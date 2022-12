Avec une équipe d’experts vedettes et une technologie jamais vue auparavant, Viacom18 Sports offre aux fans une couverture mémorable de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a créé un énorme buzz en Inde alors que les fans de tous les États ont investi leur temps et leurs émotions dans leurs équipes et joueurs préférés, alors que tout cela n’aurait pas été possible sans la couverture fluide sur les plateformes Sports18 et JioCinema. Le Viacom18 Sports s’est assuré que les fans indiens regardent le méga carnaval sportif avec tous les ingrédients nécessaires. Ils avaient un studio de classe mondiale orné d’une liste All-Star de héros de la Coupe du monde, dont Wayne Rooney, Luis Figo, Robert Pires, Gilberto Silva et Sol Campbell.

Les fans étaient ravis de voir leurs stars préférées comme Rooney et Figo partager leurs opinions sur le football tout au long du tournoi. Les mégastars du monde du football ont partagé leurs points de vue lors d’émissions d’avant-match, de mi-match et d’après-match qui ont rendu la Coupe du Monde de la FIFA encore plus intéressante et perspicace pour de nombreux fans.

Grâce à cet énorme média, Viacom18 Sports a produit une série de contenus avec Mahindra célébrant les héros méconnus du football en Inde. Ils ont veillé à ce que les fans de football indiens en sachent plus sur les histoires méconnues et les héros du football indien qui n’ont pas beaucoup retenu l’attention. Les fans se sont connectés avec ces histoires car ils veulent que l’équipe indienne atteigne la scène mondiale du football et joue la Coupe du Monde de la FIFA à l’avenir.

Ils se sont également associés à Snap Inc. pour offrir aux utilisateurs un objectif AR à commande vocale inédit.

Tout a fonctionné en faveur de Viacom18 Sports, car la pièce maîtresse de 2022 s’est même avérée être la Coupe du Monde de la FIFA la plus engagée et la plus regardée en Inde.

Viacom18 Sports a attiré plus de 50 marques du commerce électronique, de la banque, des services financiers, de l’automobile, de la mode, de l’hôtellerie et de la fintech pour les rejoindre et présenter la méga Coupe du Monde de la FIFA aux fans indiens passionnés de sport.

La solide audience numérique de l’événement a été soutenue par une large disponibilité sur plusieurs plates-formes OEM et CTV telles que Jio STB, Apple TV, Amazon Firestick, Sony, Samsung, LG et Xiaomi, entre autres. Les téléspectateurs de CTV ont regardé pour la toute première fois le tournoi de football le plus prestigieux au monde en UHD 4K via JioCinema.

“Cela démontre la puissance du numérique et la préférence des téléspectateurs et des fans pour consommer leurs événements préférés, qui verront désormais les coéquipiers du Paris Saint-Germain et le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA Kylian Mbappe et le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA et du Ballon d’Or Lionel Messi rejoindre forces en Ligue1.

Après la fin de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Viacom18 Sports ramènera désormais le football de club dans l’action avec des stars de la Coupe du Monde, dont Lionel Messi et Kylian Mbappe, tous prêts à revenir en action avec la Ligue1.

