Avec un atterrissage en douceur de l’économie américaine, 3 risques financiers à surveiller

Les prévisions pour l'économie américaine post-pandémique prévoyaient autrefois une récession. Maintenant, de nombreux experts annulent ces prédictions. Lors de la dernière volte-face, 69% des économistes interrogés par la National Association for Business Economics, ou NABE, ont déclaré qu'ils voyaient un « atterrissage en douceur » à l'horizon. C'est un « changement significatif » par rapport à l'enquête de mars, selon NABE, lorsqu'une part similaire de répondants penchait vers une récession. Un atterrissage en douceur est considéré comme un ralentissement de la croissance économique qui évite une récession.

Voici trois domaines clés de l’économie que les experts surveillent et qui affecteront l’argent des Américains.

1. Le marché du travail est généralement solide

Les États-Unis seraient déjà tombés dans une récession sans la vigueur du marché du travail, selon 77 % des répondants à l’enquête NABE. Cependant, le le dernier rapport sur l’emploi a montré moins de croissance de l’emploi que prévu pour juillet. « Le marché du travail est moins fort qu’au début de cette année, mais reste assez robuste compte tenu de notre cycle économique », a déclaré Mervin Jebaraj, président de l’enquête sur la politique économique de la NABE. Alors que de nombreux travailleurs ont changé d’emploi davantage au cours des 12 derniers mois, « les opportunités pour cela se sont quelque peu refroidies », a-t-il déclaré. Le taux de chômage est de 3,5 %, juste au-dessus du niveau le plus bas depuis 1969.

2. L’inflation mettra du temps à se calmer

Selon 43 % des répondants à l’enquête NABE, il faudra peut-être plus de 12 mois pour que l’inflation diminue. Seulement 7 % ont déclaré que le rythme de croissance des prix diminuerait d’ici cet automne. « Les gens sont généralement d’accord pour dire que le taux d’inflation a considérablement baissé et qu’il devrait continuer à baisser, mais peut-être que la vitesse à laquelle il baisse n’est pas celle à laquelle on s’attend », a déclaré Jebaraj. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale, augmenté de 4,1 % par rapport à il y a un an en juin. Parallèlement, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2 % au cours des 12 derniers mois en date de juillet.

Les deux taux sont supérieurs à l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed. Bien que le taux d’inflation ait diminué, cela ne soulage pas nécessairement les consommateurs. « Cela ne signifie pas que les prix ont baissé, cela signifie simplement qu’ils augmentent plus lentement », a déclaré Ted Jenkin, planificateur financier agréé et PDG et fondateur de Financière oXYGenune société de conseil financier et de gestion de patrimoine basée à Atlanta. Malheureusement, une fois que l’inflation aura diminué, les prix resteront probablement plus élevés, a noté Jenkin, qui est également membre du CNBC FA Council.

3. Les taux d’intérêt peuvent rester élevés

La hausse des taux de la Réserve fédérale en juillet a porté les coûts d’emprunt de référence à niveaux les plus élevés en plus de 22 ans. Les experts prédisent que ces taux resteront probablement élevés – et pourraient augmenter – pour freiner l’inflation. Pour les consommateurs ayant des dettes impayées, cela peut poser des problèmes car ces soldes deviennent plus chers.