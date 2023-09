Avec un œil méfiant sur la Chine, les États-Unis se rapprochent de leur ancien ennemi

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis et le Vietnam sont sur le point de renforcer considérablement leurs liens économiques et technologiques, rapprochant ainsi les anciens ennemis à une époque où la Chine s’affirme de plus en plus dans la région. L’accord, qui devrait être annoncé lors de la visite d’État du président Biden au Vietnam le week-end prochain, est la dernière mesure prise par l’administration Biden pour approfondir les relations en Asie. Pour Hanoï, les relations plus étroites avec Washington servent de contrepoids à l’influence de Pékin.

La mise en place d’un « partenariat stratégique global » donnera aux États-Unis un statut diplomatique que le Vietnam n’a réservé jusqu’à présent qu’à une poignée d’autres pays : la Chine, la Russie, l’Inde et la Corée du Sud. Cette décision a été confirmée par un haut responsable de l’administration Biden et deux personnes à Hanoï proches du dossier.

Cela montre que Hanoï est prêt à prendre le risque de provoquer la colère de Pékin, mais considère que l’évolution vers Washington est nécessaire compte tenu de l’agressivité avec laquelle la Chine fait preuve de sa puissance militaire dans la région, selon les analystes.

« Si les États-Unis sont sur le même piédestal que la Chine, cela en dit long pour Pékin, mais aussi pour le reste de la région et du monde », a déclaré Derek Grossman, analyste principal de la défense chez Rand Corp. officier du renseignement. « Cela signifie que les relations entre les États-Unis et le Vietnam ont parcouru un long chemin depuis 1995 », lorsque les deux pays ont normalisé leurs relations.

L’accord, proposé par l’administration Biden ces derniers mois, découle d’une stratégie américaine visant à établir des partenariats économiques et de sécurité dans la région Indo-Pacifique qui peuvent servir de rempart contre la coercition économique et militaire chinoise.

Pour le Vietnam, cela « sert à la fois des objectifs symboliques et substantiels », a déclaré Le Hong Hiep, chercheur principal à l’ISEAS – Yusof Ishak Institute, basé à Singapour.

L’accord devrait conduire à une plus grande activité économique entre les deux pays, alors que les États-Unis cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement manufacturières loin de la Chine et que le Vietnam aspire à développer des technologies de pointe. Les entreprises américaines de semi-conducteurs ont exprimé « leur volonté de les soutenir dans cette ambition », a déclaré un haut responsable de l’administration Biden, s’exprimant sous couvert d’anonymat car l’accord n’a pas encore été annoncé.

Les États-Unis sont désormais la première destination des exportations du Vietnam, qui a fait un transformation économique spectaculaire au cours des deux dernières décennies. VinFast, le premier constructeur de véhicules électriques du pays, vend désormais ses élégants SUV en Californie et ses actions ont récemment lancé une introduction en bourse au Nasdaq. Les entreprises américaines ont également montré leur volonté de faire des affaires : Les fournisseurs d’Apple et de Google ont investi massivement dans de nouvelles usines au Vietnam, et une annonce majeure est attendue de la part de Boeing, qui a déclaré plus tôt cette année son intention d’étendre sa présence dans le pays.

L’amélioration des relations devrait également renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité entre les États-Unis et le Vietnam. Hanoï et Washington devraient augmenter les visites de porte-avions américains, les exercices militaires conjoints et les ventes d’armes, ont indiqué des responsables. Parmi les principaux acheteurs d’armes russes, le Vietnam a déclaré publiquement vouloir diversifier son arsenal militaire. L’année dernière, le Vietnam a accueilli sa première foire internationale de la défense, et les entreprises américaines de défense Raytheon et Lockheed Martin ont sponsorisé les deux plus grands stands.

Le Vietnam n’a pas d’alliés issus de traités. Au lieu de cela, l’État communiste a une hiérarchie rigide de relations bilatérales à trois niveaux. Washington a obtenu le statut de partenariat « global » il y a dix ans, et il faut normalement des années à Hanoï pour faire passer un pays au niveau supérieur, qualifié de « stratégique ». Mais Hanoï devrait accélérer son passage au niveau le plus élevé, Washington obtenant la désignation de « stratégie globale », selon des responsables.

Malgré les affinités communistes avec son grand frère du nord, le Vietnam a été motivé à trouver de nouveaux partenaires en raison de l’activité agressive de Pékin au cours de la dernière décennie. Mais, a déclaré le haut responsable de l’administration, l’engagement de Washington cette année avec l’Inde – un autre pays en développement majeur de la région – qui a abouti à des accords de partenariat dans les domaines de la technologie, de la défense et de l’éducation, a également séduit Washington.

