Avec une place en séries éliminatoires en vue, les Blue Jays ne peuvent pas attaquer les Yankees

TORONTO — Les scores de l’extérieur de la ville clignoteront toujours sur le panneau vidéo dans le champ gauche du Centre Rogers. Mais, avec le sort des Blue Jays en séries éliminatoires en grande partie entre leurs mains cette semaine, le manager John Schneider pourrait jeter moins d’œil vers le mur du champ extérieur.

« Vous devez vous concentrer sur vos matchs et la ligue a été plutôt gentille avec nous ces derniers temps », a déclaré Schneider. « Mais je pense que je me concentre davantage sur le style de jeu que nous proposons actuellement. »

Indépendamment de ce qui se passe lors des autres matchs de la dernière semaine, les Blue Jays peuvent décrocher une place de wild card avec 90 victoires cette saison. Cependant, nous sommes arrivés à ce point un peu plus loin après une défaite 2-0 contre les Yankees de New York mardi au Rogers Center dans laquelle Kevin Gausman a été brillant, mais plus près Jordan Romano a accordé deux points en neuvième manche. home run au receveur recrue des Yankees Austin Wells tandis que l’alignement des Blue Jays n’a récolté que trois coups sûrs.

Machine bien huilée 💪 pic.twitter.com/8gzpVRNRNF – Yankees de New York (@Yankees) 27 septembre 2023

Mais revenons une minute au scénario décisif des Blue Jays en séries éliminatoires.

Après la défaite de mardi, ils ont un match d’avance sur les Astros de Houston pour la deuxième place de wild card et 2 1/2 d’avance sur les Mariners de Seattle. Trois autres victoires. C’est la façon la plus simple pour Toronto de décrocher son billet pour les séries éliminatoires. Mais il existe des moyens d’y parvenir avec l’aide d’autres équipes.

Par exemple, si les Astros atteignent 73 défaites, Toronto peut obtenir une place en séries éliminatoires avec 89 victoires, car ils détiennent le bris d’égalité contre les Astros. Alternativement, si les Mariners sont balayés par les Astros, qu’ils affrontent cette semaine, et atteignent 74 défaites, le mieux que Seattle puisse faire est de 88 victoires, ce qui signifie que les Blue Jays peuvent également décrocher avec 89 victoires dans ce scénario.

Tout cela pour dire que cela semblait risqué au milieu du mois après que les Blue Jays ont été balayés par les Texas Rangers en quatre matchs à domicile, mais Toronto est dans une position assez favorable pour prolonger sa saison jusqu’en octobre. Mais ce n’est pas une garantie ; gagner leurs prochains matchs contre les Yankees et les Rays de Tampa Bay est toujours la voie souhaitable.

FanGraphs estime les chances de Toronto de participer aux séries éliminatoires à 96 pour cent. Après le balayage du Texas, ces cotes étaient tombées à 33,6 pour cent et ils étaient à 1 1/2 match des Mariners pour la troisième place de wild card.

Depuis la série texane du 11 au 14 septembre, Toronto a reçu l’aide d’autres équipes en ce qui concerne le classement. Les Guardians de Cleveland leur ont fait du bien en balayant les Rangers, ce qui a permis à Toronto de revenir en position de séries éliminatoires avec leur propre balayage des Red Sox de Boston. La glissade des Astros, perdant neuf de leurs 13 derniers matchs avant mardi, a également été bénéfique pour les Blue Jays. Pendant ce temps, les Rangers sont passés d’ennemis à amis lorsqu’ils ont balayé les Mariners le week-end dernier.

Tout cela a été utile, mais Toronto doit également remercier son propre jeu. Les Blue Jays ont remporté sept de leurs 10 derniers matchs et ont présenté une fiche de 14-9 en septembre. Au cours de la récente séquence de succès, l’attaque, la défense et les lanceurs ont été synchronisés d’une manière que nous avons rarement vue cette saison, l’offensive étant particulièrement capable de récolter des coups sûrs en temps opportun et de marquer des points supplémentaires. Avant mardi, les Blue Jays avaient réalisé en moyenne 5,22 points au cours de leurs neuf derniers matchs, comparativement à leur moyenne de la saison de 4,59 (ce qui est inférieur à la moyenne de la MLB de 4,63). Pendant ce temps, comme nous nous y attendions, le lancer a également été plutôt stable tout au long de cette période.

Mais contre les Yankees, les Blue Jays n’ont pas obtenu les coups sûrs que nous avions vus au Yankee Stadium et au Tropicana Field la semaine dernière. Le partant des Yankees, Michael King, a limité les Blue Jays à un coup sûr en six manches avec cinq retraits au bâton et cinq buts sur balles dont Toronto n’a pas pu profiter, surtout en troisième manche lorsque les buts ont été chargés pour Vladimir Guerrero Jr. et il a retiré des prises. regarder.

