans cette affaire. Il a déclaré qu’une longue peine à son âge ne lui donnerait pas une chance significative de faire du bien à ses victimes ou d’être un père pour ses enfants.

Selna a noté qu’Avenatti avait fait beaucoup de bien dans sa vie, mais a déclaré que ce n’était pas tout.

“Il a aussi fait un grand mal, dont il répond beaucoup”, a déclaré le juge avant de le condamner. “Il est maintenant temps de payer ses dettes aux victimes, au gouvernement et à la société.”