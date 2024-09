Avec visionOS 2, le Vision Pro d’Apple entre en scène

Cette semaine, Apple a déployé des mises à jour pour tous ses principaux systèmes d’exploitation, et le Vision Pro n’a pas fait exception. Avec visionOS 2, l’entreprise a l’occasion de montrer aux quelques personnes qui ont acheté son casque coûteux – et à celles qui pourraient encore le faire – qu’elle est toujours engagée envers la nouvelle plateforme.

Après quelques mois d’utilisation en version bêta, visionOS 2 ne représente pas un changement radical. Il s’agit plutôt d’une version améliorée du logiciel avec lequel le casque a été lancé. L’ajout de fonctionnalités telles que de nouveaux gestes, une meilleure prise en charge des appareils et quelques fonctionnalités intéressantes a supprimé une grande partie des frictions liées à l’utilisation du Vision Pro et devrait donner à ceux qui le possèdent une raison de le dépoussiérer et de le tester à nouveau.

Améliorer les bases

Commençons par les mises à jour qui auraient dû être intégrées à VisionOS dès le premier jour. Apple a ajouté la prise en charge de la souris Bluetooth et la possibilité de réorganiser les applications sur l’écran d’accueil, qui étaient auparavant strictement classées par ordre alphabétique. Vous pouvez également extraire les applications iPad et iPhone du dossier dans lequel elles se trouvent par défaut et les placer avec vos applications natives Vision Pro. Hourra ! J’aimerais vraiment pouvoir créer de nouveaux dossiers car, une fois que vous avez dépassé trois pages d’applications, en trouver une peut être fastidieux, surtout si vous ne vous souvenez pas de son nom. Tant pis, peut-être la prochaine fois.

Ces nouveaux gestes de la main sont un ajout bienvenu. GIF : gestes de la main de visionOS 2

Il est désormais plus facile de naviguer dans le système d’exploitation grâce aux nouvelles commandes gestuelles qui vous permettent d’appeler l’écran d’accueil en tapant vos doigts ensemble après l’apparition d’un cercle lorsque vous regardez votre paume. Retournez votre main comme si vous regardiez votre montre, et le cercle se transforme en une barre d’état en forme de pilule indiquant l’heure, le niveau de batterie et le niveau de volume. Appuyez sur la barre d’état pour accéder au centre de contrôle ou appuyez de manière prolongée pour régler le volume.

Par rapport à l’ancienne façon de lever les yeux pour appuyer sur un petit cercle pour faire descendre les widgets de contrôle, les nouveaux gestes semblent plus naturels et, surtout, plus amusant. (Des mois plus tard, je dois encore résister à l’envie dramatique de faire un geste de la main inutile et de dire « magie ! » lorsque j’affiche l’écran d’accueil.) Apple a également ajouté la possibilité de naviguer à l’aide d’un contrôleur Bluetooth couplé, comme les Joy-Cons de Nintendo.

Travailler avec ce que vous avez

Travailler avec le Vision Pro est désormais beaucoup plus simple grâce à l’ajout de la prise en charge de la souris et d’une nouvelle fonction de reconnaissance du clavier qui permet à votre clavier de se déplacer dans l’environnement virtuel, soit de manière persistante, soit lorsque vous approchez vos mains de lui. Plus besoin de chercher la ligne de départ ! Malheureusement, Apple ne nomme que ses propres claviers lorsqu’il décrit cette fonction : elle fonctionne avec mon clavier mécanique, mais pas de manière fiable.

Le seul élément manquant pour les personnes qui souhaitent utiliser leur Vision Pro pour travailler est l’écran virtuel incurvé ultra-large qu’Apple a annoncé à la WWDC. Apple affirme qu’il arrivera plus tard cette année.

Les trucs amusants

En dehors des fonctionnalités de productivité, Apple a introduit quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations amusantes, comme la possibilité de convertir des photos en images spatiales 3D. Cela ressemble beaucoup à l’ajout rétroactif du mode portrait sur l’iPhone, et cela peut être impressionnant dans la façon dont cela ajoute une nouvelle dimension émotionnelle (désolé !) aux vieilles photos de famille.

Mais ces images spatiales générées souffrent également de certains des mêmes inconvénients que le mode portrait rétroactif. La conversion peut faire des choses étranges avec les cheveux et les contours, et si quelqu’un sur une photo porte des lunettes, l’effet 3D se dégrade de manière hilarante, ce qui donne l’impression qu’il porte des lunettes gag avec de faux globes oculaires collés sur le devant des verres. J’ai essayé de capturer cela dans des captures d’écran, mais il faut voir le phénomène en 3D pour qu’il soit évident.

Un autre avantage : vous pouvez désormais enregistrer les données des mains et des yeux d’un utilisateur invité afin qu’il n’ait pas à les configurer à nouveau. Je ne dirai pas que ce n’est pas une modification bienvenue, mais elle ne va pas assez loin. J’aimerais vraiment pouvoir enregistrer de manière permanente plusieurs personnes. Laissez-moi partager mon casque coûteux ! Nous ne pouvons pas nous en offrir un autre !

Je m’immerge dans Le Vergecast. GIF : Safari sous visionOS 2

Regarder du contenu vidéo dans Safari est un peu plus agréable dans visionOS 2. Désormais, lorsque vous appuyez sur le bouton plein écran, la page Web et le navigateur disparaissent, vous laissant avec une vue vidéo flottante qui se comporte à peu près comme dans n’importe quelle autre application vidéo. La plupart du temps, cela inclut la possibilité de passer en mode immersif, de le transformer en un écran de cinéma géant qui flotte au-dessus de l’environnement dans lequel vous vous trouvez, projetant de la lumière sur le sol ou l’eau en dessous. Cela permet d’atténuer l’absence persistante d’une application YouTube ou Netflix native, même si j’aime toujours utiliser des applications tierces comme Juno et Supercut pour ces services.

De plus, Safari prend désormais en charge WebXR par défaut dans visionOS 2, ce qui vous permet de profiter des jeux et expériences VR et AR basés sur le Web. Jusqu’à présent, les jeux sur lesquels j’ai essayé d’utiliser cette fonctionnalité sont soit très mauvais, soit ne fonctionnent pas avec les gestes du Vision Pro, mais j’aimerais entendre quelques recommandations.Bord (lecteurs, rassemblez-vous !)

C’est le moment d’acheter ?

Aussi intéressants que soient ces changements, je ne suis pas sûr que visionOS 2 va renverser la tendance en matière de ventes de Vision Pro, comme le suggérait une analyse de juillet. ne dépassera pas les 500 000 pour l’année. Et ce n’est pas surprenant. Les gens hésitent encore à utiliser la réalité virtuelle pour des raisons telles que le confort et le prix. Peut-être que le casque bon marché d’Apple pourrait changer les choses dans quelques années.