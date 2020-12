L’accord semble enfin imminent – GETTY IMAGES

L’accord commercial sur le Brexit a été conclu à plus de 95% pendant des semaines avant les rapports de «fumée blanche» des négociateurs à Bruxelles mercredi soir.

Les désaccords sur les trois principaux points de friction des droits de pêche, des garanties de règles du jeu équitables et de l’application de l’accord se sont avérés beaucoup plus difficiles à s’entendre pour les deux parties.

Et avec «rien d’accord tant que tout n’est pas convenu», cela signifiait que l’accord n’était pas du tout conclu.

Les problèmes étaient vitaux pour les deux parties. L’UE voulait des garanties que les entreprises britanniques ne porteraient pas atteinte à ses normes dans ce qu’elle considérait comme une concurrence déloyale avec ses entreprises.

La Grande-Bretagne ne pouvait signer aucun accord liant la capacité d’un futur gouvernement à se séparer des règles de l’UE.

La gouvernance, l’application de l’accord, était délicate. L’UE a insisté sur une application robuste après avoir été exaspérée par le Royaume-Uni proposant des clauses qui enfreignaient l’accord de retrait dans le projet de loi sur le marché intérieur.



En fin de compte, la pêche – qui a longtemps été prédite par beaucoup à Bruxelles comme la plus facile à résoudre – a été le dernier des trois obstacles familiers à rester sur la voie d’un accord.

Les parties étaient divisées sur la durée de la période de transition avant les négociations annuelles sur les possibilités de pêche, et sur la part de la valeur du poisson capturé dans les eaux britanniques qui devrait être rapatriée aux pêcheurs britanniques.

Donc, si un accord est annoncé, que contiendrait-il?

Commerce

La Grande-Bretagne veut pouvoir continuer à commercer avec l’UE sans droits de douane ni quotas dans un accord qui serait plus généreux que celui proposé par Bruxelles à un autre pays.

Si Boris Johnson gère un tel accord, cela signifierait qu’aucune des parties n’imposerait de droits de douane sur les marchandises échangées, et un accord de quota zéro signifierait aucune limite sur la quantité de tout type de marchandises pouvant être échangées.

Ce serait similaire à l’accord «Canada plus plus» que les Brexiteers avaient toujours voulu, car il bénéficierait des avantages de l’accord conclu par l’UE avec le Canada, mais sans aucun des contingents ou tarifs imposés sur certains produits canadiens.

L’objectif serait que la Grande-Bretagne puisse non seulement être en mesure de commercer librement avec l’UE, mais aussi être libre de conclure des accords de libre-échange avec d’autres pays, ce qui signifie que les consommateurs verraient, au fil du temps, les prix de certains produits baisser.

Le fait que le Royaume-Uni ait quitté l’union douanière à partir du 1er janvier signifie qu’il y aura plus de friction pour les entreprises, qui devront faire face à plus de paperasse lors de l’exportation de marchandises et de contrôles douaniers.

L’accord devrait également couvrir les services financiers – 80% des exportations britanniques – en reconnaissant les qualifications professionnelles, bien que l’accès de la ville de Londres au marché de l’UE soit jugé sur la base d’une «équivalence» – une sorte d’autorisation réglementaire qui peut être retiré unilatéralement avec un préavis de 30 jours dans certains cas.



Pêche

La Grande-Bretagne a offert à l’UE une période de transition de trois ans, mais lui a demandé de restituer 80% de ses quotas de capture de poisson dans les eaux britanniques. L’UE a riposté en exigeant un accès sans entrave aux eaux britanniques pendant 14 ans en échange de ne restituer que 15% de ses quotas.

Pendant des mois de pourparlers, Bruxelles est tombée à 10 ans, puis à huit, laissant les parties se disputer sur l’écart de cinq ans entre elles, ainsi que sur la répartition des prises entre la Grande-Bretagne et l’UE dans les années précédant la reprise complète du Royaume-Uni. contrôle de ses eaux.

