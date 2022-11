Avec un diagnostic de cancer manqué, Vicky Phelan a révélé un scandale

Lorraine Walsh, une autre victime des tests de frottis mal gérés qui a travaillé avec Mme Phelan en 221+, a déclaré que son amie « était très détaillée, très concentrée. Elle aimait entrer directement dans le vif du sujet. Elle était très cultivée, très intelligente et toujours bien préparée. D’un autre côté, elle était très amusante à côtoyer. Elle était super craic – mais ne la traversez pas », en utilisant une expression locale pour s’amuser.

Averil Power, directeur général de l’Irish Cancer Society, a qualifié la mort de Mme Phelan de déchirante.

“Elle a battu les chances tant de fois, obtenant de nouveaux traitements, nous espérions qu’elle recommencerait”, a déclaré Mme Power. «Ce n’était pas inattendu, et elle a parlé si librement et ouvertement de la planification de sa mort, mais c’était quand même choquant de la perdre. Elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour passer plus de temps avec ses enfants, Amelia et Darragh, et son mari, Jim. Leur mère leur manque maintenant, et c’est le plus triste.

Une déclaration publiée par le mari de Mme Phelan et ses deux enfants a déclaré que “son décès laissera un vide dans toutes nos vies, qui à ce stade semble impossible à combler”.

Le cas de Mme Phelan remonte à 2011, lorsque son test Pap de routine, effectué sous les auspices du programme de dépistage CervicalCheck financé par l’État irlandais, a été envoyé à un sous-traitant du Texas, Medical Pathologies Laboratories Inc., pour examen, et est revenu négatif. En 2014, on lui a diagnostiqué un cancer avancé du col de l’utérus. Trois ans plus tard, elle a appris qu’un audit réalisé en 2014 sur des centaines de tests de frottis négatifs irlandais qui avaient été suivis de cancers avait révélé qu’au moins 200 des tests, dont le sien, avaient en fait montré des signes de la maladie.

“Si j’étais diagnostiqué [in 2011] J’aurais probablement dû subir une intervention chirurgicale et au pire une hystérectomie », a-t-elle déclaré lors d’un témoignage devant le tribunal. “Si on me l’avait dit plus tôt, je ne serais pas en position de diagnostic de cancer en phase terminale.”