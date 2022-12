Avec un œil sur la Chine, les États-Unis vont renforcer leurs forces militaires en Australie et “inviter” le Japon à se joindre à eux

Les États-Unis augmenteront la présence en rotation des forces aériennes, terrestres et maritimes en Australie, y compris des bombardiers et des avions de chasse, a déclaré mardi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, dans un contexte d’inquiétudes partagées concernant la Chine.

S’exprimant après les pourparlers annuels de l’AUSMIN entre les alliés, Austin a déclaré que les deux pays avaient également convenu “d’inviter le Japon à s’intégrer à nos initiatives de posture de force en Australie”.

Austin n’a pas précisé quand il y aurait une augmentation des rotations, ni combien de troupes, de navires et d’avions elles impliqueraient, et il n’était pas clair en quoi l’annonce différait d’une déclaration similaire il y a plus d’un an.

“Les États-Unis et l’Australie partagent une vision d’une région où les pays peuvent déterminer leur propre avenir”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue australien qui comprenait les ministres des Affaires étrangères des nations.

« Malheureusement, cette vision est remise en question aujourd’hui. Les actions dangereuses et coercitives de la Chine dans tout l’Indo-Pacifique, y compris autour de Taïwan, et vers les pays insulaires du Pacifique et dans les mers de Chine orientale et méridionale, menacent la paix et la stabilité régionales », a-t-il déclaré.

Washington considère Canberra comme un partenaire vital dans ses efforts pour repousser la Chine dans l’Indo-Pacifique et les analystes affirment que l’Australie pourrait avoir un rôle logistique crucial à jouer dans la défense de Taïwan contre toute tentative de Pékin de récupérer le plan stratégique auto-administré. île.

Le Territoire du Nord australien accueille déjà de fréquentes collaborations militaires avec les États-Unis. Des milliers de Marines américains effectuent une rotation annuelle sur le territoire pour des entraînements et des exercices conjoints, lancés sous l’ancien président Barack Obama.

Les États-Unis prévoient de déployer jusqu’à six bombardiers B-52 à capacité nucléaire sur une base aérienne du nord de l’Australie, a déclaré en octobre une source proche du dossier.

Juste avant les pourparlers AUSMIN de l’année dernière, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie ont conclu un accord de sécurité, connu sous le nom d’AUKUS, qui fournira à l’Australie la technologie nécessaire pour déployer des sous-marins à propulsion nucléaire.

Les deux parties ont déclaré avoir eu de nouvelles discussions sur cette question et le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, assistera à une première réunion en personne des ministres AUKUS mercredi à Washington.

Les réunions interviennent à un moment critique pour les partenaires, qui doivent décider en mars si le sous-marin sera britannique ou américain, et établir une feuille de route pour une flotte australienne.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré que les accords de mardi “verraient un niveau d’activité accru entre nos deux pays dans tous les domaines” et qu’ils envisageaient également une coopération accrue entre les forces et la posture pour renforcer la capacité des installations en Australie.

“Il est vraiment important que nous fassions cela du point de vue de l’équilibre au sein de notre région et de la participation d’autres pays de notre région”, a-t-il déclaré.

Marles a déclaré que lui et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong tiendraient des pourparlers 2 + 2 similaires avec le Japon à Tokyo plus tard dans la semaine “avec une invitation pour le Japon à participer à davantage d’exercices avec l’Australie et les États-Unis”.

Il a également déclaré que les États-Unis et l’Australie avaient pris des mesures mardi “pour créer une base industrielle de défense plus homogène” et qu’ils devaient travailler ensemble plus étroitement “pour améliorer notre capacité militaire et développer de nouvelles technologies”.

Le coordinateur de la Maison Blanche pour la région, Kurt Campbell, a déclaré plus tôt cette année que “à l’avenir, tout ce que nous ferons de conséquence dans l’Indo-Pacifique, nous le ferons avec l’Australie”.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Australie et le premier marché pour le minerai de fer exporté, mais Canberra est de plus en plus préoccupée par les ambitions militaires de Pékin dans la région indo-pacifique, en particulier après avoir conclu un pacte de sécurité avec les îles Salomon voisines de l’Australie cette année.

Une rencontre entre le Premier ministre australien Anthony Albanese et le dirigeant chinois Xi Jinping le mois dernier au G20 a été un pas vers la normalisation des relations, mais les diplomates australiens ont déclaré que cela n’apporterait pas de changement dans la politique de défense de Canberra.