Avec trois joueurs expérimentés à la retraite, l’équipe indienne de hockey masculin se tourne vers l’avenir

Le campus de la Sports Authority of India de Bengaluru à Kengeri, à la périphérie de la ville, est un endroit isolé, loin du bruit et de l’agitation. Lorsque l’esprit est apaisé, le cadre est idéal pour se concentrer sur la tâche à accomplir, comme les études par exemple. Les hommes indiens probables sous la direction de l’entraîneur en chef Graham Reid, se réuniront pour la première fois après l’exploit de la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Deux étudiants exceptionnels de ce lot seront portés disparus à la reprise des cours de hockey – les défenseurs Birendra Lakra, Rupinder Pal Singh . Chacun est un pilier, avec un palmarès de performances dans les grands matchs, retiré des apparitions internationales. D’autres noms seront probablement tenus à l’écart.

La sortie rapide de ces deux-là, quelques jours avant le début du camp national à Bengaluru, a été aussi soudaine que l’exclusion des joueurs de première ligne chevronnés, Akashdeep Singh et SV Sunil, de l’équipe choisie pour Tokyo 2020. Ce dernier était le troisième à rejoindre la liste des joueurs retraités. Le point commun entre les deux décisions impliquant quatre seniors, chacun étant un joueur influent sur le terrain, est que l’entraîneur en chef a sa place dans la sélection et la formation de l’équipe. Reid a réussi à convaincre la fédération, Hockey India, d’adhérer à sa vision. Des décisions impitoyables ont suivi alors que le hockey masculin indien (numéro trois mondial au classement FIH) se dirigeait vers l’avenir.

Le jugement de Reid en laissant de côté les attaquants chevronnés Akashdeep et Sunil, capables de marquer des buts gagnants, a été remis en question par d’anciens joueurs indiens, des entraîneurs réputés. Il a choisi de se rendre à Tokyo sans expérience dans les rangs. En passant par le podium pour l’Inde, où des buts décisifs ont été créés et convertis par les personnes chargées de la tâche, l’entraîneur savait clairement ce qu’il voulait des personnes choisies. Lakra, l’un des deux vice-capitaines olympiques de la liste des retraités, figurait parmi les artistes indiens aux Jeux. Il en va de même pour le drag flicker Rupinder, un leader à l’arrière en raison de sa présence physique, mentalement fort pour qu’on lui fasse confiance pour encaisser des coups de pénalité.

Le succès aux Jeux olympiques était un événement rare pour l’Inde. Changer une combinaison qui a fonctionné à merveille à Tokyo est un geste rare. La pensée conventionnelle dit qu’une équipe établie, soutenue par le bronze de Tokyo, est mieux équipée pour déchiffrer le code aux Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Un titre confirmera une place aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Arrivé jusqu’ici, l’entraîneur en chef aurait pu choisir la continuité et dessiner progressivement de nouveaux visages. Au lieu de cela, il a choisi de suivre le chemin de la révision, risquant sa cou. Une étape aussi dramatique est difficile à exécuter sans le soutien de la fédération, dont la réaction au départ à la retraite des seniors a été l’appréciation et les applaudissements.

Rupinder, Birendra et Sunil ont ouvert la voie à Reid pour accomplir les changements radicaux qui devaient avoir lieu et les résultats se produiront dans trois ans. La décision de HI de garder confiance en l’Australien est une rupture avec le passé. Le hockey indien s’appuyant sur le succès de l’équipe nationale avait été une exception auparavant. L’or aux Jeux Asiatiques 1998 à Bangkok et la réaction de la fédération s’imposent alors comme un exemple de notre incapacité à célébrer le succès, à oublier d’apprendre de l’échec. L’entraîneur national masculin, MK Kaushik, maître en gestion de joueurs et ailier accompli à son apogée, a été démis de ses fonctions après le retour de l’équipe de Thaïlande.

Comme si ce coup de choc ne suffisait pas, la Fédération indienne de hockey (comme l’organisme national s’appelait alors) a désigné sept joueurs seniors pour une punition spéciale. Le groupe rebelle, l’entraîneur et les joueurs, tenaient l’instance dirigeante responsable des incitations à la performance promises. Le hockey indien a été ébranlé par la réplique d’une décision autoritaire au moment de la célébration nationale et d’une tournée de victoire des joueurs dirigés par Dhanraj Pillay. Les brûlures d’estomac ont mis du temps à guérir, la reconstruction encore plus longtemps. Il a fallu 16 ans, soit quatre cycles olympiques, pour décrocher à nouveau l’or aux Jeux asiatiques, en battant le Pakistan 4-2 (Jeux asiatiques de 2014 à Incheon, Corée du Sud).

Fait intéressant, un autre joueur australien célèbre devenu entraîneur indien, Terry Walsh, a supervisé cette ascension au sommet du hockey asiatique et une place directe pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Birendra Lakra, Rupinder Pal Singh, Akashdeep Singh et SV Sunil ont fait partie de l’histoire à succès d’Incheon 2014. Lorsque Team India est revenu sur la scène olympique à Rio, la fédération (Hockey India) a rompu les liens avec l’Australien pour des raisons mystérieuses non liées à performances du joueur. Les références de Jude Felix, lauréat du prix Dronacharya, assistant de Walsh et ancien capitaine de la Coupe du monde de l’Inde devenu entraîneur, ont été négligées pour Rio. Le hockey indien recherchait à nouveau l’expertise étrangère.

Roelant Oltmans des Pays-Bas, un entraîneur célèbre au hockey de club et international, a été repêché après avoir été exposé à la Hockey India League. Sous lui, l’Inde s’est qualifiée pour les huitièmes de finale avant de s’incliner 1-3 en quart de finale face à la puissance européenne émergente, la Belgique, qui a ensuite été sacrée championne olympique après avoir battu les Pays-Bas et l’Argentine (respectivement demi-finale et finale). Deux ans plus tard, une autre campagne des Jeux asiatiques (Jakarta 2018) par l’Inde a repris sous la supervision d’une autre personne. L’Indien Harender Singh, entraîneur qualifié FIH et ancien international, s’est vu confier les rênes.

Pour une puissance asiatique du hockey, revenir avec une médaille de bronze n’était pas suffisant. Les quatre premiers à la Coupe du monde masculine FIH 2019 à Bhubaneshwar n’étaient pas non plus à la hauteur des attentes de HI. Reid a trouvé les faveurs de la fédération en 2019, remplaçant Harender, un autre lauréat Dronacharya et actuellement attaché à USA Hockey. Le premier est le quatrième Australien à travailler loin de chez lui ici (après l’Inde à différents moments par Ric Charlesworth, Walsh et Michael Nobbs) et le premier entraîneur indien à revenir avec une médaille olympique.

Team India s’est distingué à Tokyo 2020 pour sa course inlassable, ses compétences individuelles, ses contre-attaques éclair et sa capacité à riposter. L’expérience a joué un rôle dans le podium (PR Sreejesh, Manpreet Singh, Rupinder par exemple) tout comme l’exubérance de la jeunesse. La continuité ou le changement jusqu’aux Jeux asiatiques de 2022 est une question difficile. Reid peut être tenu responsable s’il peut faire ce qu’il veut, alors que ses coéquipiers de Tokyo se rattrapent à Bengaluru.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.