ARLINGTON, Texas – Les espoirs NFC East des Cowboys vivront une autre semaine.

Créditez que leurs receveurs ont brûlé les Eagles plus que les Eagles n’ont brûlé le leur, alors que l’attaque de Philadelphie a commencé rapidement puis a craché de façon spectaculaire.

Mentionnez également les Panthers de la Caroline, dont la victoire 20-13 a empêché l’équipe de football de Washington (6-9) de décrocher la division.

Washington détient toujours les clés du NFC East, une victoire de la semaine 17 sur les Eagles loin d’une place en séries éliminatoires. Mais si Washington devait perdre contre Philadelphie la semaine prochaine, le vainqueur du match des Cowboys aux New York Giants remportera le titre de division.

Voici trois autres choses que nous avons apprises lors de la victoire 37-17 de Dallas:

Les récepteurs s’allument

Pendant le camp d’entraînement, les receveurs des Cowboys n’étaient pas timides: pourquoi chacun de leurs trois talentueux sortants n’a-t-il pas pu atteindre 1000 verges au cours de la même saison, se sont-ils demandé à haute voix? Le but ambitieux a pris un coup lorsque le quart-arrière de la franchise Dak Prescott a subi une blessure à la cheville de fin de saison lors de la semaine 5. Mais dimanche, contre un secondaire des Eagles inflammables, les receveurs des Cowboys ont distribué une brûlure après la suivante. Michael Gallup a accumulé 58 verges après l’attrapé lors d’une course décisive sur la ligne de touche gauche, CeeDee Lamb a pris une route de 52 verges à la maison et Amari Cooper a bégayé son chemin vers une réception de 69 verges … et les professionnels de six ans cinquième saison de 1000 verges. Le résultat, sans surprise: la journée la plus productive d’Andy Dalton en tant que Cowboy. Dalton a complété 22 des 30 passes pour 377 verges et trois touchés (une interception), et son match court à intermédiaire a également étincelé. Prenez le score des Cowboys juste avant la mi-temps, quand Dalton a trouvé Gallup sur un orteil-dragger de 19 verges sur la ligne de touche gauche … puis sur un fondu d’épaule arrière dans le coin gauche de la zone des buts pour prendre un 20-17 conduire à la mi-temps. Les Eagles ne marqueraient plus.

Cowboys D tient à nouveau

La défense des Cowboys est toujours historiquement mauvaise. Dimanche, l’unité a battu les records de franchise pour la plupart des touchés et des points accordés en une saison. Les problèmes qui ont duré toute la saison qui ont permis ces records – des couvertures soufflées dans le secondaire, une défense contre la course indisciplinée – les ont blessés au premier quart, l’athlétisme du quart-arrière Jalen Hurts exposé avec des verges consécutives pour des gains à deux chiffres. Le demi offensif des Eagles, Miles Sanders, s’est glissé dans la zone des buts pour le premier touché des Eagles, et le receveur DeSean Jackson n’avait besoin que d’un seul jeu pour brûler Dallas pour un score de 81 verges la série suivante. Mais la défense des Cowboys n’a accordé que trois points au deuxième quart. Et ils ont blanchi les Eagles en seconde période.

Cela dit, les équipes se sont quand même combinées pendant plus de 900 verges en attaque.

Le taux de rotation

Pour la troisième semaine consécutive, la défense des Cowboys a arraché au moins trois plats à emporter. Tous les trois étaient au quatrième quart de l’effondrement des Eagles. L’ailier défensif Randy Gregory a forcé son troisième échappé ce jour-là, le premier que les Cowboys récupéreraient. Les demi de coin Trevon Diggs et Anthony Brown ont chacun intercepté Hurts, qui avait fait des départs consécutifs sans choix. Associez cela à une journée de zone rouge de 1 sur 3 pour Philadelphie et Gregory ajoutant deux coups sûrs (1,5 sac) à l’effort? Les Eagles restent à la maison pour les séries éliminatoires. Pour la 16e saison consécutive, le titre NFC Est ne sera pas défendu.

