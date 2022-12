Avec une autre année dans les livres, voici pour écrire un autre nouveau chapitre – Shaw Local

Un autre voyage autour du soleil. Nous y sommes parvenus… presque.

Si vous êtes comme moi, vous utilisez probablement cette dernière semaine de 2022 pour revenir sur l’année précédente.

Bien sûr, cette évaluation de l’année précédente est une chose continue pour moi, qui ne se limite pas au moment où j’affiche un nouveau calendrier sur le mur.

Je suis heureux de dire que cette année n’a eu aucun des événements marquants qui ont marqué les années précédentes pour les Olivers. Aucun nouveau diagnostic de maladie évolutive, aucune nouvelle découverte de cancer ou de décès dans la famille, humaine ou animale. C’est un soulagement.

Pourtant, en tant qu’aidant d’une personne atteinte d’une maladie neurologique évolutive, il est difficile de ne pas penser à la perte de fonction de mon cher Tony à cause de sa maladie d’Alzheimer. Je ne peux pas nier qu’il a atteint le stade où il est agressif quand il est frustré. C’est souvent le matin lorsque nous nous préparons pour la journée et le soir lorsque nous nous préparons à aller au lit.

Entre les deux, il est surtout calme et facile à gérer. Pourtant, les choses qu’il oublie un jour et se souviennent soudainement le lendemain me donnent l’impression de marcher sur du sable mouvant, incapable de vraiment maîtriser la situation. Bien sûr, cela ne m’empêche pas d’essayer.

Malgré cela, nous avons réussi à sortir plus et même à trouver quelques choses amusantes à faire.

Pour la plupart des gens, cette année a marqué le retour à la normalité et fait toutes les choses qui ont été reportées pendant les deux années que nous avons passées enfermées et restreintes à cause de la pandémie de COVID-19.

Ce retour à la “normale” ressemblait souvent à la course folle que font les enfants pour sauter dans une piscine. Tous les boulets de canon et les grosses éclaboussures jusque dans le grand bain.

Ici, c’était plutôt une glissade jusqu’à l’extrémité peu profonde de la piscine et un plongeon prudent d’un orteil ou deux dans l’eau. Puis, après avoir vu que rien de mal ne s’était passé, un doux toboggan dans l’eau.

Une partie de cela, je l’admets, est due à ma propre nature trop prudente et en grande partie à la prise de conscience que je suis responsable de la sécurité et de la santé de mon cher mari. Il y a des choses que Tony et moi pouvions faire lorsque la pandémie a commencé et que nous ne pouvons plus faire. Faire du shopping me manque, mais je sais qu’essayer d’amener Tony serait trop stressant pour moi.

Nous avons réussi à nous déplacer, surtout quand il faisait beau, à rendre visite à des amis, à assister à un concert en plein air et à aller cueillir des pommes. Je sais que Tony a apprécié l’opportunité de voir des gens, même si on ne peut jamais être sûr qu’il se souvienne de qui ils sont. Remarquez que ces sorties ne sont pas sans stress, mais je sais qu’elles en valent la peine.

L’année m’a aussi vu sortir de ma zone de confort. Après des années à jurer que j’utiliserais la dalle de béton à l’extérieur de ma porte arrière qui essaie d’être un patio, je l’ai finalement suffisamment aménagée pour recevoir des amis. Plus de quelques matinées agréables ont été passées là-bas à boire du café et à se rattraper.

Une incursion dans la culture de quelque chose au-delà des fleurs a donné des résultats mitigés. Les herbes fraîches étaient délicieuses à utiliser dans nos repas quotidiens. C’est-à-dire jusqu’à ce que je réussisse à tuer la coriandre en la mettant dans une casserole qui ne s’écoulait pas correctement. Erreur de débutant.

Ensuite, il y avait le plant de tomate qui a donné un énorme quatre petites tomates. Malgré tout, l’exercice a été gratifiant et j’ai hâte d’être au printemps pour pouvoir recommencer.

Comme beaucoup de gens, je me fixe également des objectifs pour l’année à venir. Avant tout, je veux garder Tony en sécurité et en bonne santé, même si j’aimerais nous voir sortir un peu plus. Nous verrons combien de cela il tolérera.

Un autre objectif est d’être courageux et d’essayer quelques autres choses qui me mettent mal à l’aise. Comme tout propriétaire, il y a des projets à faire. Je vais faire de mon mieux pour les comprendre et plonger dedans. Parfois, le plus difficile est de faire le premier pas.

Voici une toute nouvelle année avec ses nombreuses opportunités et aventures.

Voyons jusqu’où nous irons.

