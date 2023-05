Avec une forte demande de voyages, les aéroports et les compagnies aériennes du Canada promettent que cet été ne sera pas si mauvais

Vous souvenez-vous des images de voyage de l’été dernier et des vacances d’hiver plus récentes ? Les sacs perdus, les longues attentes sur les tarmacs et les tas de bagages à l’arrivée ? Certains aéroports du Canada promettent aux voyageurs que ces scènes ne seront pas la norme cet été.

« Nous avons entendu nos clients », a déclaré lundi la présidente et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, Deborah Flint, à Pearson International. « L’anxiété, l’incertitude, la frustration et le manque de contrôle ressentis par les passagers l’année dernière en sont une que nous n’oublierons jamais. »

Avec la levée de presque toutes les restrictions de voyage liées à la COVID-19, on s’attend à ce que le désir refoulé de s’évader se traduise par un nombre encore plus élevé de Canadiens voyageant par avion au cours des prochains mois.

« La demande est vraiment, vraiment forte », a déclaré l’agent de voyages Ken Stewart, propriétaire de Crowfoot Travel Solutions à Calgary. « Tout le monde a recommencé à voyager l’année dernière. Et ceux qui ne sont pas partis l’année dernière s’ajoutent au nombre de ceux qui partent cette année. »

Stewart dit que la demande est observée dans tous les domaines à l’approche de l’été – avec des personnes souhaitant voler au pays, aux États-Unis, en Europe et même toujours vers des destinations soleil.

Des centaines de passagers ont fait la queue, parfois pendant des heures, pour des contrôles de sécurité à l’aéroport Pearson de Toronto l’été dernier. Le PDG de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dit que cela n’arrivera pas cette année. (Jonathan Castell/CBC)

Quoi de neuf chez YYZ (Toronto)

Pearson, le plus grand aéroport du Canada, a vu l’été dernier des halls à bagages débordés, des passagers bloqués, des retards et des annulations de vols. Mais Flint dit que les choses seront différentes cette année.

L’été dernier, la ponctualité n’était que de 35 %, a-t-elle déclaré. « Actuellement, nos compagnies aériennes partent avec 70 % de statistiques de ponctualité », a-t-elle déclaré.

Au cours de la dernière année, Pearson a embauché 10 000 nouveaux employés, soit une augmentation de près de 22 %, pour un total de 50 000 travailleurs, ce qui correspond à peu près aux niveaux de 2019. Cela comprend 130 nouveaux employés annoncés la semaine dernière pour aider dans des domaines critiques à Pearson tels que les bus, la manutention des bagages et les opérations des terminaux.

REGARDER | Qu’y avait-il derrière les misères de voyage de l’été dernier ? Le ministre fédéral des Transports grillé sur l’été du chaos aéroportuaire Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a été interrogé par les membres d’un comité parlementaire aujourd’hui sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas fait plus pour atténuer les mois de chaos dans les aéroports auxquels les voyageurs canadiens ont été confrontés.

L’aéroport s’attend à environ 80 % du trafic estival qu’il a connu avant la pandémie, soit une augmentation d’environ 10 % par rapport à l’année dernière. Et Flint dit que les employés sont maintenant plus expérimentés aussi.

« L’année dernière, nous avons vu un environnement où il y avait une embauche rapide », a-t-elle déclaré, faisant référence à la période juste après la levée de nombreuses restrictions de voyage et à une énorme augmentation des voyages en avion. Elle a attribué certains des ralentissements dans certaines zones de traitement de l’aéroport à l’inexpérience.

« C’est une entreprise très compliquée pour un employé débutant », a déclaré Flint. « C’est très réglementaire et complexe, donc apprendre cet environnement le premier jour, le deuxième jour ou la deuxième semaine de travail est très difficile. »

Les systèmes clés ont également été mis à niveau. L’aéroport a simplifié ses processus d’enregistrement et d’embarquement sans contact grâce à un nouveau partenariat avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour déployer des portes électroniques biométriques et accélérer le dédouanement des voyageurs.

L’aéroport utilise également l’intelligence artificielle pour mieux gérer les bagages enregistrés des passagers.

Jour 65:50Air Canada a déclaré que ses bagages avaient été perdus. Leurs balises aériennes disaient le contraire

Quoi de neuf à YUL (Montréal)

L’Aéroport international Montréal-Trudeau indique qu’il s’est également efforcé d’augmenter ses effectifs et qu’il achèvera d’améliorer ses systèmes de traitement des bagages et ses installations de correspondance pour les passagers en juin. Il s’attend à ce que le trafic passagers d’été revienne aux niveaux de 2019, lorsque l’aéroport a accueilli six millions de voyageurs de juin à août.

« Évidemment, étant donné le nombre élevé de passagers attendus cet été, il est possible qu’il y ait un peu plus d’attente qu’à l’habitude aux heures de pointe, surtout en début de matinée et en fin d’après-midi et en soirée », a déclaré Eric Forest, conseiller aux communications d’Aéroports de Montréal. dans un courriel à CBC News.

L’aéroport encourage les passagers à utiliser toute la technologie à leur disposition pour rendre le processus plus fluide. Qui comprend YUL express qui permet aux voyageurs de pré-réserver le passage aux points de contrôle de sécurité, et Contrôle des passeports mobiles une application qui permet aux utilisateurs de soumettre des informations de passeport et une déclaration en douane avant le départ des États-Unis.

