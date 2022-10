Avec une pénurie d’enseignants, les États assouplissent les exigences de l’emploi

Alors que les écoles du Sud sont aux prises avec une pénurie d’enseignants, beaucoup se tournent vers des candidats sans certificat d’enseignement ni formation formelle.

Les administrateurs de l’Alabama ont de plus en plus embauché des éducateurs avec des certifications d’urgence, souvent dans des quartiers à faible revenu et à majorité noire. Le Texas, quant à lui, a autorisé environ un nouveau professeur sur cinq à éviter la certification l’année dernière.

Dans l’Oklahoma, un programme « auxiliaire » permet aux écoles d’embaucher des candidats sans formation d’enseignant s’ils répondent aux qualifications d’un conseil local. Et en Floride, les vétérans militaires sans licence peuvent enseigner jusqu’à cinq ans en utilisant des certificats temporaires.

La décision de confier une classe à un enseignant sans formation traditionnelle implique de peser des compromis : est-il préférable d’embaucher des candidats non certifiés, même s’ils ne sont pas totalement préparés, ou d’instruire des enfants dans des classes surpeuplées ou dirigées par des remplaçants ?

« J’ai vu ce qui se passe lorsqu’il n’y a pas d’enseignants dans la salle de classe. J’ai vu la lutte », a déclaré Maxie Johnson, administrateur des écoles de Dallas, juste avant que le conseil scolaire n’approuve l’élargissement de la dépendance de ce district à des enseignants non certifiés. Il a ajouté: “Je préférerais avoir quelqu’un que mon directeur a contrôlé, en qui mon directeur croit, qui peut faire le travail.”

Une analyse du Southern Regional Education Board des données de 2019-2020 dans 11 États a révélé qu’environ 4% des enseignants n’étaient pas certifiés ou enseignaient avec une certification d’urgence. De plus, 10% enseignaient hors du terrain, ce qui signifie, par exemple, qu’ils peuvent être certifiés pour enseigner l’anglais au lycée mais affectés à une classe de mathématiques au collège.

D’ici 2030, jusqu’à 16 millions d’élèves de la maternelle à la 12e année dans la région pourraient être enseignés par un enseignant non préparé ou inexpérimenté, les projets de groupe.

« Les pénuries s’aggravent et le moral continue de baisser pour les enseignants », a déclaré Megan Boren de l’association.

Au Texas, le recours à de nouvelles recrues non certifiées a explosé au cours de la dernière décennie. Au cours de l’année scolaire 2011-2012, moins de 7 % des nouveaux enseignants de l’État, soit environ 1 600, n’avaient pas de certification. L’année dernière, environ 8 400 des près de 43 000 nouvelles embauches de l’État n’étaient pas certifiées.

Les administrateurs de Dallas se sont penchés sur un programme d’État qui permet aux districts de contourner les exigences de certification, souvent pour embaucher des professionnels de l’industrie pour des cours liés à la carrière. Le système scolaire a embauché 335 enseignants grâce à l’exemption à la mi-septembre.

En Alabama, près de 2 000 des 47 500 enseignants de l’État ne détenaient pas de certificat complet en 2020-21, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. C’est le double du montant de cinq ans plus tôt.

Et près de 7% des enseignants de l’Alabama étaient dans des salles de classe en dehors de leurs domaines de certification, avec les pourcentages les plus élevés dans les zones rurales avec des taux de pauvreté élevés.

De nombreux États ont assoupli les exigences depuis la pandémie de COVID-19, mais compter sur des enseignants non certifiés n’est pas nouveau. Presque tous les États ont des licences d’urgence ou provisoires qui permettent à une personne qui n’a pas satisfait aux exigences de certification d’enseigner.

De telles embauches ne font que retarder l’inévitable car les enseignants n’ont pas tendance à rester aussi longtemps que les autres, a déclaré Shannon Holston, chef de la politique du Conseil national à but non lucratif sur la qualité des enseignants.

Dans une étude de 2016, le département américain de l’Éducation a indiqué que 1,7 % de tous les enseignants n’avaient pas de certification complète. Il est passé à environ 3% dans les écoles qui desservaient de nombreux élèves de couleur ou des enfants apprenant l’anglais ainsi que dans les écoles des zones urbaines et très pauvres.

