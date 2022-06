Avec Swag et Swagger, les démocrates d’État se disputent le front de la ligne primaire présidentielle

Mais le plan a suscité des questions sceptiques de la part de certains membres du comité qui ont suggéré qu’il pourrait s’agir d’un caucus de nom seulement, et vraiment plus d’une primaire. Cela l’opposerait au New Hampshire, qui a adopté une législation visant à empêcher d’autres États d’anticiper sa première primaire du pays.

On s’attend généralement à ce que le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada restent les premiers États, bien que le processus soit fluide et que l’ordre fasse l’objet d’un débat, le Nevada contestant directement la position du New Hampshire sur le calendrier, une décision que l’État de Granite ne prendra probablement pas à la légère. .

Dans des sacs à butin de la délégation du New Hampshire, qui comprenaient du sirop d’érable et une tasse du populaire Red Arrow Diner de l’État, il y avait aussi une brochure relatant l’histoire de la primaire du New Hampshire, datant de 1916. Et en signe de la façon dont le New Hampshire prend au sérieux étant la première primaire, les deux sénateurs américains de l’État, Jeanne Shaheen et Maggie Hassan, étaient sur place pour plaider la cause.

“Vous ne pouvez pas gagner une course dans le New Hampshire sans parler directement aux électeurs, et écouter et absorber leurs préoccupations”, a déclaré Mme Hassan, faisant valoir les avantages de soumettre les candidats démocrates à la présidence à l’examen minutieux des électeurs célèbres du petit État.

Le comité pourrait peser de nombreuses permutations pour l’ordre des États. Il est également possible que le comité des règles et règlements du DNC recommande l’ajout d’un cinquième créneau dans les premiers États, car de grands États diversifiés, dont la Géorgie, soumettent une candidature.

Le comité devrait faire ses recommandations en août, avec l’approbation finale lors de la réunion du DNC en septembre.