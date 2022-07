Avec un arsenal épuisé au 5e mois de guerre, la Russie cherche à forcer les entreprises et les travailleurs à participer

Le gouvernement russe est sur le point de promulguer une législation qui peut obliger les entreprises à fournir l’armée du pays et à exiger que les employés fassent des heures supplémentaires dans le but d’aider à reconstruire un arsenal épuisé après près de cinq mois de guerre en Ukraine.

Alors que le pays mobilise ses usines, une campagne de recrutement est également en cours pour les travailleurs qui peuvent aider à reconstruire les zones en ruine où la Russie a déjà revendiqué la victoire.

La Russie a connu un certain succès militaire ces dernières semaines avec la prise de Lysychansk, qui lui donne désormais un contrôle total sur tout Louhansk, une région de l’est de l’Ukraine qui était en partie contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie avant l’invasion de l’Ukraine le 24 février. .

Mais la conquête sanglante de la Russie a coûté très cher à sa propre armée, tant en vies humaines qu’en équipement.

Une enquête open source révèle de lourdes pertes

Selon un enquête open source qui a analysé les images mises en ligne, la Russie a perdu des milliers de chars et de véhicules blindés de combat, qui ont été détruits, endommagés, abandonnés ou capturés.

“Cela commence à montrer son impact parce que la Russie a commencé l’offensive initiale avec beaucoup de chars relativement modernes, et progressivement ils les ont remplacés par des équipements qui ont 30, 40 ans et maintenant encore plus vieux”, a déclaré Jakub Janovsky, qui a collaboré sur une enquête open source récente.

Janovsky, qui vit en République tchèque, travaille dans les télécommunications. Mais pendant son temps libre, il se connecte à son ordinateur et, avec d’autres enquêteurs en ligne, suit le matériel militaire déployé en Ukraine. Ils scannent les médias sociaux à la recherche d’images et enregistrent les équipements individuels dans une base de données.

Avec d’autres enquêteurs en ligne, Jakub Janovsky a suivi le matériel militaire ukrainien et russe qui a été détruit pendant la guerre. Il dit que les deux armées ont subi d’immenses pertes, mais que la Russie a perdu des milliers de véhicules de combat blindés. (Soumis par Jakub Janovksy)

Il avait auparavant fait de même avec des campagnes militaires en Syrie et au Haut-Karabakh, un territoire contesté internationalement reconnu comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

Janovsky et ses pairs ne cataloguent les véhicules et les avions que s’ils peuvent trouver des images des équipements individuels, et leur récent rapport note que les véritables pertes sont probablement “considérablement plus élevées”.

Dans une interview accordée à CBC News, il a déclaré qu’il était “ridicule” d’entendre le président russe Vladimir Poutine proclame le 7 juillet que la Russie n’a encore « rien commencé » sérieusement en Ukraine.

“S’ils continuent à perdre des troupes et du matériel en Ukraine, il n’y aura plus d’armée russe là-bas”, a déclaré Janovsky.

Le Kremlin souligne l’importance des factures

Compte tenu du nombre de ses véhicules militaires détruits ou endommagés, Janovsky a déclaré qu’il n’était pas surprenant que la Russie veuille adopter une législation pour obliger les usines et les travailleurs à produire plus d’équipements.

Deux projets de loi sont en cours d’examen au parlement russe.

La première facture , qui obligerait les entreprises à remplir des contrats de défense, est passé par les chambres basse et haute du parlement. La autre facture apporterait une modification au code du travail obligeant les salariés à effectuer des heures supplémentaires. Il attend toujours l’approbation de la chambre haute. Les deux textes législatifs devront être approuvés par Poutine.

Les gens regardent de près un char russe endommagé exposé à Prague, capitale de la République tchèque, lundi. La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février. (David W. Cerny/Reuters)

Lorsque les projets de loi ont été présentés, le vice-Premier ministre Yury Borisov a déclaré l’importance de les adopter ne saurait être surestimée, étant donné que “l’Occident collectif renforce sa présence militaire à la frontière russe”.

Même si la législation proposée est promulguée par Poutine, Pavel Luzin, un expert des relations internationales et de l’armée du pays basé à Saint-Pétersbourg, a déclaré qu’il était sceptique quant au fait que les lois suffiraient à reconstruire l’armée ou à mobiliser la population.

