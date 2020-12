Revue nationale

Un e-mail de Hunter Biden montrerait 400000 $ de revenus non déclarés de Burisma

Hunter Biden a omis de déclarer «environ 400 000 $» de revenus qu’il a reçus de son rôle au conseil d’administration de la société ukrainienne de gaz naturel Burisma Holdings lors de son adhésion en 2014, selon un nouveau rapport.L’ancien partenaire commercial de Hunter Biden, Eric Scherwin, alors président de Rosemont Seneca, a déclaré au fils du président élu qu’il devrait «modifier» ses déclarations de 2014 pour inclure les revenus «non déclarés», selon NBC News. «En 2014, vous avez rejoint le conseil d’administration de Burisma et nous devons encore modifier vos déclarations de 2014 pour refléter les revenus non déclarés de Burisma», aurait écrit Scherwin à Hunter Biden dans un e-mail du 16 janvier 2017. « Cela représente environ 400 000 $ de plus, donc votre revenu en 2014 était plus proche de 1 247 328 $. » NBC a rapporté que les courriels avaient été mis à disposition par l’avocat de Rudy Giuliani, Robert Costello, qui a déclaré avoir reçu une copie de l’un des disques durs de Hunter Biden par le propriétaire de un atelier de réparation d’ordinateurs au Delaware. Il n’a pas été en mesure de confirmer l’authenticité de l’e-mail, tout comme Fox News, qui a également consulté l’e-mail.Le rapport vient après que Biden la semaine dernière a confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête fédérale pour ses «affaires fiscales». Scherwin a déclaré dans l’e-mail qu’en 2013 les impôts de Biden déclaré «833 614 $ de revenu», en 2014 «vos impôts ont déclaré 847 328 $ de revenu. (A modifier à 1 247 328 $) », et en 2015 a déclaré 2 478 208 $ de revenus.» Scherwin a écrit que 2013 et 2014 étaient des «années normales» lorsque le revenu de Hunter Biden «était basé à peu près uniquement sur les revenus de Rosemont Seneca et Boies.» Il a détaillé Hunter Biden a «augmenté les revenus en 2015», notant qu’il a reçu «166 666 $ de Burnham (pour RSA), 216 000 $ de Boies, 365 403 $ d’Owasco (pour RSA), 300 000 $ de paiement unique d’Eudora (pour le 1/3 de CitizensRx). « » Ce qui précède représente tout l’argent que vous avez reçu directement « , a écrit Scherwin. «De plus, vous avez déclaré 1 000 000 $ de revenus qui sont tous allés à RSB et 188 616 $ de revenus qui sont également allés à RSB.» Il a poursuivi: «Vous n’avez pas reçu cela en espèces et il s’agit en réalité d’un« revenu fantôme ». Un peu d’argent de RSB avant les paiements « , a-t-il ajouté. L’e-mail semblait faire partie d’une discussion entre Scherwin et Hunter Biden concernant son divorce, selon Fox News. La semaine dernière, Hunter Biden a déclaré dans un communiqué qu’il avait appris » pour la première fois que le bureau du procureur des États-Unis dans le Delaware a informé mon conseiller juridique « d’une enquête sur ses affaires fiscales. » Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires légalement et de manière appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a-t-il déclaré. L’équipe de transition Biden-Harris a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que« le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, notamment les attaques personnelles vicieuses des derniers mois, pour en sortir plus fortes. »Hunter Biden a été un sujet / cible de l’enquête du grand jury, selon Fox News. Une «cible» signifie qu’il y a «une forte probabilité qu’une personne ait commis un crime», alors qu’un «sujet» est quelqu’un que vous «ne savez pas avec certitude» a commis un crime.