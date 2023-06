Avec une chaleur record et des bois frappés par la sécheresse, la Catalogne espagnole fait face à des conditions parfaites d’incendie de forêt

SOLSONA, Espagne (AP) – Arpentant les collines couvertes de pins presque secs qui s’étendent jusqu’aux Pyrénées au loin, Asier Larrañaga a des raisons d’être sur ses gardes.

Cette partie du nord-est de l’Espagne est, comme de vastes étendues du pays méditerranéen, préparée aux incendies de forêt en raison de la combinaison mortelle d’une sécheresse prolongée, de températures record et de bois de plus en plus denses incapables de s’adapter à un climat en évolution rapide.

Larrañaga est l’un des meilleurs analystes incendie des pompiers de Catalogne chargés de la sauvegarde des maisons et des paysages de la région. Bien qu’il soit reconnaissant que des pluies désespérément nécessaires soient finalement tombées ces dernières semaines, il est prêt pour le pire – à moins que juillet et août ne contreviennent à la tendance historique de l’Espagne d’être les mois les plus chauds et les plus secs de l’année.

« Si nous avons un été normal… et des conditions de faible humidité combinées à des températures élevées, alors nous verrons des incendies qui se développeront rapidement au-delà de notre capacité d’extinction. Et pour les zones où il n’a pas plu en mai et ce mois-ci, nous pourrions voir ces types d’incendies dès la semaine prochaine », a déclaré Larrañaga à l’Associated Press dans la ville rurale de Solsona, à environ deux heures au nord de Barcelone.

L’Espagne a subi les plus grandes pertes d’incendies de forêt de tous les pays de l’Union européenne l’année dernière au milieu d’une année 2022 record. Quatre personnes, dont un pompier, sont mortes dans des incendies qui ont consumé 306 000 hectares. Et avec l’Espagne étouffante sous une source chaude record, elle est à nouveau en tête du continent en 2023 avec 66 000 hectares réduits en cendres. Maintenant, des pompiers comme Larrañaga à travers l’Espagne se préparent à un été potentiellement torride.

Les incendies coïncident avec la Catalogne et une grande partie du sud de l’Espagne qui subissent le poids d’une sécheresse qui a commencé l’année dernière et qui n’a été quelque peu atténuée que récemment par la pluie. Les réservoirs centraux de la Catalogne, qui fournissent de l’eau à quelque six millions de personnes, dont Barcelone, ne sont encore qu’à 29 % de leur capacité et les restrictions d’eau restent en place.

Le changement climatique joue un rôle direct dans la propagation de ces incendies, conviennent les experts. L’augmentation des températures a rendu les plantes habituées à un climat plus doux vulnérables aux fléaux et aux incendies. L’Espagne, comme le reste de la Méditerranée, devrait se réchauffer plus rapidement que la moyenne mondiale. L’Espagne a vu des incendies qui ont montré la virulence d’une épidémie estivale éclater dès le mois de mars. L’Europe du Nord est également aux prises avec des incendies provoqués par la sécheresse.

Larrañaga, 52 ans, est membre du GRAF de Catalogne, son unité d’élite de lutte contre les incendies de forêt. Des membres des pompiers catalans aident actuellement au Canada dans le cadre d’un contingent espagnol envoyé pour combattre les incendies massifs qui ont envoyé de la fumée aux États-Unis et jusqu’en Europe.

Larrañaga était à Solsona pour superviser une session de formation par les pompiers locaux. La pratique comprenait la simulation d’une manœuvre de protection de dernier recours utilisée dans les cas où les pompiers sont piégés par les flammes. Ils défrichent une zone de végétation et se réfugient dans leur camion équipé de gicleurs. Les pompiers ont dit qu’ils espéraient que c’est une manœuvre qu’ils n’auront jamais à utiliser.

Le comté de Solsonès, qui abrite Solsona et ses 9 000 habitants, n’a normalement pas de grands incendies grâce aux tempêtes générées par les Pyrénées. Mais l’inconvénient est que ses forêts accumulent de la végétation, ou «combustible» pour les incendies potentiels, qui deviennent vulnérables à un coup de foudre, une étincelle de machines agricoles ou un incendie criminel. En 1998, un incendie a consumé 27 000 hectares dans le pays. Maintenant, Larrañaga craint que le paysage ne soit prêt à s’enflammer à nouveau.

« Les incendies dans ces conditions peuvent être très intenses comme les énormes que nous voyons au Canada », a-t-il déclaré. Larrañaga a ajouté que son pire scénario est « une situation où vous avez des gens, paniqués, essayant de fuir, qui se mettent en danger parce que les routes d’accès traversent des zones boisées », ravivant les souvenirs d’une tragédie au Portugal voisin à la fin 60 personnes ont péri dans un incendie en 2017.

Les pompiers de Catalogne ont été testés l’année dernière par des incendies qui ont éclaté juste au moment où la saison officielle des incendies a commencé à la mi-juillet.

Cet appel rapproché, a déclaré le chef des pompiers David Borrell, a motivé leur décision d’augmenter la campagne d’incendie de trois à quatre mois et de la commencer un mois plus tôt. Cela signifie plus de main-d’œuvre et plus d’avions pour une plus longue période de temps.

Borrell a déclaré que cette nouvelle génération d’incendies plus puissants a entraîné deux changements dans la manière dont ils sont combattus. Premièrement, il n’est plus possible de se contenter « d’attaquer » un feu, les pompiers doivent l’attendre, et, le cas échéant, sacrifier un terrain défavorable – que ce soit en raison de sa position liée au vent, à l’accès ou à la végétation – s’il s’agit de maintenir les pompiers de s’épuiser ou même de risquer leur vie.

« Le deuxième changement est de savoir comment faire face à des incendies simultanés sans se laisser submerger », a déclaré Borrell à l’AP au siège high-tech des pompiers catalans près de Barcelone. « Si vous faites tout votre possible pour lutter contre un incendie, vous ne pourrez pas en supporter un deuxième, et avec un troisième incendie, vous vous effondrez. Donc, pour éviter cela, nous considérons tout en un seul processus. C’est un puissant changement de stratégie que nous avons commencé l’année dernière. Et pour moi, cela change la donne.

Le défi, cependant, est toujours de taille avec l’été maintenant ici.

En plus de transformer le terrain en poudrière, la sécheresse complique la capacité de travail des pompiers : certains des réservoirs de Catalogne ont été jugés inutilisables pour les avions déverseurs d’eau en raison de leur manque d’eau.

« Si nous n’avions pas eu la pluie que nous avons vue en mai, nous serions déjà dans une campagne de grands incendies », a déclaré Jordi Pagès, expert en feux de forêt pour la Fondation Pau Costa, une organisation à but non lucratif basée à Barcelone pour la sensibilisation aux incendies.

« Mais nous avons quand même eu un printemps avec des précipitations inférieures à la moyenne, nous pouvons donc nous attendre à un été intense. »

Joseph Wilson, l’Associated Press