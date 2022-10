Avec Truss sur le départ, Boris reviendra-t-il pour sauver la situation ?

Avec la nouvelle que le Premier ministre britannique Liz Truss avait offert sa démission jeudi, la spéculation s’est tournée vers qui la remplacera, et pour certains, l’ancien Premier ministre Boris Johnson pourrait être l’option sûre pour le Parti conservateur.

“Il y a beaucoup d’incertitude”, a déclaré Nile Gardiner, directeur du Margaret Thatcher Center for Freedom de la Heritage Foundation et Bernard et Barbara Lomas Fellow, à Fox News Digitial. Avec la démission de Truss, Gardiner a déclaré: “Je pense que cela ouvre grand la course à la direction du Parti conservateur.”

Les commentaires interviennent après la démission de Truss quelques semaines seulement après avoir pris ses fonctions de Premier ministre, en partie à cause de la controverse générée par la position incohérente de son administration de réduire les impôts en éliminant la tranche d’imposition la plus élevée du Royaume-Uni.

La poussée a fait baisser les marchés britanniques tandis que la livre sterling a perdu de la valeur, ce qui l’a amenée à tenter de revenir en arrière dans le but de stabiliser les marchés. Truss a également été poussée à licencier son chef du Trésor et ami de longue date, Kwasi Kwarteng, l’un des premiers défenseurs des plans fiscaux et budgétaires du Premier ministre.

LE PM DU ROYAUME-UNI TRUSS DÉFIE AVEC DÉFI « JE SUIS UN COMBATTANT » APRÈS AVOIR APPEL À SA DÉMISSION

Mais Gardiner pense que revenir sur cette position était une erreur, arguant que l’objectif du Parti conservateur devrait être de promouvoir des politiques favorables à la croissance qui redresseront l’économie britannique.

“S’ils s’en étaient simplement tenus à une stratégie de croissance élevée et à faible taux d’imposition, cela entraînerait un redressement de l’économie britannique au cours des deux prochaines années”, a déclaré Gardiner. “Le Premier ministre a perdu son sang-froid et s’est rendu à gauche et a annulé toutes les réductions d’impôts, ce qui est une grave erreur.”

Truss est d’abord restée provocante au milieu des appels à se retirer, prenant la parole lors d’une session parlementaire mercredi pour défendre son court mandat de Premier ministre.

“Je suis un combattant et non un lâcheur”, a déclaré Truss. “J’ai agi dans l’intérêt national pour m’assurer que nous ayons une stabilité économique.”

LE PRÉSIDENT BIDEN DIT QUE LE PLAN DE RÉDUCTION D’IMPÔTS DU PREMIER MINISTRE ROYAUME-UNI LIZ TRUSS ÉTAIT UNE “ERREUR”

Mais elle a également dû faire face à une forte pression au sein du Parti conservateur de la part de membres qui voulaient la remplacer alors qu’il y avait suffisamment de temps pour sauver leur position dans les sondages.

“Le parti a encore une chance de rebondir dans les sondages”, a ajouté Gardiner. “Je pense que l’objectif est certainement la stabilité, démontrant qu’ils peuvent diriger le pays efficacement. Redresser l’économie est l’objectif numéro un.”

Qui prendra la relève pourrait dépendre de qui aura son mot à dire lors du dernier tour de scrutin, Johnson étant un candidat populaire parmi les membres de base du parti. Les ministres du Parlement ont lancé un effort pour modifier les règles et limiter le vote aux seuls députés, ce qui éliminerait la base et aboutirait probablement à un Premier ministre du flanc le plus à gauche du parti.

Mais si cet effort échoue et que la base a son mot à dire lors du vote final, Johnson devra d’abord déclarer son intention de poursuivre le travail. S’il le fait, Gardiner pense qu’il a de bonnes chances de reprendre le travail qu’il a quitté le mois dernier.

“Boris Johnson reste une figure très populaire parmi les conservateurs de base … Johnson aurait de fortes chances”, a déclaré Gardiner. “Mais Boris devrait déclarer sa candidature dès le départ … il n’est pas clair s’il a un intérêt à le faire.”