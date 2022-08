Avec un noyau solide, St. Bede vise plus de succès en séries éliminatoires – Shaw Local

La classe senior de l’équipe de football de St. Bede n’a connu que du succès au niveau universitaire.

En deuxième année, ils ont aidé les Bruins à obtenir une fiche de 5-1 lors de la saison écourtée de la COVID-19 et l’automne dernier, ils ont joué un rôle clé dans la fiche de 8-3 de St. Bede et son voyage au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 1A.

Les Bruins s’attendent à une autre place en séries éliminatoires cette saison.

“Nos seniors ont aidé ce groupe au printemps à afficher une fiche de 5-1 et à être éligibles aux séries éliminatoires, pour ainsi dire, puis l’année dernière, en tant que juniors, ils ont joué un rôle important dans le succès que nous avons eu”, a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice. “Maintenant, ils veulent être l’une des rares classes ici à être en séries éliminatoires trois années de suite. Nos jeunes gars ont adhéré. C’est très amusant.

“Nous nous attendons à gagner chaque match que nous jouons, et nous nous attendons à être dans les séries éliminatoires, et j’espère que nous serons en bonne santé quand nous y arriverons. Nous verrons quel genre de tirage nous obtiendrons, et on ne sait jamais.

“Chaque équipe veut participer aux séries éliminatoires et faire une course, et nous ne sommes pas différents.”

Les Bruins ont un noyau solide autour duquel construire des deux côtés du ballon.

Offensivement, St. Bede retourne NewsTribune et le quart-arrière de BCR All-Area John Brady, qui a lancé pour 1 699 verges et 14 touchés et a couru pour 700 verges et sept scores en tant que junior.

À l’avant, les Bruins ramènent le partant de quatre ans Ryan Migliorini au tacle ainsi que les partants Joe Bima, qui a joué au centre l’an dernier mais pourrait jouer à l’arrière, et Ben Burke à l’arrière. Jake Migliorini, Gavin Hahn et Garrett Connelly sont de la partie sur la ligne.

Eustice a déclaré que le porteur de ballon sera par comité, Callan Hueneburg obtenant probablement le plus de courses au début de la saison. Calym Setser, Ryan Brady, Tom Makransky et Seth Ferrari seront également touchés.

Les Bruins ont perdu leur arme offensive la plus explosive avec le receveur Tyreke Fortney, qui a accumulé près de 1 300 verges et 15 touchés l’an dernier.

“Tyreke était évidemment notre principal récepteur avec sa vitesse, mais je pense que cette année avec la taille que nous avons, nous pouvons l’étaler beaucoup plus”, a déclaré John Brady. «Nous avons encore des gars rapides dans la fente comme Setser et Hueneburg qui peuvent ouvrir les choses.

“Je pense que nous allons être bons pour passer le ballon et faire courir le ballon avec notre ligne offensive qui travaille dur comme elle le fait.”

Ben Wallace revient au receveur, tandis que Connor Brown, Evan Entrican et Landon Jackson verront également le temps.

“Que ce soit avec un bon jeu de course, des balayages de jets, un jeu de passes rapides, des bootlegs ou une action de jeu, nous essayons de faire en sorte que nos athlètes aient le ballon dans l’espace afin qu’ils puissent faire leur truc”, a déclaré Eustice. “Pour l’essentiel, le système est le même, mais la façon dont nous procédons peut changer d’année en année en fonction de notre personnel.”

Défensivement, les Bruins se tourneront vers la sécurité senior Ryan Brady en tant que leader après avoir réalisé un record d’équipe de 99 plaqués l’an dernier et avoir été NewsTribune et BCR All-Area.

Hueneburg revient à un poste de demi de coin, tandis que Ferrari et Makransky prennent des représentants à l’autre coin.

Burke a vu du temps au poste de secondeur l’automne dernier et jouera au poste de Mike des Bruins. Nate Lough gérera une place de secondeur intérieur, tandis que Jackson et Grady Gillan pourraient voir le temps à l’autre.

Brown, Entrican, Setser, Wallace et Gavin Marquez sont dans le mélange pour jouer les postes de secondeur extérieur / ailier défensif de St. Bede. Ryan Migliorini, Joe Bima, Sam Bima, Ali Arslan et Hahn verront le temps aux trois postes de joueurs de ligne.

“Notre défensive est solide”, a déclaré Ryan Migliorini. «Nous avons beaucoup de gens qui interviennent et remplissent les places que nous avons perdues l’année dernière.

« Nous essayons de suivre nos règles et de rester sains et saufs. Nous travaillons tous vraiment dur pour essayer de nous préparer.

Les Bruins ont un point d’interrogation au botteur après avoir perdu le botteur Stephen Shaver.

Wallace, Burke et Marco Rizzi peuvent s’occuper des coups de pied, tandis que Wallace, Burke et John Brady pourraient dégager.

Ryan Brady, Hueneburg et Ferrari verront peut-être le temps de renvoyer des bottés de dégagement et des coups de pied.

St. Bede ouvre la saison avec des croisements de la Conférence Three Rivers à Sherrard et à domicile contre Erie-Prophetstown. Les Bruins entrent dans la division du Mississippi lors de la troisième semaine à domicile contre Kewanee, puis se rendent à Newman lors de la quatrième semaine.

Après une semaine de congé en raison de Riverdale abandonnant son équipe universitaire, les Bruins terminent avec quatre autres matchs de division à domicile contre Bureau Valley, à Princeton, à domicile contre Hall et à Mendota.