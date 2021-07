Avec Travel Back, vous voudrez un AT&T International Day Pass

Comme vous le savez peut-être, les gens ont recommencé à voyager, maintenant que les restrictions COVID-19 se sont un peu assouplies. Cela dit, lorsque vous voyagez à l’étranger, vous aurez toujours besoin de votre smartphone et si vous êtes un AT&T client, vous voudrez peut-être consulter un Pass Journée Internationale.

Un International Day Pass permet aux clients d’utiliser leur téléphone comme s’ils étaient toujours aux États-Unis, sans limite de données sur les réseaux haut débit (le cas échéant) et actuellement accessible dans plus de 210 marchés. AT&T dit que le prix est de 10 $/jour, mais la société dit que vous ne paierez jamais plus de 10 jours. C’est bien si vous prévoyez de voyager à l’étranger pendant une période prolongée, cependant, il est probablement moins cher d’obtenir un forfait téléphonique prépayé local à ce stade. De plus, si vous devez ajouter plus de lignes, AT&T prélève 50 % sur chaque ligne suivant la première.

Voyagez en toute sécurité, les gars!

// AT&T