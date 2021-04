AMSTERDAM – Lorsque l’artiste néerlandais Renzo Martens a présenté son film «Episode III: Enjoy Poverty» à la Tate Modern de Londres en 2010, il n’a pu s’empêcher de remarquer les nombreux logos Unilever peints sur les murs blancs du musée.

Unilever, une société anglo-néerlandaise qui possède Axe, Dove, Vaseline et d’autres marques ménagères, parraine le Série Unilever, dans lequel un artiste est chargé de réaliser une œuvre spécifique au site pour le Turbine Hall de la Tate Modern.

«Unilever, Unilever, la série Unilever», dit Martens dans son dernier documentaire, «White Cube», rappelant ce moment. «Les plus grands et les plus célèbres artistes du monde, financés par Unilever.»

Unilever était autrefois presque omniprésente dans la région de la République démocratique du Congo où Martens travaille depuis 2004. «Episode III: Enjoy Poverty», à partir de 2008, a documenté des conditions désastreuses dans les plantations d’huile de palme du pays, où les travailleurs gagnaient moins 1 $ par jour. Dans «White Cube» il poursuit en visitant d’anciennes plantations appartenant à Unilever dans les villages de Boteka et Lusanga. (Unilever a vendu la dernière de ses plantations au Congo en 2009.)