« Nous avons pu présenter des arguments crédibles » à Hanoï pour porter la relation « au plus haut niveau », a déclaré le responsable.

Mais l’accord n’est pas un tremplin vers une alliance de défense formelle, ont déclaré des responsables de l’administration Biden.

« Ce n’est pas le Vietnam qui arrive du côté américain du terrain de jeu », a déclaré Gregory Poling, directeur du programme Asie du Sud-Est au Centre d’études stratégiques et internationales. « C’est le Vietnam qui s’assure qu’il peut équilibrer les deux puissances » [China and the United States] afin qu’il puisse conserver sa propre autonomie.

Le Vietnam, qui partage une frontière avec la Chine, conteste depuis longtemps les revendications territoriales de Pékin sur les îles Spratly et Paracel en mer de Chine méridionale. Les garde-côtes chinois harcèlent continuellement les opérations de forage pétrolier et gazier vietnamien et arraisonnent régulièrement les navires de pêche vietnamiens.

Le Vietnam a exprimé son intérêt pour une coopération accrue avec les États-Unis en matière de surveillance et de technologie maritimes, a déclaré Le, analyste à Singapour. « Avec le partenariat stratégique global en place, tout cela est sur la table », a-t-il ajouté.

Hanoï reste prudent et ne risque pas d’offenser Pékin, qui modernise progressivement son armée, disent les analystes.

La semaine dernière, peu avant que la Maison Blanche n’annonce le voyage de Biden au Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong, a voyagé avec l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, dans ce que certains ont considéré comme une tentative d’atténuer les réactions négatives potentielles. une fois que l’amélioration des relations sera annoncée.

Alors qu’il inspectait un passage commercial frontalier dans la province de Lang Son, Trong, largement considéré comme la figure politique la plus puissante du Vietnam, a loué l’amitié des « camarades et frères » avec la Chine. Biden devrait rencontrer Trong à Hanoï.

Mais l’approfondissement des relations a suscité les critiques des défenseurs des droits de l’homme, qui affirment que Hanoï continue de réprimer la dissidence et la liberté religieuse et accusent Washington de placer les intérêts stratégiques avant les valeurs fondamentales.

Ben Swanton, codirecteur du 88 Project, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui suit les arrestations de militants au Vietnam, s’est dit sceptique quant au fait que des relations plus étroites avec les États-Unis conduisent à de plus grandes libertés pour le peuple vietnamien. Au cours de la dernière décennie, le réchauffement des relations entre Hanoï et Washington n’a pas fait grand-chose pour dissuader une tendance autoritaire croissante menée par les partisans de la ligne dure du Parti communiste, a-t-il déclaré.

Selon le Projet 88, le Vietnam a emprisonné près de 200 personnes pour des raisons politiques, dont plusieurs des plus éminents militants climatiques du pays. En 2016, dans le cadre d’une visite très médiatisée au Vietnam, le président Barack Obama a rencontré un groupe de dirigeants de la société civile ; beaucoup d’entre eux sont désormais en prison ou en exil.

« L’engagement en faveur de la démocratie et des droits de l’homme », a déclaré Swanton à propos de l’administration Biden, « a été mis de côté au profit de l’extension de la domination américaine dans la région ».

Les responsables de l’administration répondent par un argument déployé lorsque le Premier ministre indien Narendra Modi, à qui en 2005 s’est vu refuser un visa pour les États-Unis pour son rôle dans les émeutes communautaires meurtrières dans l’ouest de l’Inde, a été accueilli à la Maison Blanche pour un dîner d’État en juin.

Ils font part de leurs préoccupations en matière de droits de l’homme à ces dirigeants, mais en privé, « tranquillement et respectueusement », a déclaré le responsable de l’administration. « Nous nous demandons si les conférences publiques constituent le meilleur plan d’action avec les pays qui cherchent à travailler en étroite collaboration avec nous. »

Washington devrait insister pour que des progrès soient réalisés en matière de droits de l’homme et de libertés civiles, même s’ils se font discrètement, a déclaré Duy Hoang, directeur exécutif de Viet Tan, un groupe politique pro-démocratie au Vietnam. « Pour avoir un Indo-Pacifique libre et ouvert », a déclaré Duy, « il faut vraiment des sociétés libres et ouvertes ».