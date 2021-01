La Suède, qui a longtemps évité les verrouillages et les ordres de masques faciaux en tant qu’outils de lutte contre la pandémie de coronavirus, a donné à son gouvernement le pouvoir d’agir plus énergiquement pour endiguer la propagation de la maladie.

Le Parlement a passé vendredi une loi d’urgence cela permettra au gouvernement de limiter le nombre de personnes dans les magasins, les entreprises et les lieux publics, comme les théâtres et les piscines publiques, voire d’ordonner leur fermeture en cas de violation. Le gouvernement pourra également infliger des amendes aux individus pour avoir enfreint les règles sur les coronavirus.

Les nouveaux pouvoirs entreront en vigueur dimanche, permettant au gouvernement de faire plus que de faire des recommandations, comme il l’a fait jusqu’à présent. Mais alors que le pays a du mal à combattre une deuxième vague de coronavirus et que les services d’urgence se remplissent à pleine capacité, le gouvernement a déclaré qu’il avait besoin de plus d’outils.

Samedi, le nombre total de morts en Suède s’élevait à 9 433 morts. Le pays compte désormais 93 décès pour 100 000 habitants, moins que la Grande-Bretagne, qui en compte 120, mais bien plus que sa voisine la Norvège, avec neuf.