Avec une approche astucieuse et attentionnée du design, Memory Studio se délecte des détails

Comme le montre clairement leur travail d’identité complexe et individuel, Eli Horn et Lexane Rousseau, fondateurs de Memory Studio, n’ont pas seulement suivi une formation classique en design. Ils ont tous deux suivi une formation dans des métiers traditionnels comme le « lettrage à la main, le dessin et la peinture », ce qui signifie que bon nombre des magnifiques illustrations et des polices de caractères personnalisées présentées dans leur travail de branding sont toutes soigneusement élaborées en interne, lettre par lettre, ligne par ligne. « Nous nous délectons tous les deux des détails et partageons le même souci du design en tant qu’artisanat », explique Eli.

Depuis son siège social à Salt Spring Island, au large de Vancouver, Memory Studio travaille sur des identités immersives pour une gamme de clients internationaux. Fondé en 2012, le studio a depuis le début ses racines dans le monde du branding, « car cela nous permet de travailler de manière large et stratégique, du positionnement et du nom de la marque à l’identité visuelle, en passant par l’impression, l’emballage, les objets et les environnements », explique Lexane. Dans ce coin multidisciplinaire du monde du design, le duo aime créer des relations étroites avec les clients et rester avec les marques pendant des années, « en construisant un monde riche qui évolue avec l’entreprise ».

Le duo puise son inspiration dans les premiers mouvements de design, comme ceux issus de la période Arts and Crafts, avec des personnalités comme William Addison Dwiggins qui les ont inspirés pour « vivre de manière créative ». Leur pratique commune du design est continuellement alimentée par le design d’objets de Lexane et la pratique artistique d’Eli : « Notre studio, rempli d’outils et de prototypes, est une pratique véritablement transdisciplinaire. »