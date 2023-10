« Avec une force écrasante » : les candidats à la présidentielle de 2024 réagissent à l’attaque contre Israël

Plusieurs candidats républicains à la présidentielle de 2024 ont réagi sur les réseaux sociaux à l’attaque de samedi contre Israël par le Hamas.

L’ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis se sont tous deux portés garants du droit d’Israël à se défendre « avec une force écrasante » contre le groupe islamiste Hamas, qui a attaqué le pays avec 5 000 roquettes samedi, suivi d’attaques d’hommes armés.

Trump a affirmé que les attaques étaient financées par « l’argent des contribuables américains », accusant probablement l’administration Biden d’avoir payé à l’Iran 6 milliards de dollars en échange de cinq prisonniers américains en septembre. L’Iran a confirmé qu’il finance le Hamas, selon à Politico.

« Nous avons apporté tellement de paix au Moyen-Orient grâce aux accords d’Abraham, pour ensuite voir Biden la réduire à un rythme bien plus rapide que quiconque ne l’aurait cru possible », a écrit Trump dans une déclaration sur Truth Social. « On y va encore une fois. »

Nous sommes aux côtés de l’État d’Israël qui subit des attaques terroristes du Hamas soutenu par l’Iran. Israël a non seulement le droit de se défendre contre le Hamas, mais il a aussi la responsabilité de se défendre avec une force écrasante. Nous serons à leurs côtés lorsqu’ils le feront. pic.twitter.com/R6Gb7Wz0Nw – Ron DeSantis (@RonDeSantis) 7 octobre 2023

Vivek Ramaswamy a qualifié les attaques du Hamas de « barbares et médiévales » dans un message sur X (anciennement Twitter), affirmant qu’il « est aux côtés d’Israël et que les États-Unis devraient également le faire ».

Je suis consterné par les attaques barbares et médiévales du Hamas. Tirer sur des civils et kidnapper des enfants sont des crimes de guerre. Le droit d’Israël à exister et à se défendre ne doit jamais être mis en doute, et le Hamas et le Hezbollah, soutenus par l’Iran, ne peuvent pas l’emporter. Je suis aux côtés d’Israël et des États-Unis… – Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) 7 octobre 2023

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a noté que le Hamas « a déclaré la guerre à Israël à l’occasion de la fête juive de Shemini Atzeret et du 50ème anniversaire de la guerre du Yom Kippour. (EN RELATION : « Honteux » : DeSantis dénonce le traitement réservé à Israël par l’administrateur Biden)

Le Hamas a déclaré la guerre à Israël à l’occasion de la fête juive de Shemini Atzeret et du 50e anniversaire de la guerre du Kippour. Ne vous y trompez pas : le Hamas est une organisation terroriste assoiffée de sang, soutenue par l’Iran et déterminée à tuer autant de vies innocentes que possible. Les rapports sont sortis… – Nikki Haley (@NikkiHaley) 7 octobre 2023

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a critiqué « l’apaisement des ennemis d’Israël » par Biden et a déclaré son soutien à Israël. De même, le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a accusé Biden de financer l’Iran, qualifiant l’attaque du Hamas contre Israël de « pur mal ».

L’apaisement des ennemis d’Israël par Biden a suscité cette guerre contre Israël. L’apaisement, où que ce soit, ne fonctionne jamais. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir l’État d’Israël en cette période de grave danger, et nous devons mettre fin au fléau du terrorisme soutenu par l’Iran. Ce terrorisme est financé… – Chris Christie (@GovChristie) 7 octobre 2023

L’Iran et ses sponsors du terrorisme à Gaza montrent au monde leur vrai visage : le mal à l’état pur. Israël est en guerre contre des terroristes brutaux et les États-Unis doivent apporter le maximum de soutien à notre allié démocrate. Nos prières s’élèvent pour toutes les victimes de ces horribles attaques. Nous avons aussi… – Doug Burgum (Envoyez « DOUG » au 70177) (@DougBurgum) 7 octobre 2023

Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, s’est dit « horrifié » par « l’attaque sans précédent contre Israël ».

Je suis horrifié par l’attaque sans précédent du Hamas, soutenu par l’Iran, contre Israël. Ce mépris flagrant pour la vie innocente doit être condamné sans équivoque. Israël a le droit de se défendre et les États-Unis doivent soutenir leur fidèle allié. – Tim Scott (@SenatorTimScott) 7 octobre 2023

L’ancien vice-président Mike Pence a déclaré : « L’Amérique est aux côtés d’Israël ».

Mike Pence, dans l’Iowa, déclare que « l’Amérique est aux côtés d’Israël » suite à l’attaque du Hamas « C’est ce qui arrive lorsque vous avez un président comme Joe Biden qui passe les deux dernières années et demie à projeter sa faiblesse sur la scène mondiale » – Des Moines Register

https://t.co/W30NUkK9Ke -Mike Pence (@Mike_Pence) 7 octobre 2023

Le Bureau américain des affaires palestiniennes de l’administration Biden a rapidement supprimé samedi un message disant à Israël de ne pas exercer de représailles contre le Hamas. L’entité n’a pas confirmé ou nié si le message avait été créé et supprimé, choisissant plutôt de pointer vers les messages du secrétaire d’État Anthony Blinken et du porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.