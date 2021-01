Une pénurie de réservoirs d’oxygène dans l’État brésilien d’Amazonas, au nord du Brésil, a poussé le système de santé au bord de l’effondrement cette semaine, alors que les hôpitaux refoulaient des personnes malades et que les autorités se démenaient pour transporter des patients gravement atteints de coronavirus vers d’autres États.

Le gouverneur de l’État, Wilson Lima, a déclaré qu’Amazonas, qui était aux prises avec un nombre élevé de cas et de décès en mai, était en proie à une deuxième vague plus grave.

«Nous sommes en état de guerre», a-t-il déclaré jeudi. «Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés pour nous approvisionner. Notre principale difficulté a été d’acquérir de l’oxygène. »

La consommation d’oxygène a augmenté en raison de l’augmentation rapide du nombre de patients nécessitant une hospitalisation. Près de 220000 personnes ont été infectés et 5 879 sont décédés du virus dans l’État. Avec plus de 8,6 millions de cas et 206 000 décès, le Brésil a connu l’une des pires épidémies au monde.