L’utilisation de ces éducateurs peut être concentrée dans certains domaines et domaines de contenu. Un exemple : les collèges de l’Alabama.

Le comté rural de Bullock, par exemple, n’avait pas de professeurs de mathématiques certifiés l’année dernière dans son collège. Près de 80% des étudiants sont noirs, 20% sont hispaniques et sept étudiants sur 10 vivent dans la pauvreté.

Christopher Blair, l’ancien surintendant des écoles du comté, a longtemps lutté pour recruter des enseignants. Les comtés les plus pauvres ne peuvent pas rivaliser avec les salaires plus élevés des districts voisins.

Blair, qui a démissionné de son poste au printemps dernier, avait lancé un programme pour aider à certifier les professeurs de mathématiques et de sciences du comté.

“Mais cela change lentement à mesure que le bassin d’enseignants pour tous les domaines de contenu diminue”, a-t-il déclaré.

Birmingham et Montgomery avaient chacune trois collèges où plus de 20% des enseignants avaient une certification d’urgence.

Le porte-parole des écoles de Birmingham, Sherrel Stewart, a déclaré que les responsables recherchaient de bons candidats pour les certifications d’urgence, puis leur apportaient le soutien nécessaire grâce à un mentorat solide.

“Nous devons sortir des sentiers battus”, a-t-elle déclaré. “Parce que, de manière réaliste, vous savez, ce bassin de candidats dans les écoles d’enseignement a considérablement diminué, mais la demande d’éducateurs de haute qualité est toujours là.”

Le nombre d’enseignants titulaires de certificats d’urgence a considérablement augmenté dans les écoles rurales, urbaines et à faible revenu de l’Alabama depuis 2019, lorsque les législateurs ont assoupli les restrictions sur les certificats.

Le pourcentage le plus élevé de ces enseignants en Alabama au cours de l’année scolaire 2020-2021 se trouvait dans le comté rural de Lowndes dans une école primaire où sept des 16 enseignants avaient un certificat d’urgence, contre trois l’année précédente. La plupart des 200 élèves de l’école sont issus de familles à faible revenu. Seulement 1 % des élèves testés ont atteint la maîtrise des mathématiques cette année-là.

Pour les écoles de Dallas, “c’est une question de passion, pas de papier”, a déclaré Robert Abel, responsable de la gestion du capital humain du district.

Les recrues non certifiées de Dallas – qui doivent avoir un diplôme universitaire – participent à une formation sur la gestion de classe et les pratiques d’enseignement efficaces. Abel a déclaré que le district recevait des rapports positifs sur les nouveaux enseignants.

Certains groupes d’enseignants s’inquiètent des attentes incohérentes envers les candidats à l’enseignement.

Un bon enseignant a besoin de sensibilité et d’empathie pour comprendre comment un enfant est motivé et ce qui pourrait interférer avec l’apprentissage, a déclaré Lee Vartanian, doyen de l’Université d’État d’Athènes. Une certification aide à établir des normes professionnelles pour s’assurer que les enseignants ont une expertise en matière de contenu ainsi que la capacité d’engager les étudiants, a déclaré Vartanian, qui supervise le College of Education de l’université de l’Alabama.

Les enseignants non certifiés peuvent avoir une partie de ces connaissances, a-t-il dit, mais pas toute la gamme.

“Ils sont juste moins préparés systématiquement”, a-t-il dit, “et il y a donc de fortes chances qu’ils n’aient pas le bagage et la compréhension où les enfants en sont sur le plan du développement et de l’émotion.”

___

Rebecca Griesbach d’AL.com a contribué à ce rapport.

___

Cette histoire fait partie de Tackling Teacher Shortages, une collaboration entre AL.com, The Associated Press, The Christian Science Monitor, The Dallas Morning News, The Fresno Bee en Californie, The Hechinger Report, The Seattle Times et The Post and Courier à Charleston. , Caroline du Sud, avec le soutien du Solutions Journalism Network.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Talia Richman et Trisha Powell Crain, Associated Press