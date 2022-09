Le cœur et la vulnérabilité se mêlent à l’offre de fin de carrière de Steven Spielberg “The Fabelmans”, vaguement basée sur l’enfance du cinéaste.

Mais plus que les débuts de l’un des visionnaires les plus célèbres d’Hollywood, c’est une histoire de famille, de relations et de chagrin.

Les scènes d’ouverture sont dédiées à un jeune Sammy Fabelman curieux, joué par Gabriel LaBelle, qui développe une obsession pour un accident de train. Après l’avoir vu au théâtre, il est préoccupé par l’idée de le recréer sous forme de jouet.

De là, Spielberg montre au public ce qu’il doit savoir : la chaleur du sourire de sa mère alors qu’elle lui offre l’appareil photo de son père. Est-ce le moment exact où le garçon devient le cinéaste qu’il deviendra?

Spielberg et son collègue scénariste Tony Kushner se concentrent sur la dynamique familiale – ses deux sœurs sont jouées par Julia Butters et Keeley Karsten, tandis que ses parents sont joués par Michelle Williams et Paul Dano. Seth Rogen incarne un cher ami de la famille, l’oncle Benny. Sa mère, ancienne pianiste et non-conformiste artistique de la famille, encourage Sammy à chaque étape du processus, mais son père semble trop préoccupé par l’état de sa carrière pour apprécier pleinement les compétences du cinéaste en herbe.

Il y a un sentiment contagieux de bonheur dans la façon dont Spielberg présente la famille Fabelman, qu’il s’agisse de petites discussions humoristiques à table ou de leurs célébrations jubilatoires de Hanukkah.

À travers tout cela, il y a aussi une illusion de bonheur. Williams fait un travail remarquable avec chaque geste et chaque regard qui révèlent qui elle est par rapport à qui son mari la suppose être.

Il rappelle certains des films les plus célèbres de Spielberg, qui explorent souvent l’agitation et l’émerveillement de l’adolescence. Le lien entre parent et enfant a été un motif central des œuvres de Spielberg, de “Empire of the Sun” à “AI Artificial Intelligence”. Dans “ET: The Extra-Terrestrial”, le personnage d’Elliott joué par Henry Thomas fait face au chagrin du divorce de ses parents en adoptant un extraterrestre d’un autre monde. Dans le cas de Sammy, il trouve du réconfort dans le cinéma.

À travers chaque expérience douloureuse, Sammy trouve des moyens d’utiliser le film pour se distancer, utilisant son ingéniosité et son obsession professionnelle à la fois comme passion et comme thérapie.

C’est pourquoi “The Fabelmans” semble le plus fidèle à Spielberg en tant qu’individu. C’est mûr, sans métaphores d’un autre monde pour cacher le fait qu’il parle de ses propres expériences – lorsque l’accumulation de réalisations, de ruptures, d’antisémitisme et de douleur occupait une place importante dans sa vie.

S’il y avait jamais eu un message, il était douloureusement clair : un artiste ne naît pas dans le vide.

« Les Fabelmans » projetés mercredi, vendredi et samedi au TIFF.

—Noel Ransome, La Presse canadienne

Films et télévision