C’est là que réside la question de la saison de Toronto. L’offensive devient si froide qu’une performance de lanceur étincelante ne peut être admirée. Cela a trop souvent été le cas de Gausman, qui n’a obtenu en moyenne que 3,5 points de soutien par départ cette saison.

Gausman, dans ce qui pourrait être son dernier départ de la saison régulière, a été excellent en sept manches sans but au cours desquelles il n’a accordé que trois coups sûrs avec deux buts sur balles et cinq retraits au bâton. Bien que ses première et dernière manches aient été un peu difficiles – il a lancé 54 de ses 105 lancers au cours de ces deux seules manches – il a été capable de lancer quand il en avait besoin et la sortie a abaissé sa MPM à 3,16 cette saison.

Kevin Gausman, Sick Splitters… et Sword. ⚔️ pic.twitter.com/BFRF3HVJOB – Rob Friedman (@PichingNinja) 26 septembre 2023

Il a été particulièrement impressionnant lors d’un jam de septième manche. Avec un retrait, le DH des Yankees Giancarlo Stanton a réussi un doublé au champ central. L’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa a suivi avec un simple sur le terrain droit qui aurait dû marquer Stanton sans son rythme lent, mais l’a seulement avancé à la troisième place.

Ensuite, Gausman a affronté le voltigeur droit Oswaldo Cabrera lors d’un combat de 10 lancers qui a abouti à un choix de défenseur à Bo Bichette, qui a renvoyé un lancer à Alejandro Kirk, qui a éliminé Stanton, empêchant les Yankees de marquer. Oswald Peraza s’est ensuite envolé vers le champ droit pour terminer la manche, provoquant une réaction positive de Gausman.

« Après, je pense, 28 lancers dans le premier, je ne les ai pas touchés pendant cinq et j’ai pensé qu’il était génial », a déclaré Schneider. «Il s’est amélioré au fur et à mesure. Il essayait de monter un peu plus dans la zone avec sa balle rapide et n’y est pas vraiment parvenu avant probablement la troisième manche. Je me suis sorti des ennuis là-bas en septième manche et bon jeu de Bo, bon jeu de Kirky sur le ballon au sol pour court-circuiter là-bas. Je pensais que Kevin était vraiment très bon. Espérons que la prochaine fois qu’il lancera, nous marquerons quelques points pour lui.

Après qu’Erik Swanson ait lancé un huitième sans but, Romano est entré en jeu au neuvième pour préserver une égalité 0-0, mais il a cédé un premier simple à Gleyber Torres, puis Wells a suivi avec un premier coup de circuit dans le champ du centre gauche pour donner une avance de 2-0 aux Yankees. Romano réalise 36 arrêts cette saison, mais il a renoncé aux points gagnants lors de sorties consécutives, y compris lors de la défaite de samedi dernier contre les Rays.

« La vie d’un plus proche est dure et il faut avoir la mémoire très courte », a déclaré Schneider. « Vous regardez le résultat, ce n’était pas idéal ce soir ou samedi, mais vous regardez l’ensemble du travail et vous regardez les choses et les choses étaient là. Si un partant fait un mauvais lancer lors de la deuxième manche pour un circuit de deux points et qu’il enchaîne ensuite sept manches, vous l’oubliez. Cela devient vraiment, vraiment amplifié lorsque vous lancez une manche.

Les Blue Jays ont suffisamment de matchs avant dimanche pour que s’ils s’occupent de leurs affaires – de préférence – ou s’ils obtiennent de l’aide d’autres clubs – alternativement – ​​ils devraient pouvoir décrocher avant le dernier match de la saison.

Ce serait évidemment préférable puisque ce match n’aurait pas d’importance et les Blue Jays pourraient sauver Gausman pour le premier match de la Wild Card Series. Gausman a déclaré qu’il se préparerait comme s’il commençait dimanche et qu’en attendant, tout ce qu’il pouvait faire, c’était s’asseoir et regarder, en espérant que son équipe gagne suffisamment pour qu’il n’ait pas à prendre son dernier départ prévu.

« Je serai occupé à encourager ces gars et à essayer de faire tout ce que je peux pour les aider. Peu importe ce dont ils ont besoin, le garçon de l’eau, je ferai tout », a déclaré Gausman. « Ça va être un peu bizarre, mais c’est amusant de regarder ces gars-là. »

(Photo de Jordan Romano après avoir abandonné un home run : Mark Blinch / Getty Images)