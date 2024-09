Avec tapas, culture et sports, l’Espagne célèbre sa fête nationale au Paraguay

Asunción, 26 septembre (EFE).- Avec une route de tapas et des expositions gastronomiques, une sélection de films nominés et organisateurs de prix Goya et d’activités sportives, l’Ambassade d’Espagne au Paraguay se prépare à célébrer pendant le mois d’octobre sa fête. nacional, anunciaron este jueves fuentes diplomáticas.

Le programme, construit Aires de España, comprend en sa troisième édition un acte du droit de la Constitution espagnole par les paraguayens qui ont acquis la nationalité en vertu de la Loi de Mémoire Démocratique et enregistrés par le Palais de Peris, le siège de la légation diplomatique à Asunción, inaugurée en août de l’année passée par le roi Felipe VI.

« Nous organisons une série d’activités culturelles, ludiques, gastronomiques, avec ceux qui travaillent de quelque manière que ce soit pour atteindre un plus grand nombre d’Espagne au Paraguay », a déclaré l’ambassadrice espagnole au Paraguay, Carmen Castiella Ruiz de Velasco, qui a été créée en octobre pour avoir une opportunité pour célébrer igualmente « les magnifiques relations » qui maintiennent ambos países.

L’agenda organisera le prochain mois, le 3 octobre, avec la première de trois visites guidées au Palacete Peris, un édifice de 1920 de style néoclassique italien et situé sur l’avenue Mariscal López de la capitale paraguayenne.

L’inmuable a été construit entre 1919 et 1920 par deux frères d’origine espagnole, José et Cristóbal Peris, qui ont appelé leur nom à l’édifice.

Un jour après, le 4 octobre, il lancera le festival du cinéma espagnol, avec un spécial des prix Goya et qui traera le pays avec des films comme « Siete mesas de billar francés », « Alcarrás », « Mamacruz », « Cinco Lobitos ». ‘, ‘El agua’, entre autres.

Il se disputera également cette année la XXIIe édition de la Coupe de golf du Roi d’Espagne, car ses bénéfices seront destinés à la Fondation Humanitaire Mission pour l’Éducation et le Sport, ainsi qu’à une compétition de football mixte.

De même forme, il a organisé une semaine de gastronomie espagnole dans des supermarchés distincts d’Asunción et casi pour le glacier du mois, entre le 24 et le 27 octobre, il a programmé la deuxième route de la tapa espagnole, qui se réunira pour c’est moins une veine des restaurants locaux.

Octobre conclura avec la présentation du Marco de l’Association País, qui guidera le travail de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (Aecid) jusqu’en 2028.

« Nous allons présenter la dernière fois que nous avons fait le rapprochement Paraguay-Espagne pour voir quelles lignes prioritaires la coopération espagnole va centrer nos efforts pour accompagner les objectifs que le Paraguay a établis dans les 4 prochaines années », a-t-il affirmé. la diplomatie.

Au Paraguay, selon les données du bureau consultatif, il y avait un total de 9 500 espagnols, qui ont augmenté de 20 % pendant les cinq dernières années dues à la Loi de Mémoire Démocratique.

Les chiffres de l’Office économique et commercial de l’ambassade espagnole à Asunción indiquent qu’en 2023 l’importation d’aliments et de boissons espagnols dans le pays s’élève à 12,2 millions d’euros, soit 14,9 % de plus que l’année précédente.

On estime que ce rubro s’arrêtera en 2024 pour un montant de 15 millions d’euros, soit 10 % du total exporté de l’Espagne au Paraguay.EFE

(photo)