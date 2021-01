Nawapan Kriangsak a découvert, jeune fille, qu’il était interdit de courir dans l’appartement de son père. Son père, Douglas AJ Latchford, était peut-être le plus grand collectionneur d’antiquités cambodgiennes au monde et chaque coin de son appartement à Bangkok présentait une statue d’une divinité khmère trop précieuse pour risquer d’être jouée.

C’est une tournure étonnante pour les Cambodgiens qui ont vu disparaître tant d’artefacts anciens de leur pays sous le règne de Pol Pot et les années de guerre civile qui ont suivi. Les fonctionnaires disent que les objets ont été vénérés pendant des générations et n’ont jamais été perçus comme des sources de richesse ou de profit.

Mme Kriangsak a déclaré que la collection, éblouissante et unique et estimée par certains à plus de 50 millions de dollars, représentait un énorme fardeau à gérer et à entretenir. Ainsi, dans un geste que les responsables cambodgiens considèrent comme extrêmement généreux, elle a décidé de rendre tous les objets khmers de son père dans ce pays, où ils pourront être étudiés par des érudits khmers et exposés dans un nouveau musée qui sera construit à Phnom Penh.

«Ce ne sont pas que des roches, de la boue et du métal», a-t-elle ajouté. «Ils sont le sang, la sueur et la terre de notre nation même qui a été arrachée. C’est comme si nous perdions quelqu’un à la guerre et que nous n’avions jamais pensé qu’il rentrerait à la maison et nous les voyons soudainement arriver à notre porte.

Mme Kriangsak, 49 ans, avocate, préfère ne pas discuter des accusations dirigées contre son père, mais il est clair qu’elle considère sa collecte comme des actes de vénération et non de cupidité.

«Malgré ce que les gens disent ou accusent contre Douglas, mon père a commencé sa collection à une époque très différente, et son monde a changé», dit-elle. «Je dois voir le monde du point de vue de ma famille aujourd’hui. J’aimerais que tout ce que Douglas a assemblé soit conservé là où les gens du monde entier puissent en profiter et le comprendre. Il n’y a pas de meilleur endroit que le Cambodge, où les gens vénèrent ces objets non seulement pour leur art ou leur histoire, mais aussi pour leur signification religieuse.