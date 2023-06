Avec un procès climatique historique en cours aux États-Unis, d’autres litiges se profilent à l’horizon au Canada

Dans une salle d’audience du Montana, les yeux d’une jeune femme se sont remplis de larmes alors qu’elle expliquait comment la sécheresse, les incendies de forêt et les inondations ont mis en danger le ranch de bétail de sa famille.

« C’est stressant », a déclaré Rikki Held, 22 ans, au tribunal la semaine dernière.

« C’est ma vie, et ma maison est là et cela a un impact sur mon bien-être, ma famille, ma communauté. »

Held est l’un des 16 jeunes qui poursuivent l’État pour ne pas avoir pris de mesures pour freiner le réchauffement climatique.

Le procès contre le changement climatique, qui se poursuit devant les tribunaux cette semaine, est le premier à être jugé parmi des dizaines de procès intentés aux États-Unis au cours de la dernière décennie.

Les responsables de l’État ont cherché à minimiser les contributions du Montana au changement climatique, le procès étant étroitement surveillé pour d’éventuels précédents juridiques.

Le témoignage devrait se poursuivre cette semaine. Les plaignants ont refusé d’être interrogés, citant l’affaire en cours.

Des récits aussi déchirants et personnels pourraient bientôt être entendus plus souvent dans d’autres pays, y compris au Canada.

Le demandeur principal Rikki Held témoigne lors d’une audience dans le procès sur le changement climatique, Held v. Montana, au palais de justice d’Helena, dans le Montana, lundi dernier. (Thom Bridge/Independent Record via Associated Press)

Les experts disent que les litiges climatiques contre les gouvernements et les entreprises sont susceptibles de devenir plus courants à mesure que la science du changement climatique et les motifs d’une contestation judiciaire deviennent plus clairs.

« Il y a des affaires climatiques partout dans le monde maintenant et elles se développent à une vitesse record », a déclaré Nathalie Chalifour, professeure de droit à l’Université d’Ottawa qui suit les litiges climatiques depuis plus d’une décennie et a été intervenante dans contentieux climatique.

« Les tribunaux canadiens peuvent regarder pour voir ce que d’autres tribunaux décident et cela peut être vraiment utile parce que les problèmes présentés par les poursuites climatiques sont vraiment nouveaux. »

Un cas ontarien montre «ce qui est possible»

Au Canada, il y a eu 35 contestations judiciaires liées au climat, selon l’Université de Columbia base de données sur les litiges climatiques. L’un des cas les plus surveillés parmi eux a été présenté en Ontario – et n’a pas encore été réglé.

Sept jeunes ont déposé une procès contre le gouvernement de l’Ontario en 2019, alléguant que son plan climatique ne les protège pas, eux et les générations futures.

Ils ont fait valoir que le plan de l’Ontario viole leurs droits en vertu des articles 7 et 15 de la Charte des droits et libertés; les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité et le droit à l’égalité devant la loi sans discrimination.

L’affaire était renvoyé de la Cour supérieure de l’Ontario en avril, bien que le juge ait convenu avec les demandeurs sur plusieurs points clés, notamment que les peuples autochtones et les jeunes sont touchés de manière disproportionnée par le changement climatique et que la province risque la vie des Ontariens en n’allant pas plus loin avec son plan climatique.

La décision était également importante car même si la juge l’a rejetée, elle l’a jugée justiciable, ce qui signifie qu’il s’agit d’une question juridique appropriée pour qu’un tribunal tranche.

Un groupe de jeunes Ontariens, soutenu par le cabinet d’avocats Stockwoods LLP et Ecojustice, a poursuivi la province de l’Ontario en 2019 pour inaction climatique présumée. (Evan Mitsui/CBC)

« Jusqu’à présent, toutes les autres affaires climatiques au Canada n’ont pas réussi à franchir cet obstacle parce que les tribunaux ont jugé les problèmes trop politiques », a déclaré Danielle Gallant, avocate chez Ecojustice, une organisation caritative canadienne de droit de l’environnement qui soutient l’affaire.

« Cette décision montre qu’il est possible de tenir le gouvernement responsable de son action climatique devant les tribunaux canadiens. »

Le gouvernement de l’Ontario, pour sa part, a fait valoir que la lutte contre les changements climatiques est une responsabilité mondiale et que la contribution de la province aux émissions mondiales et sa capacité à limiter le réchauffement planétaire sont infimes.

Il a également déclaré que le gouvernement fédéral est responsable des émissions du pays et de négocier sur l’action climatique sur la scène internationale.

Le groupe a fait appel de la décision du tribunal.

Gallant a déclaré qu’ils s’attendent à plaider leur cause devant la Cour d’appel de l’Ontario au début de l’année prochaine, où elle soutiendra que non seulement le gouvernement n’agit pas sur le changement climatique, mais plutôt que l’Ontario cause activement le risque accru de dommages et de décès. aux Ontariens.

« Je veux me battre sur tous les fronts »

Shaelyn Wabegijig, une étudiante diplômée de 26 ans, fait partie des plaignants dans l’affaire ontarienne. Elle considère les tribunaux comme un moyen de tenir le gouvernement responsable.

« C’est notre droit d’utiliser notre voix devant les tribunaux pour lutter pour notre avenir, pour faire valoir nos droits à un environnement sûr et sain », a déclaré Wabegijig, un activiste Anishinaabe et Caribou Clan de la Première Nation de Timiskaming.

« Je veux me battre sur tous les fronts.

Shaelyn Wabegijig, vue ici en 2019, affirme que les contestations judiciaires sont un moyen de tenir le gouvernement responsable. (Evan Mitsui/CBC)

D’autres affaires au Canada sont également devant les tribunaux, dont une contestation lancée plus tôt cette année en Saskatchewan.

Sept résidents de la Saskatchewan âgés de 15 à 80 ans affirment que l’action du gouvernement visant à accroître la production d’électricité au gaz viole leurs droits garantis par la Charte.

Ils demandent au tribunal d’ordonner à la société d’État provinciale SaskPower de fixer un objectif raisonnable de décarbonation et d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2035.

Les entreprises ensuite ?

Les Pays-Bas sont considérés comme une source d’inspiration pour ceux qui cherchent à défier les gouvernements devant les tribunaux. En 2015, des centaines de citoyens inquiets ont réussi à faire valoir que le gouvernement devrait réduire les émissions plus que prévu.

Le pays a de nouveau été le théâtre d’une affaire historique en 2021, lorsqu’un tribunal néerlandais a ordonné à Royal Dutch Shell de réduire ses émissions de carbone.

Cette décision a été portée en appel.

Bien qu’ils soient déjà courants aux États-Unis, Chalifour a déclaré que les poursuites contre des entreprises seraient également mises à l’épreuve au Canada. Elle a pointé un procès imminent en Colombie-Britannique par les municipalités contre les compagnies pétrolières.

« Il y aura potentiellement plus de responsabilité et de responsabilité pour les dommages résultant des émissions de gaz à effet de serre qui nous font basculer au bord du gouffre », a-t-elle déclaré.

« Donc, les gros émetteurs comme les entreprises de combustibles fossiles doivent absolument être conscients de leur exposition potentielle … en termes de responsabilité potentielle. »