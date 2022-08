Avec trois médailles d’or au CWG 2022, le badminton indien affirme sa suprématie

PV Sindhu avait l’air vraiment nerveuse et avait des papillons dans l’estomac alors qu’elle entrait sur le terrain pour son dernier match aux Jeux du Commonwealth 2022. Sindhu poursuivait cette médaille d’or insaisissable. Lors de l’édition 2014, elle a obtenu une médaille de bronze après avoir perdu contre la joueuse canadienne Michele Li en demi-finale et en 2018, elle avait perdu contre Saina Nehwal en finale.

Elle était donc vraiment déterminée à résoudre le puzzle cette fois. Mais si le tirage au sort semblait facile sur le papier, son parcours vers la finale n’a pas été sans accrocs. Après avoir traversé confortablement les deux premiers tours, elle a rencontré Goh Jin Wei de Malaisie et s’est presque retrouvée coincée. Le double ancien champion du monde junior a gardé la tête de série sous contrôle. Commençant à un rythme effréné, Wei a stupéfié Sindhu en remportant le premier match 21-19. Presque en mode panique, mais la reine indienne de la navette savait qu’elle devait jouer avec facilité et faire quelque chose de radical.

Entrant dans une attaque totale, elle a mené la bataille à Wei et a mis une pression énorme sur l’adversaire et a remporté le deuxième match 21-14. Dans le troisième, elle menait 11-7 et encore 13-7 avant que la Malaisienne ne fasse un dernier effort pour pousser Sindhu sur le pied arrière et s’est rapprochée à 12-13 et a suivi le rythme jusqu’à 18-18, avant que Sindhu ne s’éloigne pour une victoire de 21-18 et est entrée en demi-finale, où elle a joué contre Yao Jia Ming de Singapour et l’a emporté 21-19, 21-17 en 46 minutes. C’était aussi trop proche pour le confort, mais Sindhu était toujours en avance d’un point ou deux.

Elle devait maintenant affronter la vétéran canadienne Li en finale. Mais Sindhu était un joueur transformé dans le match pour la médaille d’or. Elle était dans son élément alors qu’elle faisait danser Li sur ses airs. Même une foulure d’Achille à la cheville gauche ne l’a pas dissuadée de remporter la médaille d’or 21-15, 21-13, une médaille d’or qui lui avait échappé pendant près d’une décennie. Dit l’ancien entraîneur national en chef Vimal Kumar, “Elle en a fait assez pour gagner au galop. Michelle Li avait tout le temps une longueur de retard. Li était surclassé dans tous les départements. Cette médaille d’or aidera la psychologie de Sindhu alors qu’elle entre dans le championnat du monde ».

Au total, le 8 août 2022 restera longtemps dans les mémoires comme le jour de la lettre rouge dans les annales du badminton indien. Ce jour-là, le badminton indien est vraiment arrivé. En remportant trois médailles d’or en une seule journée de finales du CWG, nous avons clairement indiqué que nous étions à notre place légitime dans la hiérarchie du badminton mondial.

Le coup de chance pour Satwiksairaj Rankareddy et Chirag Shetty

Dans la carrière de chaque champion, il y a un facteur chance qui les pousse à atteindre des sommets plus élevés. Satwiksairaj Rankareddy et Chirag Shetty, les deuxièmes têtes de série du CWG et classés 8e au monde, étaient censés rencontrer Aaron Chia et Soh Wooi Yik de Malaisie, les têtes de série. Le duo malais avait joué 5 fois contre les Indiens et remporté toutes ces rencontres.

Mais la paire anglaise de Sean Vendy et Ben Lane a arrêté les Malaisiens dans leur élan en gagnant 19-21, 21-18, 21-4. Il était évident que Soh Wooi Yin avait un genou droit blessé. Quoi qu’il en soit, les Indiens n’auraient pas pu rêver meilleure finale. Médaillé d’argent il y a quatre ans, ils avaient maintenant une chance “envoyée par Dieu” de remporter l’or ici à Birmingham. Les Indiens étaient beaucoup trop rapides, beaucoup trop agressifs et leur contrôle du filet était superbe. Le duo anglais a été déjoué avec aisance. Nous avons gagné 21-15, 21-13 pour apporter à l’Inde la deuxième médaille d’or.

Sensationnel Lakshya

Tous les adeptes du badminton du pays espéraient une finale toute indienne en simple messieurs entre Lakshya Sen et Kidambi Srikanth. Mais cela ne s’est pas produit car lors de sa demi-finale contre le numéro 42 mondial Ng Tze Yang, Srikanth a perdu en trois matchs. Le joueur de 22 ans de Kuala Lumpur a une vitesse fulgurante sur la couverture du terrain et peut frapper depuis une ligne de base profonde, mais atteint le filet en une fraction de seconde.

La finale a été le match le plus rapide que j’ai vu en 52 ans dans le jeu, déclare un Vimal Kumar extatique : « Je suis très impressionné par Lakshya aujourd’hui. Même s’il a perdu le premier match 19-21, il ne s’est jamais énervé et a gardé son sang-froid. J’ai également pu voir qu’il mélangeait bien l’attaque et la défense, ce qui a permis à Tze Yang de ne pas suivre le rythme et les longs échanges l’ont vraiment frustré.

En fait, les longs échanges rapides ont beaucoup coûté au Malaisien, qui a littéralement abandonné le deuxième match et a tenté de se concentrer sur le troisième match. Et ce fut une erreur car l’as indien de 20 ans a pris les devants et a tenu le match dans un étau.

Ce fut une rencontre mordante et au bord du siège.

Vimal, qui a entraîné et encadré Sen à Bengaluru depuis l’âge de 10 ans, a été étonné des récupérations impossibles de sa pupille. Sa défense est hors de ce monde. Je ne sais pas comment il fait. Il a récupéré des smashs impossibles. Et il est encore si jeune », il ne peut que s’améliorer, prévient Vimal.

Un soir avant le match pour la médaille d’or en simple messieurs, Vimal a envoyé un SMS à Lakshya lui conseillant comment contrer son adversaire dans le choc des médailles.

« Dans les finales de demain, Soyez pointu dès le début. Si vos dribbles fonctionnent bien, utilisez-les pour vous ouvrir à l’attaque. Soyez prêt également à défendre ses smashs et à le faire travailler. Il a déjà disputé 2 matchs difficiles, donc physiquement tu as l’avantage. Lorsque vous soulevez depuis le filet, s’il y a dérive latérale, n’essayez pas de trop jouer dans les coins. Tant que vous gardez une bonne longueur, c’est suffisant. Utilisez parfois vos dégagements d’attaque. Si vous êtes capable de marquer grâce à vos smashs comme à Delhi, faites-le. Soyez attentif à ses coups de chute nets et à ses coups croisés durs autour de la tête. Lorsque vous effleurez le service, soyez vigilant. Jouez en toute confiance et soyez cool. Vous pouvez gagner en 2 jeux. Tous les meilleurs champions », a envoyé Vimal par SMS à l’as de la navette indienne.

Dans le deuxième match à 6-8, il a récolté 15 points au trot. C’était de loin le match du CWG. Dès le début du match décisif, l’Indien a pris les devants 9-5, 15-9 et 18-11, et n’a jamais regardé en arrière, décrochant l’une des victoires les plus mémorables pour obtenir la troisième médaille d’or de l’Inde.

Le double mixte a vu Ashwini Ponappa et Sumeet Reddy s’écraser lors du premier match tandis qu’en double dames, Gayatri et Treesa ont perdu en demi-finale face à d’éventuels vainqueurs de la médaille d’or, et ont ensuite remporté une médaille de bronze mémorable.

