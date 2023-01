Avec une victoire à domicile, les Bengals terminent sur une note plus positive

Dimanche, bien que Hamlin soit toujours dans un état critique, il a publié régulièrement sur les réseaux sociaux. Et à chaque étape, les émotions des joueurs des Bengals semblaient s’apaiser alors que le jeu reprenait ses contours normaux.

Comme d’habitude, les fans ont talonné dans une mer d’orange et de noir et ont applaudi tout au long du match. Les joueurs et les entraîneurs portaient des chemises honorant Hamlin et un écran vidéo montrait une photo de lui avant le coup d’envoi. Les Bengals ont pris une avance de 17-0 alors que les meilleurs quarts-arrière des Ravens, Lamar Jackson et Tyler Huntley, n’ont pas joué en raison de blessures. Les Ravens (10-7) ont également laissé reposer l’ailier rapproché vedette Mark Andrews.

Après avoir marqué un touché d’un mètre au premier quart, le porteur de ballon Joe Mixon a sorti une pièce de son gant et l’a retournée dans la zone des buts comme un coup vers la NFL pour avoir annoncé d’éventuels changements d’horaire, comme pour les affectations à domicile, parce que du jeu annulé. La défense des Bengals a célébré après un échappé retourné pour un touché et après deux interceptions. Baltimore a également perdu un autre échappé.