Dans une pièce d’analyse écrite pour Cribler une publication en ligne sur les questions politiques en Russie, Luzin prédit qu’il faudrait au moins quatre ans pour restaurer la capacité des véhicules blindés de la Russie là où elle était avant l’invasion et 10 ans pour reconstituer son stock de missiles.

Pavel Luzin, un expert des relations internationales et de l’armée russe basé à Saint-Pétersbourg, se dit sceptique quant au fait que la législation proposée au Parlement suffira à reconstruire l’armée russe ou à mobiliser la population. (Pascal Dumont/Radio-Canada)

Dans un communiqué de presse le 3 juillet, le ministère ukrainien de la Défense a affirmé qu’il devenait de plus en plus difficile pour la Russie de faire réparer les chars et autres véhicules de combat dans les usines en raison des tensions persistantes entre le gouvernement russe et les propriétaires des usines.

L’Ukraine affirme que les propriétaires d’entreprises ont demandé à leurs employés de ne pas accepter l’équipement parce que les usines n’ont pas assez de pièces pour réparer les véhicules et qu’ils ne sont pas assez payés pour les réparer. CBC News n’a pu vérifier aucune de ces affirmations.

Dans un e-mail à CBC News, Luzin a déclaré qu’il pensait que si elles étaient adoptées, les nouvelles lois ne suffiraient pas à rallier toutes les entreprises et tous les travailleurs.

“La société russe est stressée et démoralisée”, a-t-il écrit, suggérant que certains ne feront pas tout leur possible pour aider le Kremlin même s’il “essaye de forcer les gens à soutenir son agression”.

La Russie recrute des travailleurs

Alors que la Russie mobilise l’industrie, elle recrute aussi des travailleurs pour reconstruire des villes ukrainiennes dévastées, comme Marioupol, qui sont maintenant sous occupation russe.

Les offres d’emploi en ligne vantent des salaires élevés et tentent de faire appel à un sentiment de patriotisme.

Une annonce, qui cible les travailleurs vivant dans toute la Russie, promet que les équipes travailleront pour “restaurer” Donetsk et Louhansk – une partie de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine – cet automne et garantit des repas, des transports et des combinaisons gratuites.

Des annonces publiées sur le site en ligne Avito proposent aux travailleurs de reconstruire la ville portuaire stratégique de Marioupol, qui a été en grande partie détruite par les frappes aériennes russes. (Capture d’écran/Avito.ru)

Une autre annonce, une fois traduite en anglais, se lit comme suit : “Brigades pour la restauration de Marioupol” et promet un paiement anticipé de 50 000 roubles (1 040 $ CAN) et 3 500 roubles supplémentaires (73 $ CAN).

Elle précise que des minibus transportant des travailleurs partent chaque semaine de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, à destination de la région du Donbass.

La ville se trouve à environ 120 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Tatiana Sporisheva, auditrice et militante qui vit à Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, dit qu’elle ne connaît personne qui soit prêt à s’engager pour le travail en Ukraine. (Briar Stewart/CBC)

Tatiana Sporisheva, auditrice et militante qui vit à Rostov-on-Don, a déclaré à CBC News que de nombreux habitants de la ville ont le sentiment que la guerre se rapproche de leur communauté et qu’elle ne connaît personne qui souhaite s’inscrire pour le travail. .

“Il est tout à fait possible qu’il y ait probablement des gens qui iront gagner de l’argent. Mais il y aura une minorité de ces personnes”, a-t-elle écrit lors d’une conversation sur une application de messagerie avec CBC News.

Au lieu de cela, elle pense que les autorités feront pression sur les gens pour qu’ils se rendent dans l’est de l’Ukraine.

Sporisheva a déclaré qu’il avait été question de recrutement d’enseignants pour aller dans le Donbass, et une chaîne russe Telegram intitulée “Nous sommes ensemble”, traduite en anglais, promeut des groupes d’étudiants et des psychologues bénévoles dans la région.

La chaîne a publié plusieurs photos d’équipes russes distribuant de l’aide et travaillant dans des salles de classe.

Cette photo a été publiée sur une chaîne Telegram documentant les efforts des volontaires russes dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. Ces étudiants aidaient à restaurer un monument à Donetsk et seraient impliqués dans le déblaiement des décombres. (Мывместе/Télégramme)

Dans un article publié lundi, le compte a félicité un groupe d’étudiants pour avoir distribué des colis alimentaires, y compris des aliments pour bébés, aux habitants de Louhansk.

En bas, le post se lit, en russe, “#wedontabandonourown” et “#For the President”.