Les longues attentes étaient également la norme à l’aéroport Trudeau de Montréal l’été dernier. L’aéroport encourage les voyageurs à utiliser la technologie pour rendre le processus plus fluide, comme la soumission à l’avance des informations de passeport. (CBC/Radio-Canada)

Quoi de neuf à YVR (Vancouver)

YVR de Vancouver dit qu’il s’attend à ce que le mois d’août soit son mois d’été le plus achalandé, mais prévoit qu’en moyenne 81 000 passagers franchiront ses portes chaque jour de l’été – à peu près à égalité avec les chiffres pré-COVID.

« En préparation, nous avons travaillé avec les compagnies aériennes alors qu’elles développaient leurs horaires d’été pour nous assurer que nous sommes prêts à amener les passagers là où ils veulent aller en toute sécurité et efficacement », a déclaré un porte-parole de YVR dans un communiqué envoyé par e-mail à CBC News.

L’aéroport dit qu’il examine chaque domaine de ses opérations et de son service pour répondre à la demande estivale, une décision qui a suivi les interruptions de service de l’hiver dernier.

Quoi de neuf à YYC (Calgary)

Bien que l’aéroport de Calgary n’ait pas connu les types de retards que d’autres hubs ont connus l’année dernière, le président et chef de la direction, Bob Sartor, a déclaré qu’avec une forte demande à travers le pays, il y a toujours un potentiel d’effets d’entraînement.

« Je pense qu’il va y avoir des ratés ici et là. Il n’y a qu’un nombre limité d’employés d’agences disponibles auprès du gouvernement fédéral », a-t-il déclaré à Calgary la semaine dernière.

« Ce sera une question de gestion du flux de vols. Vous savez, les transporteurs aériens aiment opérer pendant les pics … et nous devons nous assurer que ces pics ne sont pas si élevés qu’ils ne peuvent pas être correctement desservis. »

Le YYC de Calgary est l’aéroport le plus achalandé de l’Alberta, mais n’a pas connu le genre de retards et de longues files d’attente l’an dernier que les grandes plaques tournantes du pays. Même ainsi, l’aéroport est préparé à tout contretemps qui pourrait survenir. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Ce que prévoient les compagnies aériennes

Air Canada dit qu’elle adopte « une approche prudente » pour planifier cet été, prévoyant d’exploiter 90 % de son programme d’été 2019 pré-pandémique. « Malgré moins de vols, nous avons en fait plus de personnel qu’à l’été 2019 et cela devrait encore contribuer à la résilience », a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne dans un e-mail.

« Nous avons ajouté des ressources et pris d’autres mesures également, telles que l’ajustement de notre horaire pour créer plus de temps de connexion pour les clients et pour aplatir les périodes de pointe de vol pendant la journée pour un meilleur flux de clients. »

Une préoccupation imminente pour certains voyageurs est l’éventuel conflit de travail chez l’autre grande compagnie aérienne du Canada, WestJet.

Environ 1 850 pilotes de WestJet de l’Air Line Pilots Association sont sur le point de faire la grève à compter du 16 mai, ce qui pourrait entraîner n’importe quoi, du refus de faire des heures supplémentaires à une grève à grande échelle.

Les pilotes de WestJet Airlines se tiennent lundi sur une ligne de piquetage d’information à l’aéroport Pearson de Toronto. Les pilotes pourraient faire grève dès le 16 mai. (Chris Young/La Presse Canadienne)

On ne sait pas ce que cela pourrait signifier pour les personnes qui ont déjà réservé un voyage avec WestJet, mais Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option Consommateurs, un organisme à but non lucratif qui défend les droits des consommateurs, a déclaré à CBC News la semaine dernière qu’elle pensait que des remboursements devraient être offerts .

Comment les voyageurs et les agents de voyages élaborent des stratégies

Sarah Pew, une voyageuse passionnée, explique qu’après une longue attente frustrante de plusieurs heures sur le tarmac d’un vol d’Air Canada en janvier, et sans compensation, elle et son mari ont décidé d’aller avec la filiale à rabais de WestJet, Swoop, pour un voyage en juin en République dominicaine.

Elle est un peu inquiète à ce sujet, mais avec l’inflation qui fait grimper le coût des billets d’avion, tout était une question de résultat.

« Nous étions comme, essayons juste », a-t-elle dit. « Dans le pire des cas, nous avons encore quatre heures de retard, ou un jour de retard, mais au moins c’est la moitié du prix. »

Sarah Pew et son mari, Craig, lors de leurs dernières vacances avant la pandémie, aux Bahamas, en janvier 2020. Le couple prévoit de s’envoler pour la République dominicaine en juin. (Soumis par Sarah Pew)

Stewart, l’agent de voyages de Calgary, convient que les prix sont beaucoup plus élevés que ceux auxquels les gens pourraient être habitués en raison de l’inflation, des coûts plus élevés du kérosène et de la demande pure – mais dit dans son expérience, l’expérience réelle de l’aéroport, en termes de temps d’attente et de retards, s’est amélioré ces derniers mois.

Il suggère de réserver tôt pour obtenir les meilleurs prix et de toujours souscrire une assurance voyage.

Pew dit qu’elle et son mari ont simplement adopté une approche fataliste du voyage – s’attendant à ce que quelque chose se passe mal chaque jour de voyage.

« Que nous soyons bousculés de nos sièges ou que notre vol soit retardé ou que nous soyons entraînés dans une recherche secondaire, attendez-vous à ce qu’une chose se passe mal afin que nous ne soyons pas si frustrés et bouleversés quand cela se produit. »