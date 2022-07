Avec un titre à Wimbledon, Elena Rybakina craque enfin un sourire

« Je n’ai pas choisi l’endroit où je suis née, dit-elle. « Les gens ont cru en moi. Le Kazakhstan m’a tellement soutenu. Même aujourd’hui, j’ai entendu tellement de soutien. J’ai vu les drapeaux, donc je ne sais pas comment répondre à ces questions.

Elle n’est pas la première joueuse de tennis à prendre le financement et les commodités et à choisir de représenter un autre pays. (La Grande-Bretagne a eu beaucoup d’importations, y compris l’ancienne star canadienne Greg Rusedski et l’ancienne Australienne Johanna Konta.)

Une autre joueuse de tennis russe, Yaroslava Shvedova, a commencé à représenter le Kazakhstan en 2008 et a ensuite remporté le titre de double féminin de Wimbledon. Elle est également devenue la seule joueuse de l’ère Open à terminer un soi-disant set en or lors d’un tournoi du Grand Chelem, remportant les 24 points du premier set contre Sara Errani lors d’une victoire au troisième tour, 6-0, 6-4, à Wimbledon.

“C’était bon pour ma carrière”, a déclaré Shvedova à propos du changement. “Quand j’étais en Russie, j’étais autour du joueur n ° 10, mais quand j’ai déménagé au Kazakhstan, j’étais le joueur n ° 1. J’ai la chair de poule en y pensant, mais je savais que je devais faire le bien et travailler dur parce que j’étais le leader et que tout le monde me regardait.

Shvedova, 34 ans, est à la retraite et travaille au développement des joueurs au Kazakhstan. Elle était à Wimbledon pour soutenir Rybakina samedi. Tout comme Bulat Utemuratov, le président milliardaire de la Fédération de tennis du Kazakhstan.

“Pour être honnête, nous avons toujours été les outsiders, tous ceux qui viennent d’Europe de l’Est”, a déclaré Stefano Vukov, l’entraîneur de Rybakina, qui est croate. « Nous avons toujours dû nous battre contre des moulins à vent pour percer. Ce n’est pas aussi facile que pour d’autres fédérations d’autres pays. Dieu merci, la fédération du Kazakhstan la soutient.