Avec un âge combiné de 389 ans, les sœurs américaines établissent le record du monde Guinness pour les frères et sœurs les plus âgés

Avec un âge combiné de plus de 389 ans, quatre sœurs de Californie aux États-Unis ont créé un nouveau record du monde Guinness pour l’âge combiné le plus âgé de quatre frères et sœurs vivants. Selon Guinness World Records, les âges combinés d’Arlowene Johnson Overskei, 101 ans; Marcene Johnson Scully, 99 ans; Doris Johnson Gaudineer, 96 ans; et Jewell Johnson Beck, 93 ans, au 1er août 2022, avaient 389 ans et 197 jours. Les sœurs Johnson aiment être qualifiées de quatuor qui aime chanter. En grandissant, ils se produisaient fréquemment en harmonie pour les services religieux et d’autres fonctions. Les frères et sœurs sont tous nés à Rutland.

Selon un rapport du Madison Daily Leader, les sœurs se réunissent chaque été depuis 80 ans malgré le fait qu’elles vivent dans diverses régions du pays. Ils communiquent également régulièrement par téléphone. Les sœurs ont en commun un profond penchant pour le lefse (pain plat traditionnel norvégien).

Marcene, née le 6 mai 1923, vit à Sioux Falls, tandis qu’Arlowene, née le 6 octobre 1921, réside à St. Paul, Minnesota aux États-Unis. Doris, née le 14 avril 1926, réside actuellement à Arroyo Grande, en Californie, tandis que Jewell, née le 26 mai 1929, réside à San Diego.

Le quatuor des sœurs Johnson surpasse la fratrie de la famille Goebel, dont le record de 383 ans a été validé en début d’année.

Les sœurs ont été interviewées dans le cadre du processus de qualification pour le titre de record du monde. Lorsqu’on leur a demandé ce qui les avait poussés à essayer d’atteindre le record du monde Guinness, Doris a répondu : “nous sommes toujours en vie, et c’est quelque chose à célébrer”.

La base de données Guinness World Records compte environ 40 000 catégories d’enregistrements et est constamment mise à jour et accepte de nouvelles entrées. Plus de 50 000 personnes soumettent chaque année des candidatures aux livres Guinness World Records, qui publient environ 4 000 records du monde.

