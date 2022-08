Avec un trimestre stellaire, Disney prouve que c’est une entreprise différente de Netflix

Disney (DIS) a fait état d’un solide troisième trimestre fiscal mercredi après la cloche. Les revenus ont augmenté de 26 % d’une année sur l’autre pour atteindre 21,504 milliards de dollars, dépassant les estimations de 20,994 milliards de dollars, selon FactSet. La croissance des abonnés directs aux consommateurs de Disney a également été une bonne surprise. Le bénéfice ajusté par action de 1,09 $ a dépassé les estimations de 0,97 $. Conclusion Ce fut un excellent trimestre pour Disney avec des bénéfices supérieurs aux attentes grâce à la surperformance des parcs à thème qui continuent de ne montrer aucun signe de ralentissement de la fréquentation ou des dépenses. Et le nombre d’abonnés Disney + était fabuleux, car une fois de plus, le franchiseur emblématique a montré que son activité de streaming était très différente de Netflix (NFLX). Soit dit en passant, Disney compte désormais 221,1 millions d’abonnés au streaming sur ses différents services. C’est plus que les 220,7 millions rapportés par Netflix au dernier trimestre. Le titre est récompensé par un bond d’environ 6 % après les heures de fermeture, ce qui s’ajoute au gain de 4 % qu’il a enregistré aujourd’hui. Résultats du segment du deuxième trimestre Disney Media and Entertainment Distribution : des revenus de 14,11 milliards de dollars, en hausse de 11 % d’une année sur l’autre, ont dépassé les estimations de 13,6 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation de 1,38 milliard de dollars, en baisse de 32 % d’une année sur l’autre, a manqué les estimations de 1,94 milliard de dollars. Au sein du segment, le chiffre d’affaires des réseaux linéaires de 7,2 milliards de dollars, en hausse de 3 % d’une année sur l’autre, était conforme aux estimations, et le bénéfice d’exploitation de 2,47 milliards de dollars, en hausse de 13 % d’une année sur l’autre, a dépassé l’estimation de 2,82 milliards de dollars. Notamment, les revenus publicitaires d’ESPN ont augmenté de 40 % d’une année sur l’autre, grâce au calendrier des finales de la NBA, à l’ajout de matchs de la LNH et à des prix avantageux. Revenus directs aux consommateurs de 5,05 milliards de dollars, en hausse de 19 % d’une année sur l’autre, légèrement en deçà des estimations de 5,17 milliards de dollars, et la perte d’exploitation de 1,061 milliard de dollars était supérieure à la perte de 765 millions de dollars qui était prévue. Il est un peu décevant de voir la perte d’exploitation plus large car c’est un marché qui se soucie de la rentabilité, mais nous sommes prêts à regarder au-delà ce trimestre. Pourquoi? Disney a balayé les attentes de croissance des abonnés. Disney a terminé le trimestre avec 152,1 millions d’abonnés Disney +, en hausse de 14,4 millions par rapport au trimestre précédent et bien au-dessus des estimations d’environ 147,7 millions. Les abonnés nets “Core” représentaient 6 millions des nouveaux ajouts grâce à la croissance des marchés existants et aux nouveaux lancements, tandis que Hotstar représentait les 8 millions restants. Dans la perspective du quatrième trimestre, la direction s’attend à ce que les ajouts nets de base s’accélèrent légèrement par rapport au trimestre précédent, en particulier sur le marché intérieur avec l’aide d’un flux constant de sorties clés comme “She-Hulk” de Marvel, une nouvelle série Star Wars appelée ” Andor” et “Hocus Pocus 2” de Disney. À long terme, la direction a apporté quelques ajustements à ses objectifs de fin d’exercice 2024, qui prévoyaient auparavant un total de 230 à 260 millions d’abonnés Disney + payants. La société voit désormais entre 135 et 165 millions d’abonnés Disney + principaux et jusqu’à 80 millions d’abonnés Hotstar. Cette mise à jour représente une réduction d’environ 15 millions par rapport à l’objectif précédent, mais tout le monde savait que l’ancien objectif était inaccessible après la décision disciplinée de Disney de ne pas poursuivre les droits numériques coûteux de la Premier League indienne. Bien que l’objectif d’abonnés ait été abaissé, la direction a réitéré sa confiance dans l’atteinte de la rentabilité au cours de l’exercice 2024. C’est crucial, car encore une fois, ce