Si un accord est conclu, la Grande-Bretagne commencera à couper l’accès à ses eaux sur une base annuelle après la période de transition.

Les négociateurs britanniques reconnaissent que les pêcheurs britanniques ont besoin de temps pour augmenter la taille de leur flotte, car la Grande-Bretagne ne peut actuellement pas capturer tous les poissons dans ses eaux, même si elle le souhaite, tout en laissant à l’UE le temps de s’adapter.

L’UE est également parfaitement consciente que si elle n’accepte pas un accord commercial, la Grande-Bretagne aura droit à 100% du poisson dans ses eaux et, comme l’a dit de façon mémorable un député conservateur, si les pays de l’UE tentent de pêcher dans nos eaux. après le 31 décembre, «tout ce qu’ils auront, c’est une visite de la Royal Navy».

Règles du jeu équitables

La Grande-Bretagne a déjà accepté d’accepter le principe d’un «mécanisme de rééquilibrage» dans une concession qui a permis de débloquer les négociations après des mois d’impasse.

Le Royaume-Uni a accepté l’idée que l’UE pourrait riposter avec des tarifs si la Grande-Bretagne s’éloignait trop de la législation européenne sur les subventions.

En retour, Bruxelles a abandonné sa demande que de telles mesures correctives soient unilatérales et a accepté la nécessité d’un arbitrage via un panel indépendant.

Un autre problème majeur à résoudre est la demande de dernière minute de l’UE pour que le financement de Bruxelles, y compris un plan de relance des coronavirus de 750 milliards d’euros, soit exempté des règles de subvention.

Cela permettrait aux pays de l’UE de recevoir autant d’aides d’État qu’ils le souhaitent, à condition que l’argent transite par Bruxelles, une situation inacceptable pour le Royaume-Uni. Un accord ne sera conclu que si l’UE supprime cette demande.

Gouvernance

Un nouvel organe de règlement des différends, similaire à ceux qui sont utilisés dans les accords commerciaux dans le monde entier, réglera les différends futurs sur la question de savoir si l’une ou l’autre des parties a rompu les termes de l’accord. L’organe sera composé d’une représentation égale, avec un arbitre indépendant détenant l’équilibre des pouvoirs afin qu’il reste politiquement neutre.

Une demande de l’UE selon laquelle elle devrait pouvoir imposer des tarifs de foudre au Royaume-Uni sans arbitrage a été abandonnée à la dernière minute, ce qui signifie que les tarifs ne peuvent être imposés que par l’arbitre.

La Grande-Bretagne a accepté que l’accord sur le commerce et la sécurité, ainsi que l’accord de pêche, fassent partie d’un traité global.

Londres craignait de subir des représailles intersectorielles et que, par exemple, certaines parties de l’accord commercial puissent être gelées en réponse à un différend sur le poisson.

Cour de justice européenne

La Grande-Bretagne a insisté sur le fait que la Cour européenne de justice n’a aucun rôle futur dans les affaires britanniques. Boris Johnson – et Theresa May avant lui – a promis que la Grande-Bretagne reprendrait le contrôle de son argent, de ses frontières et de ses lois, ce qui signifie que mettre fin à la juridiction de la CJE était une ligne rouge absolue.

L’UE souhaitait que la CJUE joue un rôle dans l’interprétation des lois de l’UE qui ont été transposées dans le droit britannique lorsque la Grande-Bretagne a quitté l’UE, mais tout accord conclu exigerait que ce rôle revienne à un organe d’arbitrage indépendant, qui n’aurait pas de représentation de la CJE.

Frontières et sécurité

La Grande-Bretagne souhaite conserver l’accès à Europol et à d’autres bases de données de sécurité européennes en échange de permettre à l’UE d’accéder aux renseignements criminels de classe mondiale du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne espère également avoir le contrôle total de ses frontières, ayant mis fin à la libre circulation et sans nouvelles concessions sur la migration.

