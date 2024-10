Avec The Outrun, Saoirse Ronan se pousse vers de nouveaux sommets

Ouvrez cette photo dans la galerie : Saoirse Ronan lors d’une projection de The Outrun le 18 septembre à Londres.Vianney Le Caer/Associated Press

Le dépassement est une chose littérale, un champ laissé à l’état sauvage en bordure d’une ferme. Dans les Orcades, l’archipel sauvage de 70 îles au large de la pointe nord de l’Écosse (dont environ 20 sont habitées), il se termine souvent au bord d’une falaise. La distance est donc aussi une chose métaphorique, a déclaré l’acteur Saoirse Ronan lors d’un chat vidéo cette semaine : « un endroit où votre vrai moi est capable de courir librement, mais avec un élément de danger – vous dansez sur un précipice ». .»

Cette année a été une sorte de précipice pour Ronan. En avril, elle a eu 30 ans ; en juillet, elle épouse l’acteur Jack Lowden (Chevaux lents), qu’elle a rencontré en faisant Marie, reine d’Écosse (2018). Le talent surnaturel dont elle a fait preuve à l’âge de 12 ans Expiation n’a fait que s’approfondir. Et en choisissant soigneusement ses films et réalisateurs – de Hanna, Brooklyn et Dame Oiseau à Petites femmes et la venue Blitzattendu en novembre ; de Joe Wright et Greta Gerwig à Wes Anderson et Steve McQueen – elle a surmonté la métamorphose d’adolescente à adulte qui frappe souvent les jeunes acteurs. Maintenant, Ronan est également devenu producteur avec le nouveau drame. Le dépassementbasé sur les mémoires primées de 2016 d’Amy Liptrot.

Dans les mémoires, Liptrot retourne aux Orcades, sa maison d’enfance, nouvellement sobre après 10 ans à Londres, où la fête avait dégénéré en alcoolisme. Elle associe son passé – y compris des moments avec son père bipolaire et schizophrène et sa mère chrétienne évangélique – avec des faits scientifiques sur la faune, la vitesse du vent et la géologie, ainsi qu’avec des mythes locaux sur les selkies (phoques qui prennent forme humaine sur terre) et le sol. ver, un monstre avec les dents duquel les Orcades ont été faites.

Pendant le confinement dû au COVID-19, Ronan et Lowdon lisent Le dépassement et j’ai immédiatement vu son potentiel pour un film. «Jack a la terrible habitude de commencer un livre et de ne pas le terminer, alors il en aura six à la fois», dit-elle. « Mais Le dépassement il l’a lu en deux jours, puis me l’a remis. Ils ont décidé de le coproduire, en collaborant à chaque étape du processus. Sa directrice, Nora Fingscheidt (Crash du système), a co-écrit le scénario avec Liptrot.

« Les mémoires présentent cette histoire universelle de dépendance d’une manière très spécifique », explique Ronan. « Ce dont Jack et moi avons le plus parlé, c’est à quel point il est inhabituel de suivre une jeune femme issue de la classe moyenne alors qu’elle est en convalescence. Amy avait un excellent travail, de très bons amis. Sur le papier, il n’y avait aucune raison pour que cela se produise. Ce qui permet de recadrer l’idée que l’on se fait tous du toxicomane.

Dans le film, Rona (Ronan), une biologiste – les cinéastes ont changé le nom d’Amy pour leur donner un peu de répit dans les mémoires – s’isole dans les Orcades. Tandis qu’elle livre des agneaux dans des fermes de moutons et compte les râles des genêts, des oiseaux autrefois omniprésents en voie d’extinction, elle laisse ses pensées tourbillonner aussi librement que les nuages ​​​​encombrent le ciel. Petit à petit, nous reconstituons la façon dont ses nuits « amusantes » sont devenues bâclées, puis autodestructrices ; la façon dont ses amis et son petit ami (Paapa Essiedu) se sont séparés.

