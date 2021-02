Avec ‘The Father’, Florian Zeller pivote de scène en écran

PARIS – Après le charmant Broadway et le West End, le dramaturge et réalisateur français Florian Zeller est peut-être sur le point de répéter le tour avec Hollywood. «The Father», l’adaptation cinématographique de Zeller de sa pièce de théâtre la plus réussie à ce jour, a émergé comme un prétendant à la saison des récompenses, avec quatre nominations aux Golden Globes dimanche. En plus des hochements de tête pour les deux stars du film, Anthony Hopkins et Olivia Colman, «The Father» est en lice pour le meilleur scénario et le meilleur drame – une réalisation importante pour un début de réalisateur. Inspiré en partie par le déclin cognitif de la grand-mère de Zeller quand le réalisateur était adolescent, «The Father» dépeint un homme (Hopkins) qui se défait alors que la démence déforme sa compréhension de la réalité. L’histoire est racontée de son point de vue, et les téléspectateurs sont confrontés à une chronologie floue et à des incohérences troublantes. Son appartement se transforme en un autre; sa fille, jouée par Colman, semble parfois l’induire en erreur, alors même qu’elle prend soin de lui. Zeller, 43 ans, s’est fait connaître en tant que romancier en herbe au début des années 2000 avant de se tourner vers le théâtre. «Le Père», mis en scène pour la première fois en 2012, faisait partie d’une trilogie de pièces de théâtre sur les traumatismes familiaux – aux côtés de «La Mère» et «Le Fils» – qui a consolidé son statut de l’un des auteurs dramatiques français les plus réussis de sa génération.

«The Father» a été joué dans des dizaines de productions internationales et, en 2016, a valu à Frank Langella un Tony Award pour sa performance à Broadway dans le rôle titre. Pour l’adaptation cinématographique, Zeller a changé le nom du personnage d’André en Anthony, car le scénario a été écrit en pensant à Hopkins. (Heureusement, l’acteur a dit oui.) Comme beaucoup de prétendants aux Golden Globes, «The Father» a vu sa sortie retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Aux États-Unis, il ouvre dans des salles limitées vendredi. Dix jours avant la cérémonie des Globes, Zeller s’est exprimé via Zoom depuis sa résidence secondaire en Normandie, dans le nord de la France. La conversation a été modifiée pour plus de clarté et de longueur.

Image Frank Langella dans le rôle d’André, le personnage principal de la version scénique de «The Father», au Friedman Theatre de New York, en 2016. Crédit… Caitlin Ochs pour le New York Times

Dans quelle mesure le scénario du film est-il différent de la pièce qui l’a inspiré? Mon obsession était de faire plus que de filmer une pièce de théâtre. J’ai travaillé sur le scénario avec Christopher Hampton, qui a traduit la plupart de mes œuvres en anglais. J’ai essayé de prendre ce qui était original dans la pièce – la façon dont l’histoire est racontée de l’intérieur de l’esprit de quelqu’un – et de mettre les téléspectateurs dans la même position.

Lorsque vous adaptez une pièce de théâtre à l’écran, vous êtes immédiatement tenté d’écrire de nouvelles scènes d’extérieur, ce qui donne l’impression d’être plus cinématique. Je ne voulais pas faire ça: nous nous sommes tenus à un endroit, l’appartement, qui agit comme un espace mental. Le personnage principal a perdu ses repères à cause de la vieillesse, et je voulais que le public commence à douter de la réalité aussi – pour comprendre ce que l’on ressent lorsque le monde qui vous entoure cesse d’être digne de confiance. Qu’est-ce que le cinéma permettait qui n’était pas forcément possible sur scène? J’ai trouvé que nous pouvions aller beaucoup plus loin en transmettant la désorientation et en la rendant immersive. Un de mes plus grands souvenirs de film est «Mulholland Drive» de David Lynch, et de la même manière, je voulais que le spectateur soit chargé de donner un sens à ce qui se passe. Nous avons travaillé dur avec le scénographe, Peter Francis, pour créer une sorte de labyrinthe. C’est pourquoi il y a tant de portes, de couloirs et d’effets symétriques. Le film a été tourné dans un studio à Londres, nous avons donc pu transformer complètement l’appartement: Lentement, le mobilier devient différent, les proportions, parfois même les couleurs. Seul le cinéma peut le rendre aussi troublant, comme un puzzle où une pièce manque constamment. Comment Anthony Hopkins a-t-il réagi à l’obtention d’un scénario dans lequel le personnage principal porte son nom? J’ai écrit le scénario en pensant à lui, obstinément, même si je savais que c’était un rêve quelque peu irréaliste. Je l’ai envoyé à son agent, et un jour, j’ai reçu un coup de fil. Anthony voulait me rencontrer, alors je suis monté dans un avion pour prendre le petit déjeuner avec lui à Los Angeles. Il a tout de suite compris pourquoi le personnage s’appelait Anthony, mais il m’a demandé s’il était vraiment logique de conserver le nom et sa vraie date de naissance dans le film. Je lui ai dit que c’était important pour moi, pour brouiller les frontières entre réalité et fiction, et pour que cela puisse agir comme une porte sur lui-même, qu’il pourrait ouvrir à tout moment. Cela a façonné tout le processus: je ne voulais pas que nous fabriquions un personnage et que nous retombions sur des clichés. Ce qui comptait, c’était pour lui de se connecter à sa propre mortalité, qui était courageuse de sa part. Cela impliquait de confronter la partie de son esprit qui pourrait avoir peur, à 83 ans, de ce qui allait arriver, et de puiser dans ce sentiment de peur.