Avec ‘WandaVision’ et ‘The Mandalorian’, Disney + a trouvé son sort magique

L’observation la plus évidente et peut-être la moins surprenante est que ces marques détiennent une quantité extraordinaire de capitaux propres, ce qui donne à Disney un avantage considérable dans un environnement de streaming où les actifs que le public paiera pour voir – pas seulement une fois, mais semaine après semaine – – représente l’arme ultime.

Disney + a monté ces titres pour atteindre 95 millions d’abonnés beaucoup plus rapidement que quiconque ne l’avait prédit, selon la dernière comptabilité, y compris la société elle-même. Alors que la vaste bibliothèque Disney (devenue plus vaste avec l’acquisition du contenu de divertissement Fox il y a deux ans) est un élément essentiel à cet égard, les originaux jouent un rôle central en aidant à promouvoir ces services et à les garder à l’esprit auprès du public et des médias. .

Quelques plats à emporter plus clairs ont émergé de ces deux mâts, avec une autre série Marvel de haut niveau, « Le faucon et le soldat de l’hiver », qui devrait prendre le relais et continuer à courir (ou voler) avec lui le 19 mars.

La planification hebdomadaire crée plus de bénéfices pour la programmation. Kevin Feige de Marvel a récemment comparé la nature hebdomadaire de « WandaVision » aux films à succès de Marvel et à un « nouveau week-end d’ouverture chaque semaine », ajoutant que les émissions étaient conçues « pour être vécues de cette façon ».