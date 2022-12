Avec “Zero Covid”, la Chine a prouvé qu’elle contrôlait bien. La gouvernance est plus difficile.

Un article de WeChat largement diffusé a émis l’hypothèse que la pénurie de médicaments contre la fièvre reflétait le manque de préparation du gouvernement pour assouplir le contrôle. Et si le gouvernement avait fait preuve de la même volonté politique qu’il avait dans la mise en œuvre du “zéro Covid”, selon l’article, il aurait pu garantir un approvisionnement suffisant de ces médicaments.

“Il ne se soucie pas des gens ordinaires, les laissant se débrouiller seuls et se délectant même de leur chaos”, indique l’article, et il exhorte les responsables à se montrer là où le public a le plus besoin d’eux pour regagner la confiance.

La faible confiance dans le gouvernement oblige les gens à s’aider eux-mêmes et à s’entraider. Dans les groupes WeChat locaux, les gens ont pris des dispositions pour partager leurs médicaments contre la fièvre et leurs kits de test rapide avec leurs voisins.

Tencent, le géant des médias sociaux, a également créé un programme WeChat où les gens pouvaient demander des médicaments à des étrangers avec un supplément. Les demandes d’aide sont modestes : six comprimés d’acétaminophène ; quatre comprimés d’ibuprofène ; deux kits de test rapide ; un thermomètre.

Ils demandent de l’aide à des étrangers parce qu’ils ne l’obtiennent pas de leur gouvernement.

“N’attendez rien de Léviathan – il ne sert à rien de faire appel non plus”, a écrit Chen Min, un ancien journaliste mieux connu sous son pseudonyme, Xiao Shu, sur sa chronologie WeChat, faisant référence au gouvernement central. “En fin de compte, nous devons nous aider.”

Ce n’est qu’en construisant un vaste réseau de liens sociaux, a-t-il poursuivi, “pouvons-nous tisser un véritable filet de sécurité sociale dans les moments les plus sombres, construire une véritable arche de Noé et sauver d’innombrables vies”.

C’est exactement le type de crise de gouvernance dont M. Xi avait un jour mis en garde le parti.

« Ce n’est pas à nous de juger de la capacité de gouvernance ou de la performance de notre parti ; ils doivent et ne peuvent être jugés que par le peuple », a déclaré M. Xi dans un discours en 2013. « Si nous sommes prétentieux et que nous nous séparons du peuple ou que nous nous plaçons au-dessus d’eux, nous serons sûrement abandonnés par eux. C’est le cas pour n’importe quelle partie, et c’est une loi d’airain qui n’admet aucune exception.