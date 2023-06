Avec TVOS 17, vous pourrez télécharger un VPN sur Apple TV

Alors qu’Apple lançait la WWDC 2023 lundi, tous les yeux étaient rivés sur le casque Vision Pro. Mais enterré au fond d’un communiqué de presse publié par la société le même jour était une autre annonce qui valait la peine d’être excitée (enfin, Je suis enthousiaste à ce sujet) : la prise en charge de réseaux privés virtuels tiers arrive sur Apple TV.

Lorsque Apple publiera TVOS 17 (son dernier système d’exploitation TV) cet automne, vous pourrez télécharger des applications VPN tierces sur votre Apple TV. Cela vous permettra d’ouvrir un monde d’opportunités de streaming sur votre appareil Apple TV et de garder vos activités de visionnage cachées de votre fournisseur de services Internet.

Un VPN est un logiciel qui crypte votre trafic Internet et achemine votre connexion via un serveur sécurisé à l’emplacement de votre choix. Ce faisant, le VPN remplace votre adresse IP visible par l’adresse du serveur VPN via lequel vous vous connectez, ce qui donne l’impression aux sites que vous visitez que vous vous trouvez à un endroit différent. Cela signifie que vous pouvez accéder en ligne à du contenu géographiquement restreint à partir de services de streaming comme Netflix simplement en connectant des serveurs VPN dans différentes régions du monde. Vous pouvez même utiliser votre VPN pour contourner les restrictions d’interdiction et diffuser des émissions sportives locales.

Vous pouvez vous attendre à ce que les meilleurs fournisseurs de VPN commencent à déployer des applications VPN Apple TV parallèlement à la sortie de TVOS 17 cet automne.

Alors que d’autres appareils de streaming comme Fire TV Stick d’Amazon et Android/Google TV prennent depuis longtemps en charge les applications VPN tierces, Apple rattrape son retard et vient tout juste d’entrer dans le mix. Jusqu’à présent, les seules façons d’utiliser un VPN sur votre téléviseur avec un appareil Apple TV consistaient soit à exécuter le VPN via un routeur, soit à partager votre connexion VPN depuis votre ordinateur, ce qui peut être compliqué, coûteux ou les deux.

Avec Apple permettant enfin la prise en charge de VPN tiers avec la sortie de TVOS 17, l’utilisation d’un VPN sur les appareils Apple TV deviendra beaucoup plus facile.