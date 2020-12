WASHINGTON: La bonne nouvelle pour Washington est que sa jeune défense dirigée par Chase Young est formidable, propulsant une séquence de quatre victoires consécutives qui a mis l’équipe de l’entraîneur-chef Ron Riveras seule à la première place de la NFC Est à 6-7 après un 1- 5 début.

Ce qui se passe, c’est que lorsque vous devenez pertinent et que vous faites partie de cette conversation, maintenant, parfois, votre réputation va vous poursuivre et cela va vous aider, a déclaré Rivera lundi. Pour vous personnellement, la confiance, le fanfaron, je pense que c’est utile. Encore une fois, cela ne peut pas être faux. Vous devez gagner cette pertinence. Vous n’êtes pas donné la pertinence.

Cela faisait un moment que ce club importait autant pour ce qu’il faisait de manière positive sur le terrain. Cela attire l’attention non seulement pour les victoires, telles que le résultat 23-15 contre les 49ers de San Francisco dimanche, mais aussi pour le genre de puissance de star et de talent remarquable de la ligue possédé par Young, la recrue de l’Ohio State qui était le choix n ° 2 général de cette année le repêchage de la NFL.

Les mauvaises nouvelles? L’offensive des Washington et la possibilité qu’Alex Smith ne soit pas en bonne santé à 100% avec un test difficile dimanche prochain contre les Seahawks de Seattle.

Smith est parti peu avant la mi-temps contre les Niners avec un mollet droit tendu et a été remplacé par Dwayne Haskins, le joueur de deuxième année repêché n ° 15 au classement général en 2019 et banc après quatre départs au début de cette saison.

Il a encore des choses à apprendre, dit Rivera à propos de Haskins, mais il y travaille et fait les choses de la bonne manière.

Lorsque Rivera a fait sa vidéoconférence avec les journalistes lundi, il n’avait pas encore de mise à jour sur Smith, l’entraîneur évitant délibérément d’obtenir des informations du personnel médical avant sa rencontre avec les médias.

Le truc, c’est que si Alex ne peut pas y aller, nous savons que Dwayne aura tout le travail. L’enfer a l’occasion de se concentrer et le plan de match sera dirigé vers Dwayne, a déclaré Rivera. Eh bien, voyez comment cela se passe.

CE QUI FONCTIONNE

La défense, en particulier le long d’une ligne empilée avec des choix de première ronde: Young, Daron Payne, Jonathan Allen et Montez Sweat. C’est Payne qui a forcé le fumble Young à revenir 47 verges pour un touché dimanche et qui a récupéré le fumble Young forcé. En tant que groupe, ils ont harcelé Nick Mullens tout le match, tout comme ils l’ont fait à Ben Roethlisberger lors d’une victoire à Pittsburgh, invaincue auparavant.

Ils s’aident tous à être meilleurs, à mieux jouer, a déclaré Rivera.

Avec l’aide du secondeur actif Jon Bostic et d’un secondaire qui a également produit des points, avec la recrue Kamren Curls 76-yard pick-6 au troisième quart, Washington a réussi à gagner sur la route sans TD offensif pour la première fois depuis 1992.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

L’offensive, en particulier le jeu de passes, qui a réussi à produire un total dérisoire de 95 verges. Et la première mi-temps est toujours un gros échec, en particulier la toute première possession: Washington est la première équipe de la ligue à commencer une saison sans aucun point lors de ses premiers disques dans l’un des 13 premiers matchs depuis les Saints 2004. Pour le deuxième match consécutif, le receveur de tête Terry McLaurin n’a eu que deux prises.

STOCKER

Young est le premier joueur de l’histoire de l’équipe avec un échappé pour un TD, un échappé forcé et un sac en un seul match et il a compilé ces réalisations en première demie dimanche. Il a même frappé une passe au troisième quart pour faire bonne mesure. Hes jusqu’à 5 1-2 sacs.

Je pense que c’est votre objectif, pour n’importe quel joueur, n’importe quelle position d’être juste bon dans tout ce que vous faites. C’est ce que je m’efforce de faire, a déclaré Young. Et c’est ce que je vais continuer à faire.

STOCK EN BAS

La position QB est un vrai problème. Smith avait l’air mal à l’aise et était hors cible dès le début dimanche, et est parti après avoir marqué 8 pour 19 pour 57 verges et une interception. Haskins, qui jouait pour la première fois depuis sa mise sur le banc après avoir obtenu une fiche de 1 à 3 en tant que partant au début de la saison, était de 7 pour 12 pour 51 verges.

BLESSÉ

Smith est le point d’interrogation le plus important et le plus important.

NUMÉRO DE CLÉ

1997 La dernière fois que Washington a marqué des touchés sur un échappé et une interception dans le même match.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Seahawks de Russell Wilson ont une fiche de 9-4, à égalité avec les Rams au sommet de la NFC West. La capacité de Wilsons à étendre les jeux pourrait être un défi pour Young and Co.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL