Avec Surge en juillet, les États-Unis récupèrent les emplois perdus pendant la pandémie

Le pays a perdu près de 22 millions d’emplois au début de la pandémie. La reprise a été beaucoup plus rapide que celles après les récessions précédentes, bien que l’emploi soit toujours inférieur à ce à quoi on aurait pu s’attendre si Covid-19 n’avait pas frappé.

Les gains de juillet ont été les plus importants en cinq mois et se sont répartis dans presque tous les coins de l’économie, alors même que les consommateurs ont déplacé leurs dépenses des biens vers des expériences hors de la maison indisponibles pendant deux ans de restrictions de santé publique.

Les gains d’emploi en juillet, qui ont largement dépassé les attentes, montrent que le marché du travail ne ralentit pas malgré les efforts de la Réserve fédérale pour refroidir l’économie.

Les entreprises de loisirs et d’accueil ont mené les gains, ajoutant 96 000 emplois, dont 74 000 dans les bars et restaurants. Le secteur a été le plus lent à récupérer ses pertes de la pandémie et reste 7,1 % en dessous de son niveau de février 2020.

Les services professionnels et commerciaux suivaient de près, ajoutant 89 000 emplois dans les professions de gestion, les services d’architecture et d’ingénierie, et la recherche et le développement. Ce secteur, qui a peu souffert pendant la pandémie, est maintenant près d’un million d’emplois au-dessus de ce qu’il était avant la dernière récession.