marché se soucie de gagner de l’argent et tout le monde a baissé sur le streaming cette année en raison des résultats médiocres de Netflix. Dans des nouvelles plus encourageantes, les pertes maximales pour les services devraient être cet exercice, donc Disney est presque à travers le pire. Une façon d’augmenter les bénéfices est d’augmenter les prix, et Disney a annoncé ce soir un tout nouveau plan tarifaire. À partir du 8 décembre aux États-Unis, Disney + avec publicités coûtera 7,99 $ par mois, soit le prix actuel sans publicité. Le prix de la version sans publicité augmentera de 3 $ par mois pour atteindre 10,99 $. Le prix de Hulu augmente également. Disney a annoncé le mois dernier une augmentation de 43% du prix d’ESPN+. La société ne s’attend à aucun impact significatif à long terme sur le taux de désabonnement en raison de ces changements, mais ce sera quelque chose à surveiller. Ailleurs dans DTC, les abonnés Hulu sont passés à 46,2 millions, contre 45,6 millions au trimestre précédent, tandis que les abonnés ESPN + ont augmenté à 22,8 millions contre 22,3 millions au trimestre précédent. Si vous n’avez pas encore regardé “The Bear” sur Hulu, nous vous le recommandons vivement. C’est un favori de Cramer. Les ventes de contenu / licences et autres ventes de 2,1 milliards de dollars, en hausse de 26% d’une année sur l’autre, étaient conformes aux estimations, mais ont enregistré une perte d’exploitation de 27 millions de dollars par rapport à un bénéfice de 16 millions de dollars. Malgré la solide performance de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la baisse des résultats d’exploitation est due à des taux de change défavorables et à des résultats perdants en TV/SVOD et en distribution à domicile, ce qui est principalement dû à un changement de stratégie, passant de l’octroi de licences de contenu à des tiers parties et en le gardant sur les services DTC de Disney. Parcs, expériences et produits Disney : les revenus ont plus que doublé pour atteindre environ 7,4 milliards de dollars, écrasant les estimations de 6,75 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation de 2,186 milliards de dollars a fait exploser l’estimation de 1,72 milliard de dollars. Parks & Experiences a mené le rythme, avec un chiffre d’affaires total de 6,21 milliards de dollars, contre des estimations de 5,55 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation de 1,59 milliard de dollars a dépassé les estimations de 1,03 milliard de dollars. Ces résultats étaient vraiment impressionnants. Les attentes étaient également élevées. Domestic Parks & Experiences a enregistré des revenus de 5,423 milliards de dollars et un bénéfice d’exploitation de 1,651 milliard de dollars, ce qui signifie que les marges ont augmenté d’un trimestre à l’autre d’environ 30 % à 28 %. Les dépenses par habitant des visiteurs, qui mesurent les dépenses d’un individu dans le parc, ont augmenté de plus de 40 % par rapport aux niveaux d’avant Covid 2019 et de 10 % par rapport aux niveaux de 2021, un an après le début de la pandémie. Le taux d’occupation des hôtels nationaux était de 90 %. Surtout, Disney n’a vu aucun signe d’affaiblissement de la demande. La société constate toujours une demande supérieure aux réservations disponibles pour les clients. Le retour des voyages internationaux a progressé mais reste inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, ce qui représente un autre vent arrière pour les parcs, car ces clients ont tendance à rester plus longtemps dans les parcs et à dépenser plus lors de leurs visites. International Parks & Experiences a enregistré des revenus de 788 millions de dollars et une perte d’exploitation de 64 millions de dollars. Bien que les revenus et le résultat d’exploitation de Disneyland Paris aient dépassé les niveaux de 2019, les résultats ont été limités en raison des fermetures à Shanghai Disney, qui a été fermée pendant tous les trois derniers jours du trimestre. Le chiffre d'affaires des produits de consommation a augmenté de 2 % à 1,183 milliard de dollars, conformément aux estimations, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 6 % à 599 millions de dollars, également conforme aux estimations. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) Le capitaine Minnie pose à bord du nouveau bateau de croisière de Disney, The Wish. Disney