ATLANTA (AP) – Les efforts continus du président Donald Trump pour renverser les résultats des élections de 2020 – exposés dans les moindres détails lors d’un appel téléphonique d’une heure le week-end avec un responsable électoral de Géorgie – démontrent sa détermination sans faille à maintenir une emprise sur le pouvoir, quelles qu’en soient les conséquences les traditions démocratiques de la nation.

Trump, lors d’un appel téléphonique samedi, a pressé le secrétaire d’État Brad Raffensperger de «trouver» suffisamment de votes pour annuler la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de l’État. Le président a cité à plusieurs reprises des allégations de fraude réfutées et a évoqué la possibilité d’une «infraction pénale» si les fonctionnaires ne modifiaient pas le décompte des voix, selon un enregistrement de la conversation.

Trump s’est aventuré dans un territoire inconnu et dangereux depuis sa défaite du 3 novembre, devenant le premier président à avoir perdu une élection pour essayer de s’accrocher à son bureau en rejetant la volonté des électeurs et en rejetant les résultats du Collège électoral inscrit dans la Constitution.

Le refus de Trump de concéder, sapant la tradition démocratique d’un transfert pacifique du pouvoir et empêchant la transition vers une administration Biden, est particulièrement risqué pour la nation lorsqu’elle est aux prises avec une pandémie croissante qui a tué plus de 350000 Américains. Faisant peu attention au virus ces dernières semaines, le président a largement abdiqué la gouvernance quotidienne pour se concentrer sur ses efforts pour s’accrocher au pouvoir.

Lors de l’appel téléphonique, Trump a colporté de nouvelles théories du complot, de la désinformation et des mensonges purs et simples, insistant sur le fait qu’il avait gagné la Géorgie malgré de multiples récits qui montrent le contraire. Il a soutenu à plusieurs reprises que Raffensperger, un compatriote républicain, pourrait modifier les résultats certifiés.

«Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que ce que nous avons », a déclaré Trump. «Parce que nous avons gagné l’État.»

Biden a remporté la Géorgie par 11 779 voix.

L’appel a présenté l’évolution de Trump depuis le 3 novembre. Au début, il a admis en privé qu’il avait été battu alors même qu’il protestait publiquement, dans l’espoir de montrer à ses fidèles partisans qu’il se battait toujours tout en regardant son propre avenir, politiquement et financièrement.

Mais au fil des semaines, Trump a adopté le récit selon lequel sa victoire avait été volée. Son cercle restreint est désormais largement peuplé de ces théories du complot. Le président vit dans une chambre d’écho médiatique composée de voix conservatrices de la télévision et des médias sociaux amplifiant ses allégations de fraude.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’impression que le président faisait pression sur lui pour qu’il fasse quelque chose d’illégal, Raffensperger a déclaré à l’Associated Press lundi: «Je pense qu’il cherchait tout type d’avantage qu’il pourrait obtenir, et je ne vois tout simplement pas comment il va obtenir. il. »

Raffensperger a ajouté que les votes présidentiels géorgiens avaient été comptés trois fois – d’abord juste après les élections, puis dans un audit qui a permis de comptabiliser les résultats et enfin dans un recomptage automatique à la demande de Trump.

«S’ils soutiennent le défi des électeurs de la Géorgie, ils ont tort, tout à fait tort», a déclaré Raffensperger. Les membres du Congrès devront prendre une décision sur les résultats dans les autres États, a-t-il ajouté, «mais en Géorgie, nous avons bien fait les choses. Je ne suis pas satisfait du résultat, en tant que républicain, mais c’est le bon résultat basé sur les chiffres que nous avons vu jouer.

L’intervention renouvelée de Trump et ses allégations persistantes et infondées de fraude interviennent près de deux semaines avant son départ de ses fonctions et dans la perspective du double second tour des élections en Géorgie mardi qui déterminera le contrôle politique du Sénat américain.

Cela a également ajouté de l’intrigue aux projets de rassemblement de Trump en Géorgie lundi soir – probablement le dernier de son mandat – au cours duquel il était censé renforcer les deux candidats républicains. En colère après l’appel de Raffensperger, Trump a lancé l’idée de se retirer du rallye, ce qui pourrait être dévastateur pour les chances de GOP dans ce qui devrait être une paire de courses minces comme des rasoirs.

Mais Trump a été persuadé d’aller de l’avant avec le rassemblement comme une étape à partir de laquelle réitérer ses allégations de fraude électorale et présenter, comme il l’a tweeté lundi, les «vrais chiffres» de la course. Les républicains, cependant, craignaient que Trump ne se concentre sur lui-même et réduise le taux de participation en sapant la confiance dans le second tour des élections et en ne faisant pas la promotion des deux candidats du GOP.

Raffensperger a réitéré sa frustration face à la désinformation qui a proliféré depuis les élections, en grande partie émanant du bureau ovale. Il a exprimé ses craintes que les affirmations sans fondement de Trump non seulement saperaient le processus démocratique, mais pourraient nuire aux chances des républicains. Les gens s’interrogent sur la meilleure façon de voter après que de fausses informations les ont amenés à se méfier à la fois des bulletins de vote par correspondance et des machines à voter de l’État, a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas un bon message pour vous de vous rendre à votre base», a-t-il déclaré.

Encouragés par Trump, une douzaine de sénateurs républicains ont annoncé qu’ils soutiendraient jusqu’à 100 collègues de la Chambre pour contester le processus de certification du Collège électoral mercredi. Méfiants à l’égard du compte Twitter de Trump et détiennent la base de leur parti, de nombreux autres républicains ont tardé à s’exprimer, ce qui a permis au président de semer le doute pendant des semaines et de saper la légitimité de Biden auprès d’une grande partie de la population.

Parmi ceux qui se sont exprimés lundi, la représentante Liz Cheney du Wyoming, membre de l’équipe de direction du GOP House, a jugé l’appel du président «profondément troublant». Le sénateur du GOP, Pat Toomey, de Pennsylvanie, a déclaré que l’appel était «un nouveau creux dans tout cet épisode futile et désolé». Il a félicité les responsables électoraux «qui se sont acquittés de leurs fonctions avec intégrité au cours des deux derniers mois tout en résistant aux pressions incessantes, à la désinformation et aux attaques du président et de sa campagne».

Des extraits audio de la conversation ont d’abord été mis en ligne par le Washington Post. L’AP a obtenu l’audio complet de la conversation de Trump avec des responsables géorgiens d’une personne à l’appel. L’AP a pour politique de ne pas amplifier la désinformation et les allégations non prouvées. Il annotait une transcription de l’appel avec du matériel de vérification des faits.

Divers responsables électoraux à travers le pays et l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de fraude généralisée lors de l’élection. Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, champs de bataille cruciaux pour la victoire de Biden, se sont également portés garant de l’intégrité de leurs élections nationales.

Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par les juges, dont deux rejetées par la Cour suprême, qui compte trois juges nommés par Trump.

NOTE DE LA RÉDACTION – Jonathan Lemire a couvert la Maison Blanche et la politique pour l’Associated Press depuis 2013. Kate Brumback a rendu compte d’Atlanta pour l’AP depuis 2008.

Lemire a rapporté de New York. Les rédacteurs de l’Associated Press Jeff Amy à Atlanta et Lisa Mascaro à Washington ont contribué à ce rapport.