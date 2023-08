Avec un ciel plein de fumée de feu de forêt, comment puis-je donner à mes enfants l’été insouciant qu’ils méritent ?

Il s’agit d’une chronique à la première personne de Magdalena Olszanowski, écrivaine et professeure en communication qui vit à Montréal. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Ma famille et moi étions en train de déjeuner lorsque nous avons entendu à la radio que des incendies de forêt faisaient rage dans le nord du Québec et que le vent allait bientôt transporter la fumée jusqu’à Montréal.

C’était le lundi 5 juin, et notre province brûlait beaucoup plus que d’habitude. Mais je ne pouvais pas comprendre ce que cela signifiait pour nous dans un grand centre urbain. Les feux de forêt pourraient être omniprésents dans les bulletins météorologiques ailleurs, mais pas ici à Montréal.

Lorsque j’ai suivi ma fille de 17 mois dans la cour, comme je le fais tous les matins pendant que mon fils de sept ans est à l’école, j’ai tout de suite remarqué que quelque chose était différent.

Les feuilles de notre frêne vert ont été plaquées d’une lueur rose qu’apporte habituellement un coucher de soleil. Sauf qu’il n’était même pas 10 heures du matin j’ai secoué les branches. Le ciel n’était pas le flamboiement orange néon que j’ai vu dans les nouvelles sur les incendies de forêt le long de la côte ouest. Cette couleur, une mandarine atomique mélangé avec du corail, était étrange et séduisant.

Ma fille et moi sommes restées dehors environ une heure. Une heure semblait raisonnable compte tenu de la qualité de l’air, mais c’était un laps de temps inventé car je n’avais jamais rencontré de conditions météorologiques de « fumée » au lieu de « nuageux » ou « partiellement ensoleillé ».

Quand Olszanowski a suivi son tout-petit dans le jardin comme elle le fait souvent, une lueur étrange dans le ciel l’a amenée à se demander à quel point l’air d’été serait sûr. (Soumis par Magdalena Olszanowski)

Plus tard, mon fils m’apprend que son voyage scolaire à Mont-Royal a été annulé. Les étudiants n’étaient même pas autorisés à sortir à cause de la fumée. Je fais de mon mieux pour l’aider à gérer sa colère face à la sortie annulée, tout en maîtrisant soigneusement ma propre colère et mon chagrin.

Le lendemain matin, l’air enfumé a transformé le soleil devant notre fenêtre en un halo. Cela ressemblait au monde que je vois quand mes lunettes sont barbouillées avec les doigts collants de mes enfants. Bien que je sache qu’il est toxique, l’air sentait en quelque sorte les bâtons de cannelle avec de l’anis étoilé et du miel sur la cuisinière, comme toutes les premières vécues au camp d’été que mes enfants n’auront peut-être jamais.

« La qualité de l’air est une autre chose sur la liste de contrôle du matin maintenant », s’est exclamé mon partenaire. J’ai accepté et j’ai enregistré le Indice IQA à la barre d’outils de mon navigateur.

Nous avons vu une lecture AQI de plus de 400; cela semblait alarmant mais complètement abstrait. Mon fils a demandé ce que cela signifiait. La qualité de l’air est mauvaise, expliquai-je, et nous devrions éviter l’extérieur.

« Mal comment ? » Il a demandé.

Relevés de la qualité de l’air, cartes radar, délais – ce sont des données quantifiées complexes qui résultent de l’urgence climatique, mais je n’ai aucune idée de la façon dont un enfant de sept ans le comprendrait.

J’ai emmené mes enfants dehors et j’ai laissé les fenêtres ouvertes plus longtemps que je n’aurais probablement dû le faire, car mon bon sens et mon lecteur de dioxyde de carbone me disent que l’air extérieur est le meilleur.

Olszanowski écrit que la lumière du matin filtrée à travers la fumée donnait au ciel un aspect étrange et séduisant. (Soumis par Magdalena Olszanowski)

Puis l’anxiété s’est installée : il n’y a rien de commun ni de sensé dans notre époque.

Mon partenaire, dont la détermination maintient souvent notre famille ensemble, ne sait plus quoi faire. Comment réagissons-nous lorsque la communication sur la santé et la sécurité est fragmentaire, quand les dirigeants et les lobbyistes des énergies fossiles ont privé mes enfants d’air pur ?

Mon tout-petit a soif de nature. Mon fils de sept ans, qui a vécu une grande partie de sa vie avec la menace d’attraper le COVID-19 dans les espaces intérieurs publics, doit maintenant aussi faire face à l’extérieur. Comment puis-je leur refuser ce qu’est l’été ? L’air intérieur n’est-il pas souvent pire que l’air extérieur pollué ? Que se passe-t-il lorsque nos instincts parentaux ne sont pas amarrés par la crise climatique ?

Je me sens coupable de ne pas avoir anticipé cette réalité. J’ai eu le privilège d’avoir une maison dans une ville qui n’a pas encore vu les conséquences dévastatrices de notre urgence climatique comme tant d’autres dans le monde.

Je souhaite que mes enfants aient les étés extérieurs libres et désordonnés que nous avons eus. Ils le méritent; tous les enfants le font.

Mais comme les climatologues prédisent que des phénomènes météorologiques extrêmes comme les incendies de forêt continueront d’envahir nos poumons tout l’été, nous devons nous adapter pour vivre en toute sécurité avec eux, que nous le voulions ou non.

Je ne peux pas m’empêcher de me demander ce que nous perdons d’autre lorsque l’été – la saison des genoux écorchés, des barbes de crème glacée et des heures de coucher sous les étoiles – devient une saison où nous restons à l’intérieur en état d’alerte maximale ?