Le dépassement est plein de moments délicats et déchirants – l’étonnement sur le visage d’Essiedu lorsque la première question que Rona pose après avoir touché le fond est : « Tu veux aller boire un verre ? La peur dans sa voix lorsqu’elle dit : « Je ne peux pas être heureuse et sobre. » Finalement, nous comprenons que son premier chagrin – la maladie mentale de son père (Stephen Dillane) – se répercutera toujours sur sa vie.

« Pour le meilleur et pour le pire, le père d’Amy l’a vraiment façonnée, et nous avons dû honorer cela », dit Ronan. « En tant qu’enfant, vous voulez rendre vos parents heureux, et vous sentez fondamentalement que c’est de votre faute si vous ne l’êtes pas. Bien avant que vous puissiez pleinement comprendre leur maladie mentale, une cicatrice émotionnelle peut survenir et vous accompagnera toute votre vie. Ne pas être capable de faire pleinement confiance à l’état de votre parent à un moment donné – cela peut vraiment influencer votre confiance en qui que ce soit, car vous vivez toujours sur vos nerfs. Tenter de l’identifier et de le comprendre prend toute une vie.

Tournant dans le magnifique paysage impitoyable des Orcades, Ronan en est venu à aimer travailler avec les éléments plutôt que contre eux. Dans les scènes d’agnelage – elle s’efforce de tirer un agneau, puis le balance comme une kettlebell pour relancer sa circulation – elle a appris à faire semblant jusqu’à ce qu’elle y parvienne. « Il y a des images de moi en train d’accoucher de mon premier – j’en ai livré sept – où j’ai l’air absolument pétrifiée », dit-elle. « Mais les gens qui travaillent avec des animaux ne sont pas précieux du tout – ils disent simplement : « Entrez ici, donnez-moi ça, d’accord ? et je me dis ‘Jésus, d’accord.’ On n’a pas le temps de se livrer, il faut juste faire le travail.

Et après 22 ans (!) de travail sur des décors, Ronan déclare : « Je me connais très bien. Mes vies personnelle et professionnelle semblent en harmonie les unes avec les autres, d’une manière qui me semble utile. Et les personnes avec qui je travaille sont mon mari et mes amis, nous pouvons donc approfondir notre créativité de manière créative.

Il n’est donc pas surprenant que Ronan envisage de réaliser, en commençant par un court métrage qu’elle est en train d’écrire et de réaliser. Dès l’âge de neuf ans, elle a fait des films sur son caméscope JVC avec des amis, mais elle n’y a jamais participé. Elle éditait au fur et à mesure et elle adorait ça. « Travailler avec autant de réalisateurs variés au fil des ans, être exposée à tant de styles de réalisation, m’a seulement donné envie d’en faire davantage », dit-elle. « Et bien sûr, travailler avec Greta au cours des 10 dernières années n’a fait que solidifier le tout. »

Ronan sait quel genre de réalisatrice elle ne veut pas être : « Plus je vieillis et plus j’apprécie les acteurs, plus je suis frustré lorsqu’un acteur brillant est confié à un réalisateur qui ne sait pas comment les gérer. Je ne m’attends pas à être le plus grand réalisateur du monde, mais je veux au moins que les acteurs aient un allié, quelqu’un sur le plateau qui parle leur langue, qui ne se laisse pas intimider par eux, qui ne va pas travailler contre eux. . C’est quelque chose que nous vivons malheureusement souvent.

Rona a du mal avec l’idée du bonheur. Ronan semble déterminé à continuer à élargir le sien. « Vous n’atteindrez jamais le stade où vous savez tout, c’est ce qui est merveilleux dans ce que nous faisons », dit-elle. « Chaque projet est sa propre expérience complète, et vous n’en vivrez jamais une autre semblable. Quand j’étais plus jeune, je trouvais cela très pénible, mais dès l’âge de 12 ans, j’ai choisi des projets pour la bonne raison : l’intégrité du travail. Mais je ne peux plus faire la même chose. J’ai un certain niveau de compétence maintenant et je veux être poussé et testé.

